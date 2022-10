BioTalent Canada sollicite les candidatures pour son programme de reconnaissance Employeur Bioscience I.D.É.A.L.





BioTalent Canada a annoncé aujourd'hui l'ouverture de la période de mises en candidature pour son programme de reconnaissance Employeur Bioscience I.D.É.A.L.MC, lancé récemment. Ce nouveau programme, dont l'acronyme signifie Inclusion, Diversité, Équité, Accessibilité et Leadership en ces matières, vise à reconnaître les organisations de la bioéconomie canadienne qui prêchent par l'exemple en adoptant une culture organisationnelle de diversité et d'inclusion, nécessaire pour favoriser la croissance et la réussite dans le secteur.

«?Ce n'est pas un secret que des équipes diversifiées, dirigées par des leaders inclusifs, sont plus innovantes et aptes à comprendre les besoins et les désirs de leurs parties prenantes, a déclaré Robert Henderson, président et chef de la direction de BioTalent Canada. En adoptant les principes d'IDÉA dans la bioéconomie canadienne, nous bâtissons des entreprises plus résilientes et plus rentables.?»

L'attribution des certifications ciblera deux catégories d'organisations : d'une part, les employeurs comptant moins de 50 employés et, d'autre part, ceux de 50 employés et plus. Pour poser leur candidature, les organisations doivent répondre à un questionnaire en ligne et décrire les mesures prises pour adopter et promouvoir en leur sein une culture d'inclusion et de diversité, notamment par l'intégration des meilleures pratiques d'IDÉA suivantes :

Intégrer les principes d'IDÉA dans la vision, les valeurs, les stratégies et les résultats de l'organisation. Pour la direction, assumer la responsabilité de l'application des principes d'IDÉA. Mettre en oeuvre des outils pour mesurer et évaluer les efforts d'intégration des principes d'IDÉA. Élaborer des programmes prioritaires de formation et de sensibilisation aux principes d'IDÉA. Instaurer des pratiques inclusives en matière de gestion des talents. Adopter des stratégies pour instaurer une culture favorisant le sentiment d'appartenance au sein de l'organisation. Inclure les principes d'IDÉA dans les relations avec les clients, les fournisseurs et les collectivités.

La récente étude sur le marché du travail de BioTalent Canada a mis en lumière que la bioéconomie canadienne sera de plus en plus confrontée à une grave pénurie de talents ? il pourrait y avoir quatre postes vacants pour chaque chercheur d'emploi d'ici 2029. Pour contrer cette pénurie, BioTalent recommande fortement aux employeurs de diversifier leurs pratiques de recrutement et de gestion des RH afin d'atteindre un bassin de talents plus large et plus diversifié.

«?Il est impératif de reconnaître les organisations qui font des progrès importants en intégration des principes d'IDÉA dans leur milieu de travail, a insisté M. Henderson. Avec ce nouveau programme, nous voulons non seulement démontrer l'importance de ces principes aux employeurs de la bioéconomie, mais aussi offrir des outils à ceux qui ne savent peut-être pas comment s'y prendre.?»

La période de mises en candidature se termine le 7 novembre 2022. BioTalent Canada dévoilera le nom des organisations reconnues pour leur leadership en matière d'IDÉA en décembre 2022.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent Canada soutient les gens derrière la science essentielle. Reconnue comme la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, BioTalent Canada guide les intervenants de la bioéconomie avec des données factuelles et des normes axées sur l'industrie. BioTalent Canada s'efforce de catalyser l'intelligence en bioéconomie, de combler le fossé entre les talents prêts à l'emploi et les employeurs et d'assurer l'agilité, la résilience et la durabilité de l'un des secteurs les plus vitaux du Canada.

Figurant depuis peu sur la liste des 50 meilleurs lieux de travail au Canada dans la catégorie des employeurs de 10 à 50 employés et détentrice de la certification Great Place to WorkMD 2021, BioTalent Canada applique en son sein les mêmes normes que celles qu'elle recommande à ses partenaires. Ces distinctions lui ont été attribuées après une analyse rigoureuse et indépendante effectuée par Great Place to WorkMD.

À propos du programme de reconnaissance Employeur Bioscience I.D.É.A.L.

Le programme de reconnaissance Employeur Bioscience I.D.É.A.L., dont l'acronyme signifie Inclusion, Diversité, Équité, Accessibilité et Leadership en ces matières, vise à reconnaître les organisations de la bioéconomie canadienne qui prêchent par l'exemple en adoptant une culture organisationnelle de diversité et d'inclusion, nécessaire pour favoriser la croissance et la réussite dans le secteur.

Les organisations ? d'une part, de moins de 50 employés et, d'autre part, de 50 employés et plus ? qui poseront leur candidature pour être reconnues comme Employeur Bioscience I.D.É.A.L. seront évaluées en fonction des meilleures pratiques en matière d'IDÉA.

Ce programme n'accorde pas de prix, mais plutôt une certification annuelle aux entreprises participantes qui répondent aux critères établis. Celles qui échoueront à obtenir la certification se verront offrir des suggestions pour améliorer leur situation et des instructions pour présenter une nouvelle demande.

