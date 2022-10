Pyramid Analytics formalise son activité commerciale fédérale aux États-Unis





Pyramid Analytics (Pyramid), un pionnier des plateformes d'intelligence décisionnelle, annonce aujourd'hui une nouvelle pratique commerciale dédiée aux besoins spécifiques des agences fédérales américaines. Sous la direction d'une équipe d'experts avec une solide expérience sur le segment du marché fédéral, la Federal Business Practice de Pyramid s'appuie sur la réussite rencontrée par la société avec des agences fédérales, comme l'U.S. Department of Veterans Affairs (VA), et renforce son engagement à fournir au gouvernement fédéral américain et des partenaires fédéraux une expertise de vente et technique, et des services pour déployer l'intelligence décisionnelle pour des utilisations stratégiques à échelle.

Points clés:

L'intelligence décisionnelle optimisée par l'IA et l'apprentissage machine peut moderniser la fourniture de services publics critiques, y compris les soins de santé, la sécurité intérieure, et la défense sur le segment du marché fédéral américain.

Le budget de l'exercice 2023 du président Biden propose des dépenses de 65 milliards USD dans les TI pour les agences fédérales civiles et donne la priorité aux initiatives de modernisation informatique, de cybersécurité, et d'expérience client numérique qui s'appuient sur l'analytique avancée i .

. Des services de la Pyramid Decision Intelligence Platform, de formation et de conseil seront fournis directement et via des partenariats avec des revendeurs fédéraux et des intégrateurs système fédéraux.

La plateforme Pyramid peut être déployée sur n'importe quelle plateforme nuagique, sur site ou dans des environnements hybrides et multicloud

L'US Federal Practice de Pyramid est dirigée par Joe Fritsch, directeur des ventes fédérales; Peter Morris, directeur principal des canaux partenaires, Amérique du Nord; Dave Henry, vice-président principal, alliances stratégiques; Russ Cosentino, vice-président régional des ventes, Amérique du Nord, Est; et Brian McCormac, vice-président principal, ventes mondiales.

La Pyramid Decision Intelligence Platform peut être déployée sur toute plateforme nuagique, y compris AWS, Google Cloud Platform et Microsoft Azure, sur site ou dans des environnements hybrides et multicloud. La plateforme Pyramid est disponible dans l'AWS Marketplace et peut être exécutée sur AWS GovCloud pour répondre aux exigences spécifiques en termes de réglementation et de conformité des agences au niveau fédéral, étatique et local, garantissant ainsi une solution d'intelligence décisionnelle fiable, évolutive et sécurisée.

L'intelligence décisionnelle joue un rôle clé dans les services publics numériques gouvernementaux

Le budget de l'exercice 2023 du président Biden propose des dépenses de 65 milliards USD dans les TI pour les agences fédérales civiles, soit une hausse de 11 pour cent par rapport aux estimations déclarées pour 2022, visant à prioriser les initiatives d'envergure fédérales relatives à la modernisation des TI, la cybersécurité, et l'expérience client numérique. Ces initiatives nécessitent une prise de décisions rapide, précise et contextuelle des résultats et des processus. L'intelligence décisionnelle optimisée par l'IA et l'apprentissage machine aide les agences fédérales à extraire la valeur de leurs données. Elle permet aux décideurs de prendre plus rapidement des décisions mieux éclairées, procurant ainsi aux organisations la capacité de générer des perspectives, analyser des données et comprendre les impasses des flux de travail pour résoudre plus rapidement les problèmes et créer de meilleurs processus.

L'utilisation de l'IA et des données pour la prise de décisions en temps réel par des agences fédérales civiles et de défense est en passe de s'intensifier. Gartner estime que d'ici 2024, 60 pour cent des investissements gouvernementaux en IA et analyse des données auront un impact direct sur les décisions et résultats opérationnels en temps réel. La capacité à identifier, prioriser, modéliser et repenser les décisions en vue de leur amélioration (ex. l'intelligence décisionnelle) jouera un rôle critique pour toute organisation résiliente et disruptive.ii

Pyramid renforce son engagement en faveur du VA et d'autres agences gouvernementales

La Pyramid Decision Intelligence Platform est actuellement utilisée par la Veterans Health Administration, le plus grand système intégré de soins de santé en Amérique, fournissant des soins dans 1 298 établissements de santé, y compris 171 centres médicaux et 1 113 sites ambulatoires dans tout le pays. Le VA fournit chaque année des services exhaustifs de soins de santé à 9 millions d'anciens combattants. La Pyramid Decision Intelligence Platform est utilisée par plus de 41 000 membres du personnel clinique, médical et administratif pour identifier les modèles et les déficits d'exécution dans l'ensemble du système, garantissant que les anciens combattants américains reçoivent des soins plus personnalisés afin d'améliorer les services offerts aux vétérans et leurs proches.

