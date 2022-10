RBC enrichit son offre de services aux professionnels de la santé par l'acquisition de MDBilling.ca





Le chef de file canadien de la facturation médicale permet aux médecins de consacrer plus de temps à leurs patients et moins de temps aux tâches administratives

TORONTO, le 4 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, RBC a annoncé l'acquisition de MDBilling.ca, une plateforme infonuagique qui automatise et simplifie la facturation médicale. Il s'agit d'un ajout au portefeuille des soins de santé de RBC, qui a acquis une autre entreprise de facturation médicale de premier plan en 2020, Dr.Bill.

Fondée à Toronto en 2008, MDBilling.ca a développé une gamme de produits reposant sur un logiciel sous licence hors pair qui facilite le processus de facturation des médecins. Comptant parmi les meilleures solutions numériques du genre au Canada, MDBilling.ca est actuellement utilisée par près de 9 000 médecins canadiens. Plus de 2,3 milliards de dollars en demandes de règlement au titre l'Assurance-santé de l'Ontario ont été versés par l'entremise de la plateforme depuis sa création. L'entreprise compte également un vaste réseau de partenaires composé de fournisseurs de soins de santé de premier ordre en Ontario.

Lourdeurs administratives, technologie vétuste et codes provinciaux complexes, la facturation des soins médicaux a toujours été fastidieuse. La gamme de produits et de services de MDBilling.ca réduit la paperasserie, de sorte que les médecins puissent accorder la priorité à l'essentiel : les patients.

L'acquisition de MDBilling.ca s'inscrit dans la stratégie des Services aux professionnels de la santé RBC visant à fournir des solutions novatrices aux médecins à chaque étape de leur parcours professionnel. En outre, les clients de MDBilling.ca pourront accéder à plus de 1 100 spécialistes de RBC, formés pour offrir des conseils et du soutien aux médecins et autres professionnels de la santé.

« Depuis que nous avons adapté notre offre aux besoins des professionnels de la santé, nous cherchons constamment à rendre la facturation plus facile pour les médecins. L'appli Dr.Bill de RBCx et, maintenant, MDBilling.ca, contribuent à cet objectif, explique Sid Paquette, chef, RBCx. Nous sommes fiers d'être un chef de file de la facturation médicale au Canada, contribuant à simplifier et à accélérer le processus de paiement des médecins, qui accomplissent un travail remarquable. »

Jaime Wong, cofondateur et chef de la direction de MDBilling.ca, ajoute ceci : « Il s'agit d'une formidable occasion pour nos employés et nos clients. Alors que nous abordons la prochaine étape de notre croissance, nous pourrons tirer parti de la solidité de RBC. »

Les modalités financières de l'opération n'ont pas été divulguées.

Aperçu de MDBilling.ca

Société de facturation médicale infonuagique, MDBilling.ca offre des services aux médecins en Ontario et en Colombie-Britannique par l'entremise de leurs applications de facturation mobile et Web. Fondée en 2008 à Toronto et utilisée par près de 9 000 médecins, MDBilling.ca est l'une des plus grandes sociétés de facturation médicale de l'Ontario. Pour en savoir plus, visitez le site MDBilling.ca.

Aperçu de RBCx

RBCx appuie l'audace des idées, des fondateurs et des entreprises. Nous savons que la création d'entreprises de grande qualité exige plus que du financement. C'est pourquoi nous combinons quatre piliers, Services bancaires, Capital, Plateforme et Capital-risque, afin d'être le principal soutien de l'innovation canadienne. Nous utilisons notre vaste expertise pour soutenir des entreprises de toutes tailles à toutes les étapes de leur croissance. Nous mettons à profit l'expérience, les réseaux et le capital de RBC pour résoudre les grands problèmes de demain.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 92 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

