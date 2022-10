La Ville de Montréal et l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension inaugurent le parc Dickie Moore





MONTRÉAL, le 5 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ont inauguré avec fierté le parc Dickie-Moore, situé à l'intersection des avenues Beaumont et De L'Épée, dans le quartier Parc-Extension. Le parc a été réalisé dans le cadre du projet urbain MIL Montréal. Conçu selon les meilleures pratiques d'aménagement écologique, ce nouvel espace public résilient offre 4 000 m2 de verdure, d'aires de détente et de jeu aux Montréalaises et aux Montréalais.

La population pourra découvrir un nouveau lieu attrayant et accueillant, qui répond directement à ses besoins. Les aménagements réalisés découlent des demandes exprimées lors d'une démarche de participation citoyenne conduite avec les résidentes et les résidents du quartier Parc-Extension, notamment avec des enfants du secteur. Présentant une importante végétation, ce nouvel espace multifonctionnel procure aussi un endroit favorisant la socialisation, le repos et la pratique d'activités.

Nommé en hommage à l'un des joueurs légendaires des Canadiens de Montréal originaire de Parc-Extension, le parc Dickie-Moore est muni d'une vaste plaine gazonnée et d'un jardin de pluie favorisant la gestion écologique des eaux de ruissellement, dans un contexte où les pluies abondantes se font de plus en plus nombreuses. Ce projet innovant contribuera aussi activement à la réduction des îlots de chaleur dans un secteur qui est fortement exposé à ce phénomène.

« Aujourd'hui, nous sommes fiers d'offrir aux Montréalaises et aux Montréalais un parc à haute valeur écologique, digne du 21e siècle, qui illustre notre volonté de bâtir des lieux publics résilients et durables afin d'adapter notre ville aux conséquences des changements climatiques. Au cours des prochaines années, nous continuerons d'étendre ce type d'aménagement urbain à l'échelle de la Ville. Nos parcs sont essentiels à la vitalité de nos quartiers et il était important de combler le manque criant d'espaces verts dans le secteur de Parc-Extension. Je salue l'approche participative qui a guidé la mise en oeuvre de ce parc, surtout auprès des enfants, et la place faite à l'art local, avec la murale de l'artiste Carlito Dalceggio. Grâce à l'inspiration de la population, le parc Dickie-Moore combine ainsi le vert et le beau », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Petite oasis dans un secteur hautement densifié et plutôt minéralisé, ce nouveau parc est une véritable bouffée de fraîcheur dans Parc-Extension. C'était d'ailleurs la volonté des jeunes et des moins jeunes qui ont participé à la consultation et qui ont contribué à la conception de ce parc. En plus des espaces de jeu et de détente, une place de choix a été faite au verdissement, rendant le lieu magnifique, mais aussi très bénéfique sur le plan environnemental. Pensé par et pour les gens du quartier, ce parc a de quoi les rendre fiers », a souligné la mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Laurence Lavigne Lalonde.

Un nouvel exemple d'espace résilient

Un réaménagement complet de l'avenue De L'Épée a été effectué afin d'assurer un environnement sécuritaire aux abords du parc Dickie-Moore, l'objectif étant d'apaiser la circulation et de protéger les déplacements actifs. La fondation de la chaussée de l'avenue De L'Épée a été refaite en totalité avec des matériaux recyclés, une première pour la Ville de Montréal. Si l'expérience s'avère concluante, cette pratique pourrait être étendue à d'autres projets. Une attention particulière a aussi été portée à la gestion écologique des eaux pluviales, celles de la rue étant dirigées vers le parc. Ce type d'aménagement permet de désengorger les réseaux souterrains de la Ville et limite ainsi les risques d'inondation.

« Nous avons travaillé à ce que le projet MIL Montréal apporte des retombées positives aux secteurs limitrophes, tel que le quartier Parc-Extension. Nous avons non seulement veillé à la qualité, la beauté et l'appropriabilité des aménagements du parc Dickie-Moore, mais nous nous sommes aussi assurés de son accès sécuritaire. C'est en suivant ces lignes directrices que nous pourrons continuer de créer des milieux de vie inspirants à échelle humaine partout à Montréal », a expliqué Robert Beaudry, responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

