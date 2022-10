Roulons pour vaincre le diabète Sun Life FRDJ rassemble le monde des affaires canadien pour mettre le travail de côté et s'activer pour une guérison du diabète de type 1





TORONTO, 04 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'un des plus importants et anciens événements de collecte de fonds au Canada revient au format en personne à Montréal et à Toronto le 6 octobre et le 13 octobre respectivement. Roulons pour vaincre le diabète Sun Life FRDJ est un événement plein d'énergie où des centaines de cadres et d'équipes d'entreprises enfileront leurs vêtements de sport et pédaleront pour une guérison du diabète de type 1 (DT1).



Des participants d'entreprises canadiennes prendront part à l'événement en pédalant sur des dizaines de vélos stationnaires installés à deux endroits principaux du Roulons à Montréal et à Toronto, ou à l'événement virtuel de leur foyer qui aura lieu du 6 au 13 octobre. Qu'ils participent en personne ou virtuellement, les Canadiennes et les Canadiens auront l'occasion de montrer leur esprit de compétition et de pédaler, bouger ou respirer afin d'amasser des fonds pour atteindre l'objectif ultime d'un monde sans DT1.

Le DT1 est une maladie auto-immune qui touche près de 300 000 personnes au Canada. Le monde des affaires canadien a amassé des millions de dollars depuis le lancement du Roulons en 1988 pour accélérer le rythme des recherches sur le DT1. Grâce aux progrès des recherches au cours des cinq dernières décennies, environ 25 ans ont été ajoutés à la durée de vie d'une personne atteinte de DT1, en plus de recevoir des soins de pointe.

« Nous sommes ravis de ramener l'enthousiasme et l'énergie de notre Roulons aux événements en personne à Montréal et à Toronto », dit Dave Prowten, président et chef de la direction de FRDJ Canada. « Nous sommes reconnaissants que la Sun Life et le monde des affaires canadien décident de mettre le travail de côté et de s'activer de nouveau pour une guérison. Ils nous aideront à atteindre notre objectif de 2,3 millions de dollars pour financer les recherches les plus prometteuses sur le diabète de type 1 et nous rapprocher de thérapies de guérison. »

La Sun Life est un fier partenaire du Roulons depuis 2017, et est devenue commanditaire national en titre en 2019. La Sun Life a versé plus de 42 millions de dollars canadiens à l'échelle mondiale depuis 2012 pour soutenir des initiatives de sensibilisation, de prévention, de soins et de recherche liées au diabète.

« Près de 300 000 personnes vivent actuellement avec le diabète de type 1 au Canada, et nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec FRDJ pour aider à vaincre cette maladie », dit Dave Jones, président, Sun Life Santé. « La Sun Life s'engage à bâtir des collectivités fortes et durables, et à aider les Canadiennes et les Canadiens à vivre en meilleure santé. Nous sommes enchantés de faire équipe avec des cyclistes partout au Canada afin de sensibiliser les gens et d'amasser des fonds pour les recherches sur le diabète de type 1 et des initiatives en matière de soins. »

Au sujet de FRDJ Canada

FRDJ Canada est la plus importante organisation caritative de financement des recherches sur le diabète de type 1 (DT1) au Canada. Notre mission est d'accélérer les percées révolutionnaires pour guérir, prévenir et traiter le DT1 et ses complications. Depuis sa création en 1974, FRDJ a investi plus de 80 millions de dollars canadiens dans le financement des recherches. Notre organisation a vu le jour grâce à l'initiative de personnes impliquées dans leur communauté qui collaborent à l'échelle régionale pour assurer une plus grande efficacité et un impact optimal des collectes de fonds, et qui unissent leurs efforts à l'échelle nationale pour mobiliser le pouvoir des ressources, de la passion et de l'énergie. Nous collaborons avec des établissements universitaires, des gouvernements, des entreprises et des industries partenaires afin de développer et de maintenir un bassin de thérapies novatrices pour les personnes qui vivent avec le DT1. Notre personnel et nos bénévoles à la grandeur du Canada et dans cinq sociétés internationales affiliées se consacrent à défendre la cause, à inspirer l'engagement communautaire et à transmettre notre vision commune d'un monde sans DT1. Pour plus d'informations, visitez frdj.ca.

La Sun Life dans la collectivité

La Sun Life a à coeur de bâtir des collectivités saines et durables. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de son engagement en matière de durabilité. En soutenant activement les collectivités dans lesquelles Sun Life vit et travaille, l'organisation peut aider à créer un environnement favorable pour les clients, les employés, les conseillers et les actionnaires. Son soutien philanthropique est axé sur la santé, avec un accent particulier sur des initiatives de sensibilisation, de prévention et de soins liées au diabète. La santé mentale est également un domaine prioritaire, avec un soutien à des programmes et à des organismes axés sur le renforcement de la résilience et des capacités d'adaptation.

La Sun Life forme aussi des partenariats avec des entités sportives dans des marchés clés afin de soutenir son engagement à promouvoir une vie saine et active. Ses employés et ses conseillers sont très fiers d'accomplir chaque année plus de 16 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie de personnes et de familles partout au Canada.

Pour en savoir plus sur la Sun Life dans la collectivité.

