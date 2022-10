Résultats des élections québécoises - Le travail ne fait que commencer, affirme la CSN





MONTRÉAL, le 3 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que le gouvernement de la CAQ vient d'être porté au pouvoir avec 40 % des votes - un taux modeste si on le compare au nombre de sièges obtenus - la CSN félicite les personnes élues, assure qu'elle collaborera avec le gouvernement, mais insiste sur le fait que le travail ne fait que commencer.

« Le nouveau gouvernement Legault doit écouter réellement ce que les travailleuses et les travailleurs du Québec ont à dire. La plupart des cafouillages du premier mandat de la CAQ ont été le résultat d'une déconnexion entre les décideurs et la réalité quotidienne de la majorité de la population. On ne se contentera pas d'un gouvernement qui veut 'continuer'. Continuer avec des ruptures de services en santé? Des écoles sans personnel? Des hôpitaux et des écoles vétustes, du personnel soignant, enseignant et de soutien dans un état plus qu'inquiétant? », affirme Caroline Senneville, présidente de la CSN.

Et ce, sans parler des pénuries de main-d'oeuvre, tant au public qu'au privé. « Toutes celles et ceux qui donnent des services, éduquent, soignent, construisent, produisent le nécessaire pour répondre aux besoins de la population, méritent qu'on s'occupe enfin d'elles et d'eux. Le gouvernement, à titre de plus grand employeur au Québec, doit donner l'exemple. Il aura l'occasion de le faire avec la négociation du secteur public qui s'amorce dans quelques semaines », croit la présidente.

Santé et services sociaux : pour un réseau public décentralisé à l'écoute de ses travailleurs

La priorité du nouveau gouvernement devrait être de remettre sur pied les réseaux publics qui sont malmenés depuis trop longtemps. Ce qui veut dire réinvestir massivement, mais également résister à l'attrait du privé : la santé, les services sociaux, mais aussi les services de garde éducatifs doivent redevenir 100 % publics, un gage de services de qualité, où les personnes passent avant les profits. « Le réseau de la santé doit être repensé dans sa globalité : décentralisé et réhumanisé. La reconnaissance du personnel est primordiale, tout comme l'amélioration des conditions de travail », ajoute Mme Senneville.

En éducation et enseignement supérieur

Malgré les slogans maintes fois répétés par le gouvernement nouvellement réélu de « faire de l'éducation sa priorité absolue », force est de constater que les enjeux qui touchent à l'enseignement supérieur, notamment son mode de financement, figurent parmi les grands absents de cette campagne électorale. « On a besoin de deux ministres investis, engagés, ouverts au réel dialogue et qui auront à coeur la réussite éducative. On demande aussi des ressources pour améliorer les conditions de travail au profit des étudiantes et des étudiants », affirme Caroline Senneville.

Environnement et transition juste

Sans oublier l'enjeu primordial qui est sur toutes les lèvres : l'environnement. Pour les travailleuses et les travailleurs, il est urgent que le gouvernement mette en place une transition environnementale juste, c'est-à-dire l'accompagnement des entreprises ainsi que de ceux et celles qui y oeuvrent qui verront leur emploi changer ou disparaître à cause de la crise climatique. Parce qu'il n'y aura pas d'emplois sur une planète morte », de conclure la présidente.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1?600 syndicats, elle défend plus de 330 000 travailleuses et travailleurs et prend part à plusieurs débats de fond de la société québécoise pour une société plus solidaire, démocratique, équitable et durable.

