Élections québécoises 2022 - L'ALLIANCE FÉLICITE LE NOUVEAU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

QUÉBEC, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Alliance de l'industrie touristique du Québec tient à féliciter le nouveau gouvernent élu de la Coalition avenir Québec ainsi que tous les partis et candidat.e.s qui ont sillonné activement les routes du Québec au cours de la dernière campagne électorale.

L'Alliance souhaite collaborer avec le nouveau gouvernement afin de soutenir les entrepreneur.e.s touristiques et développer une offre durable et responsable qui assurera la vitalité économique et contribuera à faire la fierté des villes et régions du Québec. Cela cadre parfaitement avec la priorité de la CAQ énoncée hier lors du discours du Premier ministre de faire du Québec un chef de file dans sa transformation pour une économie verte.

Dans le but d'assurer une position concurrentielle forte sur les marchés, de soutenir la créativité des entrepreneur.e.s et d'enrichir l'identité distinctive du Québec comme destination touristique, l'industrie réitère ses priorités :

Faciliter la transformation technologique des entreprises en matière de main-d'oeuvre, de processus transactionnels et de présence promotionnelle dans l'environnement numérique.

Favoriser la consolidation, l'innovation et le développement d'une offre touristique de calibre mondial responsable et durable.

Soutenir l'investissement dans le développement de la saison hivernale et la stabilisation des destinations en proposant des activités quatre-saisons.

Assurer l'accès simplifié aux régions du Québec en favorisant la mobilité durable et l'intermodalité des moyens de transport.

Développer la main-d'oeuvre touristique en favorisant l'attractivité du secteur pour les différentes catégories et profils de travailleurs.euses.

Préserver l'accès aux territoires et espaces naturels publics qui constituent en eux-mêmes une attraction.

Les recommandations de l'Alliance peuvent être consultées en cliquant ici.

Rappelons qu'en 2019, l'industrie touristique québécoise générait plus de 16,4 milliards de dollars dans l'économie dont plus de quatre milliards d'argent neuf en dépenses provenant des touristes internationaux. Avec plus de 25 000 entreprises qui généraient plus de 400 000 emplois, le secteur touristique représentait le troisième secteur d'exportation en importance au Québec.

« Le tourisme a démontré plus que jamais au cours des deux dernières années qu'il est un secteur économique clé pour le Québec. Les habitudes des touristes internationaux changent et le Québec a tous les atouts pour être une destination incontournable. Les recommandations présentées par l'Alliance constituent une véritable boîte à outils qui permettra de mobiliser nos différents partenaires et démarquer le Québec dans la nouvelle réalité du tourisme mondial. »

Jean-Michel Ryan, président du conseil d'administration

À propos de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

L'Alliance de l'industrie touristique du Québec est une organisation privée sans but lucratif qui fédère plus de 10 000 entreprises réunies au sein de 45 partenaires associatifs régionaux, sectoriels et affiliés. Depuis 2016, elle est le porte-voix de l'ensemble de l'industrie touristique québécoise. Elle est également mandataire du ministère du Tourisme pour la mise en marché de la destination sur les marchés québécois, canadiens et internationaux. L'Alliance contribue ainsi au rayonnement de la destination et à l'accroissement des retombées économiques au Québec.

