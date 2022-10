Aria Systems reçoit la distinction "Best New Catalyst in Show" lors du salon Digital Transformation World du TM Forum





Aria Systems, le principal fournisseur aidant les entreprises à augmenter leurs revenus basés sur les abonnements et l'utilisation, annonce aujourd'hui que sa solution Catalyst, présentée en parallèle à ses partenaires au salon Digital Transformation World, a reçu le prix "Best New Catalyst in Show" du TM Forum.

Les "Catalysts" sont des projets de validation de concept développés de manière collaborative par des membres du TM Forum pour résoudre les problèmes présentés par les principaux fournisseurs de services de communication (FSC) mondiaux et pour définir et proposer de nouvelles normes industrielles.

Intitulé "Async Open APIs for Event-Driven Architectures", le Catalyst a démontré comment une architecture basée sur des événements peut permettre aux fournisseurs de services de construire une architecture informatique plus évolutive et plus flexible, permettant des intégrations plus rapides à des coûts inférieurs. Aria, l'un des participants fondateurs du projet Catalyst, a effectué des présentations aux côtés du fournisseur de CPQ Bit2Win et des intégrateurs de systèmes EPAM, TechMahindra et Yupiik. Le Catalyst a été soutenu par davantage de fournisseurs de télécommunications que tout autre au salon Digital Transformation World, parmi lesquels BT, Jio, Orange, Telenor, Verizon, Vodafone et le responsable de Catalyst, CityFibre.

« La plateforme d'Aria est conçue autour d'une architecture basée sur des événements depuis sa création, nous sommes donc particulièrement honorés par cette prestigieuse reconnaissance pour la fourniture d'une solution basée sur des événements innovante, qui peut accompagner n'importe quel FSC cherchant à accélérer son processus de numérisation », a déclaré Brendan O'Brien, cofondateur et directeur de l'innovation chez Aria. « Suite à plusieurs mois de collaboration avec nos partenaires, nous sommes en mesure de développer et de présenter une solution qui aura des implications concrètes pour la communauté mondiale des opérateurs télécom. Non seulement ce modèle envisage une avancée majeure en matière d'interopérabilité dans une architecture BSS de prochaine génération, mais il défie également la norme ODA du TM Forum elle-même en vue d'adopter complètement les architectures basées sur des événements à l'avenir. »

Pour de plus amples informations au sujet du projet Catalyst, veuillez consulter la page TM Forum 2022 Catalyst Award Winners.

À propos d'Aria Systems :

La plateforme publique cloud-native de facturation de l'utilisation et des abonnements d'Aria Systems constitue le choix préféré des analystes et obtient les meilleures évaluations des principaux instituts de recherche. Des entreprises innovantes telles qu'Adobe, Allstate, Comcast, Subaru et Telstra comptent sur Aria pour réduire les délais de mise sur le marché et accroître la flexibilité, ce qui leur permet de maximiser la valeur pour les clients et d'augmenter les revenus récurrents grâce à des offres basées sur des abonnements, sur l'utilisation et des offres ponctuelles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.ariasystems.com.

