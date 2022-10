Wisk dévoile le premier taxi aérien au monde à vol autonome, quatre places, entièrement électrique et à décollage et atterrissage verticaux





Wisk Aero, un leader de la mobilité aérienne avancée (MAA) et un pionnier des vols électriques autonomes, dévoile aujourd'hui le premier taxi aérien au monde à vol autonome, pour quatre passagers, entièrement électrique et à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL). En tant qu'aéronef commercialisable de Wisk, Generation 6 représente le tout premier candidat à la certification de type par la FAA en tant qu'eVTOL autonome.

En tant que taxi aérien le plus abouti au monde, Generation 6 combine des technologies et logiciels autonomes, une supervision humaine de chaque vol, et une conception simplifiée pour fournir un des systèmes de transport de passagers les plus sûrs dans l'aviation commerciale.

"En 2010, nous avions l'ambition d'éviter la circulation et d'arriver plus vite à destination", déclare Gary Gysin, PDG de Wisk. "Cette idée est devenue une mission: proposer des vols sûrs au quotidien, pour tout le monde. Durant les 12 dernières années, nous avons poursuivi cette mission via le développement de cinq générations d'aéronefs à échelle. Notre aéronef de 6e génération est la somme de toutes ces années de travail acharné fourni par notre talentueuse équipe, des leçons tirées de nos précédentes générations d'aéronefs, de l'engagement de nos investisseurs, et de l'évolution technologique."

Wisk a la chance de compter sur le soutien de deux chefs de file de l'aviation, The Boeing Company et Kitty Hawk Corporation. En outre, via son partenariat stratégique avec Boeing, Wisk jouit d'un avantage compétitif s'appuyant sur plus de 100 ans d'expertise de Boeing dans le développement d'aéronefs, la fabrication à échelle, et la certification. De plus, les ressources de Boeing en eVTOL et ingénierie autonome nous aident à promouvoir le développement de Wisk.

Avec cet aéronef, Wisk redéfinira les concepts des vols traditionnels et fraiera le chemin d'une aviation plus sûre, évolutive et abordable. Le tout dernier aéronef de Wisk s'imposera comme la référence sur le marché des taxis aériens et des voyages de demain en s'appuyant sur:

Une approche accordant la priorité à la sécurité

Grâce à une approche aux multiples facettes, y compris un vol autonome avec supervision humaine, un concept simplifié avec moins de pièces mobiles, des systèmes entièrement redondants, et aucun point de défaillance unique, l'aéronef de Wisk est conçu pour surpasser les rigoureuses normes (un risque d'accident sur un milliard) de l'aviation moderne.

Vol autonome avec supervision humaine

Wisk est une des seules sociétés MAA à adopter une approche axée sur le vol autonome. Cette approche joue un rôle central dans la stratégie globale de la société, et fait office d'élément crucial pour mettre sur le marché un des systèmes les plus sûrs du secteur de l'aviation. Elle représente également la clé pour débloquer la mise à l'échelle et le plein potentiel de l'industrie MAA dans son ensemble. L'approche axée sur le vol autonome à multiples facettes de Wisk comprend:

L'utilisation de la technologie éprouvée qui représente plus de 93% des fonctions de pilote automatique sur les vols commerciaux actuels

De nouvelles technologies innovantes, comme des capacités de détection d'évitement renforcées, des capteurs, et autres

Le logiciel décisionnel basé sur la logique et les procédures de Wisk, qui génère des résultats fiables et déterministes

Des superviseurs multi-véhicule qui assurent une surveillance humaine pour chaque vol et ont la possibilité d'intervenir si nécessaire

Spécifications et performance

L'aéronef de 6e génération de Wisk bénéficie des leçons tirées et des perspectives de ses cinq précédentes générations d'aéronefs eVTOL pour fournir un nouveau niveau de performance.

