Le Bureau de la concurrence recommande de moderniser la politique d'approvisionnement pour améliorer les soins de santé au Canada

GATINEAU, QC, le 5 oct. 2022 /CNW/ - Dans son plus récent rapport d'étude de marché, le Bureau de la concurrence a publié des recommandations pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en vue de moderniser les processus d'approvisionnement publics utilisés pour acquérir les produits et services de santé numériques.

Améliorer les soins de santé avec une politique d'approvisionnement favorisant la concurrence est le deuxième de trois rapports produits par le Bureau dans le cadre de son étude de marché sur les services de santé numériques. L'étude approfondie a examiné comment les politiques proconcurrentielles peuvent favoriser l'innovation et apporter un plus grand choix et un meilleur accès aux services de santé numériques pour la population canadienne.

Ce deuxième rapport porte principalement sur les processus d'approvisionnement publics que les provinces et les territoires utilisent pour acquérir des produits et des services de soins de santé afin de traiter les patients. Le Bureau y identifie d'importants obstacles qui empêchent les fournisseurs novateurs de rivaliser pour obtenir des contrats publics. Le rapport formule également d'importantes recommandations à l'intention des gouvernements de l'ensemble du Canada afin que la politique d'approvisionnement publique contribue à favoriser la concurrence et l'innovation.

« La politique d'approvisionnement publique doit suivre le rythme de la technologie. Comme le montre ce rapport, un processus concurrentiel modernisé permettra d'élargir le choix, d'améliorer la qualité et de faciliter l'accès à des solutions de soins de santé novatrices pour toute la population canadienne. »

Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence

Le secteur des produits et services de santé numériques est en pleine croissance, tant en matière de dépenses que d'innovation.

La numérisation du secteur de la santé s'accompagne d'une quantité sans précédent de données complexes. Environ 30 % de toutes les données dans le monde sont générées par le secteur des soins de santé . En moyenne, les gouvernements de l'OCDE consacrent plus de 9 % de leur produit intérieur brut (PIB) aux dépenses publiques de santé.

La pandémie de COVID-19 a incité les autorités canadiennes à numériser les services de soins de santé.

On s'attend à ce que les soins virtuels fassent partie intégrante du système de prestation des soins de santé au Canada.

Le Bureau de la concurrence s'est engagé à promouvoir des politiques proconcurrentielles dans les marchés qui comptent pour les Canadiens.

Les études de marché permettent au Bureau de la concurrence d'examiner une industrie du point de vue de la concurrence afin de cerner les lois, les politiques, les règlements ou les autres facteurs pertinents qui pourraient nuire à la concurrence.

