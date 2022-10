LE SKINPEN® PRECISION PRIMÉ ANNONCE DE NOUVELLES INDICATIONS APPROUVÉES ET ÉLARGIES





Consolide son statut de système leader dans le traitement du remodelage de la peau le plus avancé

DALLAS, 6 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Crown Aesthetics (« Crown »), une division de Crown Laboratories et les inventeurs du SkinPen® Precision primé, a annoncé aujourd'hui que son dispositif révolutionnaire a reçu trois nouvelles indications approuvées, renforçant davantage son statut de traitement médical par microponcture le plus polyvalent du marché. Cette certification confirme que le SkinPen Precision est un traitement qui peut aider à améliorer l'aspect des cicatrices chirurgicales, des vergetures et des pores dilatés sur toutes les parties du corps.

Le dispositif est également approuvé à des fins médicales pour traiter les cicatrices d'acné du visage chez les adultes âgés de 22 ans ou plus et à des fins esthétiques pour aider à améliorer l'aspect cosmétique des ridules, des rides et des problèmes de pigmentation (dyschromie).

Chaque année, dans le monde développé, 100 millions de patients voient des cicatrices se former, dont certaines causent des problèmes considérables, à la suite de 55 millions d'opérations électives et de 25 millions d'opérations après un traumatisme1. Les cicatrices chirurgicales courantes résultant d'accidents, de césariennes, d'interventions esthétiques et électives, de vergetures de la grossesse et de la prise/perte de poids peuvent avoir un effet négatif important sur le psychisme d'une personne. Aujourd'hui, les cliniques et les fournisseurs de soins de santé constatent qu'un nombre croissant de patients citent les cicatrices comme l'une des préoccupations majeures qu'ils souhaitent résoudre grâce aux procédures de microponcture. Avec ces chiffres remarquables, cette nouvelle certification va sans aucun doute continuer à accroître la valeur et l'utilité du SkinPen Precision.

« En tant que marque, nous relevons continuellement la barre sur le marché de la microponcture », a déclaré Andy Moulton, vice-président des ventes internationales de Crown Aesthetics. « Cette nouvelle certification renforce non seulement notre statut de système leader dans le traitement du remodelage de la peau le plus avancé, mais elle nous permet également d'étendre notre portée mondiale auprès des consommateurs. Nous nous engageons à soutenir le parcours de santé de la peau de nos clients en les aidant à transformer et à améliorer visiblement l'aspect de leur peau sans intervention chirurgicale. »

Le SkinPen Precision est la technologie de microponcture la plus fiable du marché et a véritablement révolutionné les traitements du remodelage de la peau pour tous. Propulsé par une technologie de pointe, il offre aux patients une procédure non chirurgicale pour un rajeunissement complet de la peau, offrant des résultats d'aspect naturel avec peu ou pas de temps d'arrêt. Plus de deux millions de traitements SkinPen Precision ont déjà été réalisés dans le monde entier, établissant ainsi la référence mondiale en matière de sécurité et d'efficacité2.

À propos du SkinPen Precision

Dispositif médical

Le premier dispositif de microponcture homologué par la FDA au monde

Microponcture mécanique : crée des micro-lésions contrôlées pour stimuler le processus naturel de cicatrisation du corps, tout en minimisant les dommages cellulaires

Pas de chaleur, pas de produits chimiques, pas d'injections invasives

Référence en matière de remodelage de la peau, de sécurité et d'efficacité pour les patients

Durée du traitement de 30 minutes avec 1 à 3 séances requises ; peu ou pas de temps d'arrêt

Convient à tous les types et teints de peau, toute l'année 2

Soutenu par plus de 90 études de validation pour la qualité, la sécurité et la performance3

Pour obtenir les indications concernant les États-Unis, le résumé complet des essais cliniques et des informations importantes sur la sécurité, notamment les contre-indications et le mode d'utilisation du dispositif de microponcture SkinPen Precision, consultez le site www.skinpen.com.

À propos de Crown Aesthetics

Leader mondial de la médecine esthétique, Crown Aesthetics s'est fixé pour mission d'aider les meilleurs cabinets d'esthétique du monde à développer leur activité. Les résultats spectaculaires que nous obtenons en matière de rajeunissement et de restauration nous aident dans cette tâche. Nos innovations non invasives ? SkinPen®, premier dispositif de microponcture approuvé par la FDA ; MicroPen EVOtm, les systèmes de plasma riche en plaquettes (PRP) ProGen PRPtm Advantage et Eclipse PRP®, VOTESSEtm, un système de santé capillaire ; et le protocole post-microponcture Skinfuse® ? servent de produits « passerelles » qui attirent de nouveaux clients vers les cabinets. Basée à Dallas, au Texas, Crown Aesthetics établit les normes de l'industrie en matière d'efficacité, de sécurité et d'innovation. En conséquence, nos clients fournissent constamment les meilleurs soins esthétiques du secteur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.crownaesthetics.com .

À propos de Crown Holdings, Inc.

Société privée internationale entièrement intégrée, Crown s'engage à développer et à fournir un portefeuille diversifié de produits de soins de la peau esthétiques et thérapeutiques dans le but d'améliorer la qualité de vie de ses clients. Entreprise novatrice spécialisée en science de la peau, Crown s'efforce sans relâche d'atteindre l'excellence thérapeutique et d'améliorer les résultats pour les patients. Elle est d'ailleurs devenue un leader du secteur de la dermatologie et de l'esthétique. Crown figure depuis neuf ans sur la liste Inc. 5000 (liste des entreprises privées à la croissance la plus rapide) et distribue aujourd'hui ses produits dans plus de 41 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.crownlaboratories.com .

1 Bayat A, McGrouther DA, Ferguson MW. Skin scarring. BMJ. 2003;326(7380):88-92. doi:10.1136/bmj.326.7380.88

2 Données consignées de Crown Aesthetics.

3 RoHS signifie « Restriction of Hazardous Substances » (limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses). La directive RoHS, également connue sous le nom de directive 2002/95/CE, émane de l'Union européenne et limite l'utilisation de certaines matières dangereuses spécifiques présentes dans les produits électriques et électroniques (EEE). Tous les produits applicables sur le marché de l'UE après le 1er juillet 2006 doivent être conformes à la directive RoHS.

