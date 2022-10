NI CONNECT MUNICH





NI (NASDAQ : NATI) a annoncé aujourd'hui qu'elle organisera l'événement NI Connect à Munich, en Allemagne, le 9 novembre 2022. La conférence d'une journée est le premier événement en présentiel de NI en Europe depuis la pandémie, la société y partagera avec les clients et visiteurs la manière dont son approche de connexion logicielle offre une valeur différenciée dans les données de test, les analyses et l'automatisation. NI Connect Munich inclura des séances techniques personnalisées et spécifiques au secteur avec des ingénieurs expérimentés de NI, des conférences de niveau exécutif et un salon d'expériences avec des démonstrations pratiques de produits actuels et futurs.

« NI Connect Munich mettra en lumière nos derniers systèmes pour démontrer comment notre approche de connexion logicielle relie les données de test, les analyses et l'automatisation pour aider les entreprises à augmenter la performance des produits et à accélérer la mise sur le marché », a déclaré Ritu Favre, vice-présidente exécutive et directrice générale des unités commerciales de NI. « Des ingénieurs de NI, ainsi que des experts de multiples secteurs, seront sur place pour partager une expérience directe et des pratiques exemplaires pour exploiter les données afin de tirer le meilleur parti des tests. »

SESSIONS TECHNIQUES

Les sessions techniques sont des réunions de type salle de classe organisées par des experts en génie et des partenaires de NI proposant des pratiques exemplaires pour des secteurs comme l'automobile, les semi-conducteurs, l'aérospatiale et la défense. Ces sessions incluent :

Quoi de neuf dans LabVIEW

Exploiter au maximum vos opérations de test avec SystemLink

Validation de systèmes de transport autonomes chez ZF Group mettant à profit la technologie de simulation en temps réel HIL à haute densité de réseau Un regard sur les développements avancés de la 5G et sur la recherche sur la 6G Agrégation de données et extraction d'informations : gérer les données et permettre la prise de décisions basée sur des données dans les environnements de maintenance et de production complexes DataStudio : relier les données critiques et les analyses dans les flux de travaux du design, des tests et de la production Analyses du cycle de vie de NI : transformer les données sur les produits et les processus en valeur commerciale Python ou LabVIEW ? Pourquoi pas les deux ?



La liste complète des sujets peut être consultée ici.

CONFÉRENCES

Les conférences montreront comment les tests peuvent accroître la performance produit et opérationnelle, et les moyens puissants amenant les logiciels à façonner tous les aspects de la rupture technologique et de l'innovation. Parmi les conférenciers confirmés figurent des responsables de Jaguar Land Rover, Hensoldt et ams OSRAM.

SALON D'EXPÉRIENCES

Le salon d'expériences unique de NI proposera des démonstrations pratiques des offres actuelles ainsi que des technologies et produits futurs, notamment des solutions pour les communications sans fil, les VE, les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), LabVIEW, PXI et bien d'autres.

À propos de NI

Chez NI, nous réunissons les individus, les idées et la technologie de sorte que les esprits avant-gardistes et les solutionneurs de problèmes créatifs puissent contribuer à relever les principaux défis auxquels l'humanité est confrontée. Des données à la validation en passant par l'automatisation et la recherche, nous fournissons les systèmes sur mesure connectés par logiciel dont ont besoin les ingénieurs et les entreprises au quotidien pour mettre en oeuvre la devise « Engineer Ambitiouslytm » (développer de manière ambitieuse).

National Instruments, NI, ni.com, LabVIEW, SystemLink et Engineer Ambitiously sont des marques commerciales de National Instruments Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés utilisés dans ce document sont des marques de commerce ou des noms commerciaux de leurs entreprises respectives.

