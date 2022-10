L'ASSOCIATION DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC FÉLICITE LE NOUVEAU GOUVERNEMENT DE LA COALITION AVENIR QUÉBEC ET RAPPELLE SES PRIORITÉS EN REGARD DE LA REFONDATION DU SYSTÈME DE SANTÉ





MONTRÉAL, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des chiropraticiens du Québec (ACQ) félicite le nouveau gouvernement du Québec, décidé par les électeurs québécois le 3 octobre dernier. À l'issue de cette campagne de plus d'un mois, l'ACQ souhaite également souligner la participation de tous les candidats à l'élection, qui ont activement contribué à mettre en pratique leur écoute et leur dévouement pour le bien de notre démocratie.

« Nous offrons nos plus sincères félicitations à François Legault pour sa réélection à la barre d'un second gouvernement majoritaire. À la veille de la nomination de son conseil des ministres, l'Association des chiropraticiens du Québec souhaite en profiter pour réitérer qu'elle est une alliée du gouvernement dans son objectif de refondation du système de santé. C'est pourquoi nous sommes impatients de mettre l'épaule à la roue dans l'atteinte de cet objectif commun », affirme Dre Marie-Hélène Boivin, chiropraticienne et présidente de l'ACQ.

Au cours de la présente campagne, l'ACQ a demandé aux cinq principaux partis politiques de s'engager à régler une situation qu'elle juge problématique : à l'heure actuelle, les accidentés du travail et de la route ne peuvent bénéficier de soins chiropratiques que si ceux-ci ont été prescrits par un omnipraticien. Par conséquent, l'ACQ constate que les décideurs préfèrent mettre entre les mains d'un réseau de la santé saturé des actes qui pourraient être réalisés par des professionnels compétents et adéquatement formés, oeuvrant à l'extérieur de celui-ci. Rappelons que les chiropraticiens sont détenteurs d'un doctorat de premier cycle (5 ans), sont encadrés par un ordre professionnel et sont des experts du diagnostic, du traitement et de la prévention des troubles neuromusculosquelettiques.

« Nous avons interpellé les partis en lice en proposant des solutions pragmatiques qui auraient pour effet d'accélérer la prise en charge des patients et l'amorce de leurs traitements neuromusculosquelettiques. Une reconnaissance professionnelle des chiropraticiens et une participation accrue dans le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) contribueraient à la réduction des listes d'attente et mettraient à profit leurs compétences en matière de soins neuromusculosquelettiques. Tout au plus, la CAQ s'est engagée à permettre aux citoyens de voir le bon professionnel en temps opportun, en fonction de ses besoins. En ce sens, nous demandons au gouvernement de concrétiser cette vision en appliquant nos recommandations, qui sont appuyées par la plupart des partis d'opposition. Cette demande correspond tout à fait au projet de refondation du système de santé, ce à quoi nous sommes impatients de mettre l'épaule à la roue », soutient Dre Marie-Hélène Boivin, chiropraticienne et présidente de l'ACQ.

Succinctement, l'ACQ demandait aux cinq partis politiques québécois de s'engager à ce :

1- Que les chiropraticiens participent de manière directe à la refondation du système de santé en tant que professionnels de la santé à part entière;

2- Que la CNESST confère aux chiropraticiens, par règlement, le statut de « professionnels de la santé » en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) pour favoriser l'accès des victimes d'accidents du travail aux soins chiropratiques;

3- Que la Société de l'assurance automobile du Québec modifie à son tour le Règlement sur le remboursement de certains frais pour favoriser l'accès des victimes d'accidents d'automobile aux soins chiropratiques.

Le texte complet des engagements écrits de la Coalition avenir Québec à l'intention de l'ACQ est disponible sur demande pour les représentants des médias.

Association des chiropraticiens du Québec

L'ACQ est un organisme sans but lucratif depuis 1967. La mission de l'ACQ est de défendre et soutenir les intérêts professionnels, sociaux et économiques de ses membres. L'Association oeuvre à mettre sur pied des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques et efficaces.

SOURCE Association des chiropraticiens du Québec

Communiqué envoyé le 4 octobre 2022 à 05:30 et diffusé par :