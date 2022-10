La nouvelle génération de moteurs Jenbacher 3F d'INNIO offre une performance nettement plus élevée





INNIO a annoncé aujourd'hui qu'elle a lancé son moteur Jenbacher Type 3F de nouvelle génération. Cette annonce s'inscrit dans le cadre de l'engagement d'INNIO visant à favoriser la transition vers le net zéro grâce à des solutions et des services énergétiques flexibles, évolutifs et résilients. Le nouveau moteur Jenbacher Type 3F amélioré offre aux clients une robustesse et une fiabilité éprouvées tout en améliorant la performance de deux points de pourcentage, le niveau le plus élevé jamais atteint par la gamme de moteurs. Outre le fait d'offrir une performance aussi élevée atteignant 43,3 % lorsqu'il fonctionne avec du gaz transporté par gazoduc, le moteur de type 3F est optimisé pour réduire les émissions totales d'hydrocarbures (THC), offrir une flexibilité d'alimentation en carburant évolutive et améliorer la facilité d'entretien. De plus, la toute dernière technologie 3F est proposée avec l'option « Ready for H 2 » qui peut s'adapter à la plupart des moteurs de type 3 installés.

« La technologie innovante des moteurs d'INNIO est conçue pour aider le secteur industriel et les collectivités à atteindre une production d'électricité nette zéro. La technologie Jenbacher 3F d'INNIO, « Ready for H 2 », est la dernière solution énergétique en faveur d'un avenir énergétique neutre sur le plan climatique, plus vert et plus sûr », a déclaré le Dr Olaf Berlien, président-directeur général d'INNIO.

« Nous travaillons avec les moteurs de type 3 de Jenbacher depuis plus de vingt ans. Compte tenu de notre expérience positive en ce qui concerne la mise à niveau du premier moteur vers le nouveau modèle de génération Jenbacher 3F en 2020, il nous a été facile de décider de mettre en oeuvre cette nouvelle mise à niveau. Grâce à l'amélioration de la consommation de carburant du moteur de la génération Jenbacher 3F, nous avons pu à la fois augmenter notre rentabilité et réduire notre empreinte environnementale », a commenté Thomas Roth, responsable de l'énergie et de l'ingénierie chez Dominikust-Ringeisen-Werk et exploitant de l'une des usines d'essai sur le terrain.

En se fondant sur les 35 années d'expérience de Jenbacher Type 3, avec plus de 11 000 moteurs dans le monde et plus de 130 000 heures de fonctionnement, la nouvelle génération de Jenbacher Type 3 offre de nombreux avantages aux clients, notamment :

La flexibilité du carburant évolutive avec l'option « Ready for H 2 » qui facilite la transition entre les carburants traditionnels d'aujourd'hui et l'utilisation de l'hydrogène à l'avenir, lorsque celui-ci deviendra facilement accessible

avec l'option « Ready for H » qui facilite la transition entre les carburants traditionnels d'aujourd'hui et l'utilisation de l'hydrogène à l'avenir, lorsque celui-ci deviendra facilement accessible Une plus grande efficacité avec une amélioration de la consommation de carburant atteignant jusqu'à deux points de pourcentage

jusqu'à deux points de pourcentage Une réduction des émissions de THC et une plus grande efficacité permettent de réduire l'empreinte environnementale

et une plus grande efficacité permettent de réduire l'empreinte environnementale Une réduction du coût de l'huile entraînant une réduction de la consommation tout en offrant une durée de vie plus longue de l'huile de lubrification et une réduction des coûts du cycle de vie de l'huile moteur

entraînant une réduction de la consommation tout en offrant une durée de vie plus longue de l'huile de lubrification et une réduction des coûts du cycle de vie de l'huile moteur Une mise à niveau pratique pour les moteurs actuellement installés, de préférence lors d'une révision de routine ou d'une révision plus importante

Le Jenbacher Type 3F est désormais disponible pour les applications dans les pays équipés en 50 Hz et sera disponible dans les pays équipés en 60 Hz en 2024.

À propos d'INNIO

INNIO est un chef de file des solutions et services énergétiques qui permet à l'énergie durable d'être efficace pour les industries et les collectivités. Grâce à ses marques Jenbacher et Waukesha et à sa plateforme numérique myPlant, INNIO propose des solutions innovantes aux segments de la production et de la compression énergétique, qui aident les industries et les collectivités à produire et à gérer de l'énergie durablement tout en évoluant au sein du paysage en pleine évolution des sources d'énergie verte et classique. Notre approche se veut de portée individuelle, mais d'envergure internationale. Grâce à nos solutions et services énergétiques flexibles, évolutifs et résilients, nous donnons la possibilité à nos clients de gérer la transition énergétique tout au long de la chaîne de valeur de l'énergie, quelle que soit la phase de leur processus de transition.

Le siège d'INNIO se situe à Jenbach (Autriche) et la société possède d'autres sites importants à Waukesha (Wisconsin, États-Unis) et à Welland (Ontario, Canada). Une équipe de plus de 3 500 experts offre une prise en charge tout au long du cycle de vie des plus de 54 000 moteurs livrés dans le monde entier, et ce, grâce à un réseau de service dans plus de 80 pays.

La notation des risques ESG d'INNIO place la Société au premier rang parmi plus de 500 entreprises mondiales de l'industrie des machines évaluées par Sustainalytics.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web d'INNIO www.innio.com. Suivez INNIO sur Twitter et LinkedIn.

