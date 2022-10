/R E P R I S E -- Avis aux Médias - Le gouvernement du Canada célèbre l'importance historique nationale de Canards Illimités Canada/





STONEWALL, MB, le 3 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Parcs Canada et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada dévoileront une plaque pour commémorer l'importance historique de Canards Illimités Canada.

Canards Illimités Canada est l'une des organisations de conservation les plus importantes et les plus anciennes et une force pour la conservation des habitats à travers le pays. Fondée à Winnipeg en 1938, Canards Illimités Canada a été l'un des premiers exemples de l'approche internationale de la conservation de la nature continentale au Canada et aux États-Unis, élaborée en réponse au déclin des populations de sauvagine et à la perte généralisée de terres humides en Amérique du Nord.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le 5 octobre 2022



Heure : La cérémonie débute à 11 h (HAC)

Les médias devraient être présents à 10 h 45 (HAC)



Lieu : Centre de découverte des terres humides Harry J. Enns,

marais Oak Hammock

1 Snow Goose Bay sur la route 220

Stonewall (Manitoba)





*La cérémonie se déroulera à l'extérieur sauf intempéries.

Veuillez vous habiller en conséquence.

