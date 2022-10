La Super série paralympique mettra en vedette les Championnats du monde de rugby en fauteuil roulant de 2022, du 11 au 16 octobre





- Les matchs du Canada seront présentés sur Paralympique.ca et sur les plateformes numériques de CBC Sports

- 12 athlètes représenteront le Canada à Vejle, au Danemark

- La Super série, présentée par Canadian Tire Sports Analytics, assure la diffusion continue en direct d'événements de parasport

OTTAWA, ON, le 5 oct. 2022 /CNW/ - La semaine prochaine, les meilleurs joueurs de rugby en fauteuil roulant s'affronteront pour remporter le titre mondial et, à l'occasion de la Super série paralympique présentée par Canadian Tire Sports Analytics, le Comité paralympique canadien (CPC) et CBC Sports offriront une vaste couverture. Les matchs du Canada aux Championnats du monde de rugby en fauteuil roulant de 2022, qui auront lieu du 10 au 16 octobre à Vejle, au Danemark, seront présentés pendant des diffusions continues en direct et des émissions « faits saillants » à compter du 11 octobre.

Rugby en fauteuil roulant Canada envoie une équipe de 12 athlètes expérimentés aux Championnats du monde, y compris 11 qui étaient membres de l'équipe aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020 et six anciens médaillés paralympiques. Le Canada, qui avait fini sixième aux Championnats de 2018, jouera cinq matchs de tournoi à la ronde du 11 au 13 octobre contre les autres pays du groupe B : l'Australie, le Japon, la Colombie, le Brésil et le Danemark. Les quatre meilleures équipes du groupe avanceront en quart de finale.

« Nous sommes ravis d'avoir de nouveau l'occasion de représenter le Canada sur la scène mondiale, au Danemark, et reconnaissants d'apprendre que la Super série paralympique diffusera nos matchs en direct pour que nos amis et les membres de notre famille puissent participer à cette expérience de chez eux », déclare Eric Furtado-Rodrigues, qui a participé à ses tout premiers Jeux paralympiques à Tokyo. « Regarder nos matchs sera une excellente façon de commencer la journée et nous remercions à l'avance toutes celles et tous ceux qui nous encourageront! »

Trois des cinq matchs préliminaires du Canada seront diffusés en direct, tandis que les deux qui auront lieu pendant la nuit au Canada seront présentés pendant une longue émission de « faits saillants » le matin suivant. La Super série paralympique présentera tous les matchs subséquents du Canada des rondes éliminatoires ou de classification, qui auront lieu du 14 au 16 octobre.

Les matchs et les émissions de « faits saillants » seront diffusés en continu en direct sur Paralympique.ca et la page Facebook du Comité paralympique canadien ainsi que sur les plateformes numériques de CBC Sports : le service de diffusion en continu gratuit CBC Gem, cbcsports.ca et l'application CBC Sports pour les appareils iOS et Android.

Le paralympien Benoit Huot sera reporter du CPC et animateur sur place au Danemark pour offrir des commentaires supplémentaires, des entrevues avec les athlètes pour les diffusions en continu en direct et les émissions de « faits saillants » ainsi que du contenu supplémentaire pour les plateformes numériques du CPC.

« Les Championnats du monde de rugby en fauteuil roulant de 2022 seront certainement un tournoi captivant et nous sommes ravis d'en faire la couverture pour les téléspectateurs de tout le Canada », poursuit Karen O'Neill, directrice générale du Comité paralympique canadien. « La Super série paralympique est une initiative importante qui permet de mettre en vedette le parasport et nous remercions CBC Sports pour son soutien continu, de même que notre commanditaire la Société Canadian Tire, par l'intermédiaire de son équipe Sports Analytics. Nous souhaitons bonne chance aux membres d'Équipe Canada et espérons que les Canadiennes et Canadiens de tout le pays seront à l'écoute pour les encourager la semaine prochaine. »

Horaire des matchs du Canada

Mardi 11 octobre

Canada c. Australie - 15 h 45 heure locale / 9 h 45 HE - DIFFUSION EN CONTINU EN DIRECT

Mercredi 12 octobre

Canada c. Japon - 9 h heure locale / 3 h HE (le match sera présenté pendant une émission de faits saillants)

Canada c. Colombie - 17 h heure locale / 11 h HE - DIFFUSION EN CONTINU EN DIRECT

Jeudi 13 octobre

Canada c. Brésil - 10 h heure locale / 4 h HE (le match sera présenté pendant une émission de faits saillants)

Canada c. Danemark - 18 h pm heure locale / 12 h HE - DIFFUSION EN CONTINU EN DIRECT

Vendredi 14 octobre

Quarts de finale et matchs de classification*

Samedi 15 octobre

Demi-finales et matchs de classification*

Dimanche 16 octobre

Match pour la médaille d'or, match pour la médaille de bronze et matchs de classification*

*Tous les matchs auxquels le Canada participera pourront être regardés; heures à confirmer

On peut trouver l'horaire complet des Championnats du monde de rugby en fauteuil roulant de 2022 à 2022WRWC.com/schedule-results (en anglais).

Lancée en 2019, la Super série paralympique dirige les projecteurs sur des compétitions de parasport en dehors des Jeux paralympiques par une couverture continue en direct de qualité ainsi que la présentation d'autres contenus. Elle a permis la couverture de championnats du monde et d'autres compétitions d'envergure dans des sports comme la paranatation, le paracyclisme, le basketball en fauteuil roulant, le rugby en fauteuil roulant, le para-hockey sur glace, le para-athlétisme, le ski para-alpin et le ski paranordique.

La Super série paralympique est appuyée par Canadian Tire Sports Analytics, qui aide à offrir une meilleure couverture des épreuves de parasports aux téléspectatrices et téléspectateurs de partout au Canada.

Pour en apprendre davantage sur les Championnats du monde de rugby en fauteuil roulant de 2022, consulter 2022WRWC.com. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Super série, consulter le site Paralympique.ca/Super-série-paralympique et suivre @CDNParalympique pour des mises à jour en direct pendant la compétition.

