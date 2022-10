deWiz AB conclut un financement de série B pour soutenir ses activités de technologie portable de golf





deWiz AB a conclu son cycle de financement actuel de série B avec plus de 43 millions SEK (près de 4 millions USD) de nouveaux investissements dédiés à son activité deWiz Golf. L'investissement sursouscrit mettra en valeur la technologie de modification du swing portable de deWiz grâce à du marketing supplémentaire, une expansion mondiale additionnelle, un développement continu des produits et une augmentation du personnel pour soutenir la croissance future. De plus, avec un soutien financier garanti pour le marché vertical du golf, deWiz AB peut poursuivre son développement sur de nouveaux marchés verticaux, y compris des sports comme le basket-ball et le tennis, ainsi que des applications plus larges dans les jeux et les soins de santé. Le cycle de financement de série B a été soutenu par le groupe d'investisseurs d'origine et comprend de nouveaux investisseurs comme Patrick Rees, fondateur de Bygghemma, et les ambassadeurs mondiaux de deWiz Vijay Singh et Annika Sörenstam.

« Tandis que deWiz continue de repousser les limites de la technologie et de l'apprentissage, ce dernier cycle d'investissement va alimenter la croissance mondiale continue de notre modificateur de swing de golf, qui a acquis un formidable élan l'année dernière à tous les niveaux de l'industrie du golf, des instructeurs aux golfeurs en club en passant par les joueurs de tournois professionnels. Ce cycle d'investissement renforce l'activité de golf de deWiz pour l'avenir et nous nous concentrerons ensuite sur la mobilisation d'investissements supplémentaires pour le développement de nouvelles applications de notre technologie brevetée fondée sur les stimuli », déclare Jesper Kärrbrink, président du conseil d'administration de deWiz AB.

« Confirmant notre cycle de financement de série A l'année dernière, cela témoigne du potentiel de deWiz, avec cet effort de collecte de fonds visant à contrer les difficultés économiques et géopolitiques mondiales et élargir la portée de notre groupe d'investisseurs. Au fur et à mesure de notre croissance, nous établissons une entité d'investissement basée aux États-Unis et ouvrons de nouveaux marchés, à la fois pour notre technologie de golf à l'échelle mondiale et de nouvelles solutions technologiques pour d'autres sports et industries, avec nos approches brevetées de technologie portable », déclare Christian Bergh, cofondateur et PDG, deWiz AB.

« Une partie fondamentale du dernier cycle d'investissement de deWiz réside dans l'enthousiasme au sein de l'industrie du golf pour les données de swing innovantes de deWiz Golf, tandis que nous continuons à les présenter aux entraîneurs et aux golfeurs, de l'élite mondiale aux débutants essayant d'améliorer leur slice. Nous avons ajouté une nouvelle couche de données de swing facilement accessibles qui aident les golfeurs à mieux comprendre précisément ce qu'ils font à chaque swing, en éliminant les conjectures et en leur fournissant des points de données tangibles pour frapper la balle plus longtemps, plus droit et plus près », déclare Markus Westeberg, cofondateur et chef de produit, deWiz Golf AB.

DEWIZ GOLF, COMMENT ÇA MARCHE : En développement depuis plus de cinq ans, deWiz suit la position exacte des mains d'un golfeur tout au long du swing, fournissant une analyse 3D et des données par l'intermédiaire d'une application conviviale qui aide les golfeurs à frapper la balle de manière plus cohérente et plus longtemps, de façon plus droite et plus proche, et à apprendre plus rapidement avec les Learning Stimulitm brevetés de deWiz. Pour accéder à des vidéos sur toutes les fonctionnalités révolutionnaires de deWiz, des webinaires pédagogiques et des témoignages d'ambassadeurs, rendez-vous sur la chaîne YouTube de deWiz.

PROGRAMME DEWIZ COACHES : Le programme deWiz Coaches offre aux professionnels de l'enseignement une nouvelle approche innovante du coaching en fournissant aux étudiants des données exploitables en temps réel qu'ils peuvent appliquer à leur propre pratique, en surveillant de manière transparente leurs progrès entre les leçons. Les avantages du programme deWiz Coaches incluent des programmes de revshare affiliés, l'accès à des données avancées et des services d'intégration dédiés pour les instructeurs de golf certifiés. Pour en savoir plus, renseignez-vous sur le programme deWiz Coaches ou envoyez un e-mail à [email protected]. Actuellement, le programme deWiz Coaches a des partenariats avec les professionnels de la LPGA, la PGA de Suède, la PGA d'Allemagne et la PGA d'Amérique, secteur Californie du Sud.

DÉVELOPPÉ PAR DES EXPERTS, TESTÉ PAR DES PROS : La liste des ambassadeurs mondiaux deWiz comprend actuellement Annika Sörenstam, 10 fois championne majeure ; Vijay Singh, triple champion majeur ; Bryson DeChambeau, champion de l'US Open depuis 2020 ; Henrik Stenson, champion Open 2016 ; Yuka Saso, championne de l'US Women's Open 2021 ; Lanto Griffin, champion de l'Open de Houston en 2019 ; Tim Burke, double champion du monde de longue distance, et Martin Hall, ancien professeur national de l'année de la PGA d'Amérique.

UNE TECHNOLOGIE QUI FAIT LE BUZZ : Lancée l'été dernier, deWiz a fait le « buzz » et Forbes l'a décrit comme cherchant à « propulser le marché de l'aide à l'entraînement au golf » ; elle a été présentée dans le principal média financier suédois, Dagens Industri ; passée en revue dans On the Mark Podcast avec Mark Immelman ; et mise en avant par Global Golf Post, Golf Monthly's Editor's Choice et Business Insider. De plus, Golf.com a décrit comment Vijay Singh utilise deWiz pour allonger son backswing, comment Annika Sörenstam utilise deWiz pour surveiller son tempo et comment Yuka Saso utilise deWiz pour ajuster son wedge.

À PROPOS DE DEWIZ AB : En tant que leader mondial de l'apprentissage moteur basé sur les stimuli, deWiz permet aux joueurs d'exploiter leur potentiel et d'atteindre leurs objectifs grâce à des données et à une technologie révolutionnaires. En tant que produit développé et fabriqué en Suède, deWiz Golf AB se concentre sur sa mission visant à aider les golfeurs du monde entier à accroître leur plaisir de jeu grâce à une technologie innovante qui augmente leur rythme d'apprentissage. Développé à Malmö par ses cofondateurs Markus Westerberg (PGA Professional, Ljunghusen Golfklubb) et Christian Bergh, deWiz est disponible aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie, au Japon, en Afrique du Sud et en Corée du Sud (d'autres marchés sont régulièrement ajoutés : rendez-vous sur le site pour les dernières nouvelles). Pour plus d'informations sur deWiz AB, rendez-vous sur dewiz.com pour une mise en relation avec les investisseurs et des informations sur l'entreprise. Pour le commerce électronique et plus d'informations sur le modificateur de swing de golf breveté de deWiz, rendez-vous sur dewizgolf.com et découvrez comment frapper la balle plus longtemps, plus droit et plus près. Téléchargez l'application de démonstration gratuite deWiz Golf pour explorer ses données de swing pionnières via l'App Store d'Apple ou Google Play.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 octobre 2022 à 10:00 et diffusé par :