Lancement du Dexcom G7 au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche et à Hong Kong ? Démarrage du déploiement mondial du système de surveillance du glucose en continu le plus performant au monde





DexCom, Inc. (Nasdaq : DXCM), le leader mondial de la surveillance continue du glucose en temps réel pour les personnes atteintes de diabète, a annoncé aujourd'hui que le système de surveillance du glucose en continu (SGC) Dexcom G7 est dorénavant disponible pour les personnes diabétiques âgées de deux ans ou plus au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche et à Hong Kong ? marquant ainsi la première étape importante dans la disponibilité de la nouvelle technologie révolutionnaire. La société s'active également pour lancer le G7 en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud dans les prochaines semaines, et d'autres marchés sont prévus peu de temps après.

« Depuis la commercialisation du Dexcom G6, nous avons éliminé plus de 15 milliards de piqûres sur le bout du doigt? et aidé à améliorer la vie de plus de 1,25 million de diabétiques à travers le monde. Nous sommes ravis de commencer le déploiement mondial du Dexcom G7, notre technologie de SGC de nouvelle génération, qui améliore très nettement ce que tout le monde aime dans le G6 », a déclaré Kevin Sayer, président du conseil d'administration et président-directeur général de Dexcom. « Le système de SGC de Dexcom est devenu la référence en matière de soins pour le diabète, et proposer notre technologie à de plus en plus de personnes à travers le monde continue d'être une priorité majeure. Ce premier lancement étant effectué, nous sommes impatients de lancer le G7 sur d'autres marchés et de proposer cette technologie novatrice au plus grand nombre de personnes possible. »

Pour présenter le nouveau dispositif très attendu, Dexcom a organisé ce jour un événement mondial de lancement en streaming qui a montré les coulisses de l'élaboration du G7 et comprenait des témoignages de Dexcom Warriors du monde entier évoquant comment le système de SGC de Dexcom a changé leur vie.

« Il y a eu de si nombreuses fois, en particulier lorsque Ava a été diagnostiquée, où nos vie ont dû s'adapter à la maladie, et pas l'inverse », a déclaré Rebecca Ridgeway, mère de la petite Ava âgée de six ans, une gymnaste en devenir devant gérer un diabète de type 1 au Royaume-Uni, qui a été présentée lors de l'événement en streaming. « Lorsque nous avons eu le système de SGC de Dexcom, nous avions l'impression d'avoir enfin un outil qui nous donnait plus de contrôle. Cela a changé notre vie lorsque Ava a commencé à utiliser Dexcom, et le Dexcom G7 porte l'expérience à un tout autre niveau. »

L'événement comprenait également des réflexions de la direction de Dexcom et de membres clés de l'équipe du projet G7 ? Kevin Sayer, PDG ; Jake Leach, chef de l'exploitation ; Anne Santoro, vice-présidente de l'expérience client mondiale ; Apurv Kamath, vice-président directeur du marketing mondial des produits ; et Alex Diener, directeur principal de la conception de produits mondiale.

« Des clients de Dexcom du monde entier ont participé au processus de conception du G7 », a expliqué M. Diener, qui a contribué à la conception du G7 et vit avec un diabète de type 1. « Nous avons appris de la part de patients vivant avec un diabète de type 1 ou de type 2, jeunes et vieux, et de leurs soignants, quelles étaient les fonctionnalités de SGC dont ils avaient besoin pour pouvoir se concentrer davantage sur leur vie quotidienne et moins sur la gestion de leur diabète. »

L'événement de lancement en streaming peut être visionné à la demande sur DexcomEvent.com.

Dexcom G7 : le système de SGC le plus performant sur le marché

Le Dexcom G7 offre un moyen performant, tout en restant simple, pour aider les utilisateurs à mieux contrôler leur diabète, de sorte qu'ils puissent gérer la maladie avec plus de confiance chaque jour. Son dispositif portable compact, tout-en-un, démarre plus rapidement que tout autre système de SGC sur le marché*, envoyant automatiquement les valeurs de glycémie en temps réel à un récepteur ou un dispositif intelligent compatible§, sans nécessiter de douloureuses piqûres sur le bout du doigt? ni de scan fastidieux.

