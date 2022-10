LILYSILK s'associe à la National Breast Cancer Foundation pour promouvoir le mois de la sensibilisation au cancer du sein





NEW YORK, 4 octobre 2022 /PRNewswire/ -- LILYSILK est fière d'annoncer un partenariat et de faire un don de 5 000 $ à la National Breast Cancer Foundation, Inc.® (NBCF) pour promouvoir le mois de sensibilisation au cancer du sein en octobre. Le don soutiendra la NBCF et Helping Women Now® en apportant de l'aide et en inspirant de l'espoir aux personnes touchées par le cancer du sein grâce à des programmes et des services essentiels qui sauvent des vies.

« Nous sommes ravis que LILYSILK devienne un nouveau partenaire de la NBCF. Ensemble, nous visons à soutenir les individus tout au long de leur périple du cancer du sein, et à donner de l'inspiration, de l'espoir et du soutien aux personnes touchées », a déclaré Candice Hensley, la directrice principale des partenariats stratégiques de la NBCF.

Les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) montrent que le cancer du sein est le cancer le plus répandu au monde, mais les taux de survie se sont améliorés au cours des dernières décennies, grâce à une détection plus précoce et à de meilleurs traitements. Selon l'American Cancer Society, la détection précoce a permis de réduire de 40 % le taux de mortalité par le cancer du sein chez les femmes entre 1989 et 2017. La détection précoce est donc essentielle pour la survie.

« Nous sommes fiers de devenir un partenaire de la NBCF », a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. « Grâce à ce don, LILYSILK espère sensibiliser davantage à l'importance de maintenir un mode de vie sain et de programmer des contrôles de routine. »

En reconnaissance du mois de la sensibilisation au cancer du sein, LILYSILK déploie des offres de forfaits spéciaux - les clients qui achètent les collections de soutien-gorge de LILYSILK recevront gratuitement un service de forfaits roses limités avec un ruban et une carte d'autosoins, avec des conseils sur la façon de prendre soin du sein énumérés sur la carte.

À propos de LILYSILK

LILYSILK est une marque de soie leader mondial dont la mission est d'inspirer les gens à vivre de manière spectaculaire et plus durable, motivée par son souci de ses clients ainsi que de la planète. La marque s'est engagée activement à assumer sa responsabilité sociale et à contribuer à la promotion des modes de vie durables pour les gens. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lilysilk.com et suivez @lilysilk sur Instagram et @Lilysilk sur Facebook.

À propos de la Fondation nationale du cancer du sein (FNCC)

Reconnue comme l'une des principales organisations de lutte contre le cancer du sein dans le monde, la NBCF assiste Help Women Now® en fournissant des services de détection précoce, d'éducation et de soutien aux personnes touchées par le cancer du sein. Bénéficiant depuis 16 ans de la plus haute note 4 étoiles de Charity Navigator, la NBCF apporte son soutien par le biais de son programme national de mammographie, de son service de navigation pour les patientes, de son éducation sur la santé du sein et de ses programmes de soutien aux patientes. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.nationalbreastcancer.org .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1911627/image_1.jpg

Communiqué envoyé le 4 octobre 2022 à 09:30 et diffusé par :