Vitesse de croisière: 120 noeuds

Autonomie: 90 miles avec les réserves (~144 kilomètres)

Altitude: 2 500 - 4 000 pieds au-dessus du sol

Sièges: 4

Dimensions: envergure <50 pieds

Alimentation: électrique

Fonctionnement: autonome avec supervision humaine

Design et configuration

Le design et la configuration de l'aéronef de 6e génération de Wisk comprend:

Une conception propriétaire à 12 hélices et une configuration de flèches avec des systèmes de propulsion améliorés. Les unités de propulsion inclinables à l'avant de l'aile et les unités de levage fixes à l'arrière de l'aile sont optimisées pour une autonomie allongée, un contrôle et une performance renforcés de l'aéronef, et une gestion efficiente de l'énergie.

Une conception à aile relevée, des flèches allongées, et une taille et un nombre accrus de pales d'hélice pour améliorer la sécurité, la stabilité et l'expérience des passagers, tout en réduisant le bruit dans la cabine et l'empreinte sonore globale de l'appareil.

Une cabine plus grande avec 4 sièges et un vaste espace de rangement en pour les bagages de soute et de cabine, ce qui en fait un des taxis aériens les plus polyvalents du marché.

Expérience client

Wisk est à la tête du secteur en termes de recherche sur l'expérience client, en incorporant des aspects conceptuels clés basés sur les avis directs des futurs passagers. L'aéronef de 6e génération de Wisk a été conçu avec une réflexion considérable autour de la sécurité, du confort et de l'expérience client globale.

En incorporant un design intérieur semblable à une automobile, Generation 6 fournit une expérience supérieure à ses passagers. Avec une visibilité optimale, une configuration spacieuse, des sièges confortables, et des fonctionnalités de productivité comme le wifi et des points de recharge, les passagers pourront profiter du paysage, travailler ou tout simplement se reposer.

Abordabilité et accessibilité

L'aéronef de 6e génération de Wisk est conçu pour être un service pour tous, avec un prix cible de 3 dollars par passager par mile.

En plus de l'abordabilité, Wisk a fait de l'accessibilité une pierre angulaire de son processus conceptuel. Generation 6 est doté d'une série de fonctionnalités d'accessibilité, comme une entrée et une sortie pensées pour l'intégralité du spectre de mobilité des personnes, ou des interfaces utilisateur destinées aux personnes atteintes de déficience auditive, visuelle ou autre. Wisk est un des rares acteurs sectoriels prenant en compte une variété aussi large de passagers.

Wisk, une histoire et un leadership

Nous avons commencé en 2010 avant de fusionner avec Kitty Hawk Corporation. Après la reconnaissance du potentiel commercial de l'aéronef de 5e génération de Wisk, l'aéronef, sa technologie et son équipe ont fait l'objet d'une scission pour créer Wisk, avec un investissement de The Boeing Company. Depuis 2010, la société a conçu, développé et testé cinq générations d'aéronefs et réalisé plus de 1 600 vols d'essai, sans accident, en comptant sur une des plus grandes flottes au monde d'aéronefs eVTOL.

En 2014, Wisk était une des premières entreprises au monde à accomplir une transition complète (décollage vertical suivi d'un vol ailé) et, en 2017, la société était la première aux États-Unis à faire voler un taxi aérien autonome, entièrement électrique et à décollage et atterrissage verticaux conçu pour le transport de passagers.

À propos de Wisk

Wisk est une société spécialisée dans le domaine de la mobilité aérienne avancée (MAA) qui s'engage à offrir à tous et à toutes des vols sécuritaires au quotidien. Le taxi aérien de 6e génération eVTOL (décollage et atterrissage verticaux électriques) à quatre passagers et vol autonome de Wisk représente le tout premier candidat eVTOL autonome pour une certification de type par la FAA, et permettra aux passagers d'éviter la circulation et d'arriver plus rapidement à destination. Basé dans la baie de San Francisco et avec une présence mondiale, Wisk est une société indépendante recevant le soutien de The Boeing Company et Kitty Hawk Corporation. Avec plus d'une décennie d'expérience et plus de 1 600 vols d'essai, Wisk façonne l'avenir des trajets quotidiens et des déplacements urbains, de façon sécuritaire et durable. Wisk met tout en oeuvre pour offrir des vols sécuritaires, autonomes et entièrement électriques au quotidien. Rejoignez-nous et apprenez-en davantage en cliquant ici.