Le Dexcom G7 se base sur la performance éprouvée du système de SGC de Dexcom, qui a prouvé cliniquement sa capacité à faire baisser le taux d'HbA1c et à réduire l'hyperglycémie et l'hypoglycémie.||,1 Ses alertes paramétrables peuvent avertir de taux de glucose élevés ou faibles et aider les utilisateurs à passer davantage de temps dans la plage cible.||,2 Les capacités de pointe dans la surveillance et la notification à distance permettent également aux utilisateurs de rester connectés avec leurs proches et équipes soignantes n'importe quand et n'importe où.¶

Nouvelles fonctionnalités avec le Dexcom G7 : Appareil portable discret, tout-en-un, 60 pour cent plus petit, développé en partenariat avec Verily

Démarrage de capteur en 30 minutes, le plus rapide de tous les systèmes de SGC sur le marché *

Un délai supplémentaire de 12 heures pour remplacer les capteurs finis pour une transition plus fluide entre les sessions

Une application mobile repensée et simplifiée avec intégration de Dexcom Clarity #,**

Des réglages d'alertes améliorés pour une plus grande discrétion

Le récepteur en option a été repensé, il est plus petit avec un affichage plus brillant et plus facile à lire

Une connexion directe à Apple Watch (future version du logiciel anticipée) Fonctionnalités du Dexcom G6 incluses dans le Dexcom G7 : Pas de lancettes ? , de scan ou de calibrage

, de scan ou de calibrage Des valeurs de glycémie en temps réel envoyées automatiquement à un dispositif intelligent compatible §

Indication de port sur l'arrière du haut du bras ou sur l'abdomen pour les personnes âgées de 2 ans ou plus, ou sur le haut des fesses pour les enfants de 2 à 6 ans

Intégration avec l'écosystème de la SGC connectée le plus vaste au monde

Surveillance à distance, permettant aux utilisateurs de partager leurs données glycémiques avec jusqu'à 10 personnes ¶

La précision et la performance éprouvées de Dexcom3

Dexcom travaille par ailleurs en étroite collaboration avec ses partenaires dans les pompes à insuline pour intégrer le Dexcom G7 dans les systèmes d'administration d'insuline automatisés, actuels et futurs, aussi rapidement que possible.

Pour en savoir plus sur le Dexcom G7, visitez DexcomEvent.com. Pour de plus amples détails sur le système de SGC de Dexcom, visitez Dexcom.com.

Dexcom a déposé une notification préalable à la commercialisation 510(k) complète auprès de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) pour un examen réglementaire du système de SGC Dexcom G7 conformément aux contrôles spéciaux iCGM au quatrième trimestre 2021.??

À propos de DexCom, Inc.

Dexcom, Inc. permet aux gens de contrôler leur diabète en temps réel grâce à des systèmes innovants de surveillance du glucose en continu (SGC). Basée à San Diego, en Californie, et avec des opérations à travers l'Europe et dans certaines parties de l'Asie/Océanie, Dexcom s'est imposée comme un leader de la technologie de soins du diabète. En étant à l'écoute des besoins des utilisateurs, des soignants et des prestataires, Dexcom simplifie et améliore la gestion du diabète à travers le monde. Pour en savoir plus sur le système de SGC de Dexcom, rendez-vous sur www.dexcom.com.

*Le Dexcom G7 peut effectuer un démarrage en 30 minutes, alors que les autres marques de systèmes de SGC nécessitent une heure ou plus.

?Si vos alertes et valeurs de glycémie provenant du Dexcom G7 ne correspondent pas aux symptômes ou aux attentes, un lecteur de glycémie doit être utilisé pour toute décision thérapeutique liée au diabète.

?Dexcom, données internes.

§Pour voir une liste des appareils intelligents compatibles, visitez dexcom.com/compatibility

||Résultats obtenus avec un système de SGC de Dexcom de précédente génération.

¶Nécessite une connexion Internet et l'utilisation de l'application séparée Follow de Dexcom. Connectivité Internet requise pour le partage de données. Les utilisateurs doivent toujours confirmer les valeurs sur le récepteur ou l'application du Dexcom G7 avant de prendre des décisions thérapeutiques.

#Les fournisseurs de soins de santé peuvent s'inscrire pour Dexcom Clarity sur clarity.dexcom.com/professional/registration.

**Une connexion Internet est requise pour que les patients puissent envoyer leurs données glycémiques à Dexcom Clarity via un appareil intelligent compatible : dexcom.com/compatibility. Les fournisseurs de soins de santé ne pourront visualiser les données glycémiques d'un patient que si celui-ci choisit de les partager via Dexcom Clarity.

??En attende d'autorisation 510(k) -- Non disponible à la vente aux États-Unis

1 Beck RW, et al. JAMA. 2017;317(4):371-378.

2 Welsh JB, et al. Diabetes Technol Ther. 2019;21(3):128-132.

3 Guide utilisateur du Dexcom G7.

© 2022 Dexcom, Inc. Dexcom, Dexcom G6, Dexcom G7 et Dexcom Clarity sont des marques déposées de DexCom, Inc. aux États-Unis, et qui peuvent l'être dans d'autres pays. Tous droits réservés.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 octobre 2022 à 13:20 et diffusé par :