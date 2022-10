Mary Kay octroie une bourse pédagogique à une jeune femme aspirant à devenir la première astronaute d'Amérique latine à se rendre sur Mars





En tant que leader depuis plusieurs décennies dans l'autonomisation des femmes et les sciences innovantes, Mary Kay rend hommage aux femmes qui prennent en main leur avenir par le biais du leadership, de l'innovation, et de la volonté d'exceller dans les domaines STEAM. Les femmes représentent seulement 28% des personnes actives dans la science, la technologie, l'ingénierie et la mathématique. [1] En offrant une assistance continue aux jeunes femmes dans les domaines STEAM, elles continuent la mission de Mary Kay, qui est d'améliorer la vie des femmes, partout.

"Un plus grand nombre de femmes ayant accès à l'enseignement STEAM conduit à un nombre plus élevé de femmes choisissant de faire carrière dans ces domaines. En retour, ceci fournit un accès à des opportunités plus égales pour les femmes, réduit les écarts de salaires entre les hommes et les femmes, stimule l'économie, et élimine les préjugés dans les domaines scientifiques et connexes", déclare Lucy Gildea, Chief Innovation Officer, Product and Science, Mary Kay Inc. "Chaque jour, grâce à l'innovation et la science, des femmes du monde entier résolvent certains des problèmes les plus complexes, mais il reste encore du travail à faire pour que leurs contributions soient reconnues, leur donner une voix et accroître leur représentation dans les domaines STEAM."

Les bourses Young Women in STEAM et la campagne sociale de Mary Kay comportent de jeunes femmes du monde entier qui réalisent des contributions exceptionnelles dans les domaines STEAM. Ivanna Hernandez, future astronome et passionnée d'aérospatiale originaire de Colombie, avait obtenu une subvention Young Women in STEAM et a reçu une seconde bourse pédagogique pour l'aider à exaucer son rêve de devenir la première astronaute d'Amérique latine à aller sur Mars.

À l'occasion de la Semaine mondiale de l'espace, Mary Kay a créé une vidéo mettant en avant l'importance des opportunités dans l'enseignement STEAM pour aider des jeunes femmes à toucher les étoiles, à l'instar d'Ivanna.

"Les jeunes femmes en Colombie n'ont qu'un accès très limité à l'enseignement STEAM, en particulier dans le domaine aérospatial. En sensibilisant l'opinion au programme et en vivant ma passion d'aller dans l'espace, j'espère créer d'autres opportunités pour les jeunes femmes en Colombie qui veulent faire des études supérieures et travailler dans les domaines STEAM", déclare Ivanna Hernandez. "Les meilleures solutions sont obtenues lorsque vous avez une équipe diversifiée capable de reconnaître tous les défauts que peut comporter un problème ou un design. Étant donné que les femmes ont des origines sociales différentes et des besoins spécifiques, notre contribution comble des fossés qui ont été ignorés pendant des années."

Mary Kay est fier de renouveler son engagement à fournir des opportunités pédagogiques à des jeunes femmes du monde entier en investissant dans leur avenir et en les voyant s'épanouir dans leur passion pour les disciplines STEAM.

À propos de Mary Kay

Mary Kay Ash, une des premières femmes à avoir brisé le plafond de verre, a fondé l'entreprise de beauté de ses rêves en 1963 avec un seul objectif: rendre plus belle la vie des femmes. Ce rêve s'est concrétisé en une entreprise pesant plusieurs milliards de dollars et dont la force de vente, composée de millions de membres indépendants, opère dans une quarantaine de pays. En tant qu'entreprise de développement de l'entrepreneuriat, Mary Kay s'engage à aider les femmes le long de leur chemin vers l'autonomie par l'éducation, le mentorat, la défense des droits, le réseautage et l'innovation. Mary Kay s'engage à investir dans la science qui sous-tend la beauté pour élaborer des produits de soins de la peau et de maquillage, des suppléments nutritionnels et des parfums de qualité. Mary Kay est convaincue qu'aux fins d'un avenir durable il faut rendre les vies enrichissantes aujourd'hui en s'associant à des organisations du monde entier axées sur la promotion de l'excellence commerciale, la recherche sur le cancer, l'égalité des genres, la protection des survivants de violences domestiques, l'embellissement de nos communautés et en encourageant les enfants à réaliser leurs rêves. Pour plus d'informations, rendez-vous sur marykayglobal.com, rejoignez-nous sur Facebook, Instagram, et LinkedIn, et suivez-nous sur Twitter.

Sources

National Girls Collaborative Project (2022). The State of Girls and Women in Stem. https://ngcproject.org/resources/state-girls-and-women-stem

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 octobre 2022 à 02:30 et diffusé par :