Les décisions précises et hautement contextualisées sont de plus en plus importantes, alors que les agences gouvernementales sont confrontées à des complexités et des incertitudes sans précédent, une accumulation du travail, des perturbations économiques, et une pénurie continue de personnel.

Avec la plateforme Pyramid, les agences gouvernementales se positionnent favorablement pour mieux reconstruire grâce à des décisions accélérées par les données qui améliorent la capacité à fournir des services critiques aux citoyens américains. Les fournisseurs de soins de santé peuvent partager des informations plus facilement pour améliorer les soins, les agences de transport peuvent mieux prédire les retards potentiels et résoudre les problèmes avant qu'ils ne se produisent, les chaînes d'approvisionnement peuvent être gérées en temps réel, et les organisations peuvent abaisser les obstacles de compétence en automatisant les étapes complexes nécessaires à une approche axée sur les données.

L'intelligence décisionnelle est la prochaine innovation analytique du big data

La prochaine grande innovation en analytique est l'intelligence artificielle (IA). Appliquer l'IA à l'ensemble de la préparation des données, l'analyse commerciale et les sciences des données est ce qui distingue l'intelligence décisionnelle des outils de veille commerciale traditionnels comme Microsoft Power BI, Qlik, et Tableau. L'IA abaisse les obstacles de compétence en automatisant les travaux hautement techniques nécessaires pour préparer et analyser les données et créer et partager des rapports et des tableaux de bord.

La Pyramid Decision Intelligence Platform fournit des perspectives axées sur les données pour permettre à chacun de prendre plus rapidement des décisions mieux éclairées. La plateforme Pyramid fournit un accès instantané à toute donnée, permet un libre-service administré automatisé, et répond à tous les besoins analytiques, du plus simple au plus sophistiqué. En combinant de manière unique la préparation des données, l'analyse commerciale, et les sciences des données dans un environnement unique guidé par l'IA, la plateforme Pyramid réduit les coûts et la complexité tout en accélérant la croissance et l'innovation. Ceci permet une approche stratégique, au niveau de toute l'organisation, de la veille et de l'analyse commerciale.

Citation

Joe Fritsch, directeur de la Federal Business Practice, Pyramid Analytics: "La Federal Business Practice de Pyramid est la première d'une longue série d'initiatives de croissance stratégique que nous lançons pour élargir notre écosystème de partenaires, y compris les intégrateurs système fédéraux et les revendeurs fédéraux à valeur ajoutée. Alors que Pyramid étoffe son offre et renforce sa position en tant que chef de file de l'analyse augmentée, nous nous engageons à aider les agences fédérales américaines civiles, de défense et de renseignements à optimiser leur utilisation de l'intelligence décisionnelle basée sur les données."

À propos de Pyramid Analytics

Pyramid représente la prochaine étape en matière d'analyse. Notre plateforme d'intelligence décisionnelle unifiée fournit des renseignements permettant à chacun de prendre plus rapidement des décisions plus éclairées. Elle offre un accès direct à n'importe quelle donnée, fournit un libre-service administré et répond à tous les besoins analytiques dans un environnement non codé. La Pyramid Decision Intelligence Platform combine de manière unique la préparation des données, l'analyse commerciale et les sciences des données dans un seul environnement guidé par l'IA, ce qui réduit les coûts et la complexité, tout en accélérant la croissance et l'innovation. La plateforme Pyramid fournit une approche stratégique à l'échelle de toute l'organisation, autour de la veille commerciale et des analyses, des plus simples aux plus complexes. Planifiez une démonstration.

Pyramid Analytics dispose de sièges régionaux dans des centres mondiaux d'innovation et commerciaux, y compris à New York (Pyramid Analytics USA, Inc.), Londres, et Tel-Aviv. Les membres de notre équipe résident dans le monde entier, parce que la géographie ne doit pas représenter une barrière pour les talents et les opportunités. Parmi les investisseurs figurent Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital et Viola Growth. Plus d'informations sur Pyramid Analytics.

i Budget de l'exercice 2023 du gouvernement américain

ii Gartner, 4 Key Actions to Amplify Digital Gains and Resilience in Government, 20 mai 2022

