Stelmine complète 13 forages sur la zone aurifère Meridian à Mercator

QUÉBEC, 04 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada ("Stelmine") (TSXV: STH) a complété sa première campagne de forage de 2 000 m sur sa propriété Mercator (100% STH). Treize forages ont été réalisés sur une superficie de 1,8 km x 400 m qui avaient révélé de multiples zones aurifères en surface (zone Meridian) (Figure 1). La propriété est localisée dans le district minier de Caniapiscau à 160 km à l'ouest de Fermont, nord-est du Québec

La description des carottes de sondage indique un assemblage de roches et une minéralisation riche en sulfures similaires à ceux de surface allant jusqu'à une profondeur de 250 m. La minéralisation est formée de pyrrhotite, pyrite, löllingite/arsénopyrite à l'intérieur de roches granulitiques mafiques interstratifiées injectées dans des métasédiments.

Isabelle Proulx, Présidente et cheffe de la Direction de Stelmine affirme : « Il est très excitant d'observer dans la plupart des carottes de forage des types de roches similaires à celles qui ont donné de l'or dans nos rainures. C'est donc avec impatience que nous attendons les résultats des analyses sur les 2 000 mètres de carotte.»

Les forages ont été réalisés sur la zone aurifère Meridian qui s'étend sur 2,5 km x 500 mètres. Depuis 2020, la zone Meridian a fait l'objet de travaux d'exploration dont des levés géophysiques PP au sol et MAG héliporté de haute résolution accompagnés d'un important échantillonnage en rainurage des zones minéralisées. La localisation des trous de forage s'appuie largement sur les résultats de ces rainurages qui ont produit entre autres des intervalles de 2,07 g/t Au sur 27,50 m; 2,16 g/t Au sur 16,0 m et 2,13 g/t Au sur 12,50 m (C.P. du 27 juillet 2022).

Figure 1. Localisation des trous de forage sur la carte de contour de la chargeabilité apparente de la Zone Meridian de Mercator. est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/661dc807-633b-403a-81c5-c46cbe57e151/fr

Personne qualifiée

Les informations techniques contenues dans ce communiqué ont été revues et approuvées par Michel Boily, P. Géo, PhD. M. Boily est la personne qualifiée responsable de l'information scientifique et technique contenue dans ce document selon les normes de l'instrument national 43-101.

À propos de Stelmine Canada

Stelmine est une société d'exploration minière junior qui se lance dans le développement d'un nouveau district aurifère Caniapiscau (à l'est de la Baie James), dans la partie sous-explorée à l'est du bassin métasédimentaire d'Opinaca où le contexte géologique présente des similitudes avec la mine Éléonore. Stelmine possède 100 % des 1 277 claims ou 655 km² dans cette partie du nord du Québec, mis en évidence par les projets Courcy et Mercator.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent contenir des déclarations prospectives, telles que des déclarations concernant la clôture prévue et l'utilisation anticipée du produit de l'Offre, les plans d'acquisition et d'expansion, la disponibilité d'opportunités d'acquisition de qualité et la croissance de la Société. Ces informations sont basées sur les attentes et les hypothèses actuelles (y compris les hypothèses relatives à l'obtention de toutes les approbations nécessaires pour l'offre et les conditions générales de l'économie et du marché) qui sont soumises à des risques et des incertitudes significatifs qui sont difficiles à prévoir. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats suggérés dans les déclarations prospectives. Les risques qui pourraient entraîner des résultats différents de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs du présent communiqué comprennent ceux liés à la capacité de réaliser l'offre selon les conditions décrites ci-dessus. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer de ceux reflétés dans les énoncés prospectifs, à moins et jusqu'à ce que les lois sur les valeurs mobilières applicables à la société l'exigent. Des informations supplémentaires sur les risques et incertitudes sont contenues dans les documents déposés par la société auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. Ces documents sont disponibles sur le site www.sedar.com.

MISE EN GARDE

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

