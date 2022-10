Redéfinir l'alimentation et l'hospitalité - FHC 2022 se tiendra en même temps que Hotelex Shanghai 2022 en novembre





SHANGHAI, 3 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Si 2020 et 2021 sont des années qui ont mis l'accent sur l'incertitude, 2022 sera l'année où l'industrie de la restauration, et des services alimentaires se concentrera sur des solutions nouvelles et ingénieuses face aux défis à multiples facettes. FHC vise à couvrir entièrement l'industrie de manière plus complète en tant que salon professionnel de premier plan. Entre-temps, le FHC 2022 se tiendra en même temps que le salon Hotelex Shanghai 2022 du 8 au 10 novembre au Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). Les deux salons sont organisés par Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co. Ltd.

FHC Shanghai - Global Food Trade Show a toujours été la plateforme préférée des marques internationales de produits alimentaires et de boissons pour entrer sur le marché chinois, qui est la plateforme professionnelle dans le domaine de l'alimentation et de la restauration. Il a rassemblé plus de 50 pays et régions d'exposants et de ressources de visiteurs professionnels, avec une échelle d'exposition de plus de 200 000 mètres carrés, servant près de 3 000 exposants au cours des 26 dernières années.

Dans le même temps, la dernière édition de Hotelex Shanghai a été un travail remarquable qui a attiré 211 962 visiteurs professionnels en 2021, il a augmenté de 33 % par rapport à 2019. Au total, 2 717 visiteurs étrangers de 103 pays et régions ont participé au salon. Un boom de la consommation émerge dès maintenant jusqu'en 2022, c'est aussi la grande année du 26e FHC et 31e Hotelex.

? Un nouveau voyage commencera en novembre ?

Du 8 au 10 novembre 2022 au Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), il y aura plus de 3 000 exposants de plus de 50 pays et régions dans les domaines suivants : viande, fruits de mer, boulangerie et aliments légers, café et thé, sucreries et snacks, chocolat, condiments et huiles, boissons, produits laitiers, aliments pour enfants, emballage et design, Ingrédients & fournitures pour hot pot et plus de 3 000 exposants de qualité de l'industrie, y compris les aliments en conserve et les matières premières, apporteront plus de 100 000 objets exposés, ainsi que plus de 30 événements et forums dans le domaine des produits de grande consommation de la restauration, du café et du thé, de la cuisine et de la pâtisserie et d'autres domaines professionnels, présentant une cérémonie de haute qualité pour l'industrie.

? Perspectives brillantes des événements FHC et Hotelex ?

Le Concours international d'art culinaire FHC Chine est arrivé à sa 24e année. Le concours est organisé par Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd. qui a obtenu la certification officielle d'événement international de niveau A de la World Association of Chefs' Societies (WACS), et c'est le seul événement de niveau international en Chine. L'événement a reçu beaucoup de soutien et d'attention de la part de l'industrie et de la communauté. Il y aura un nouveau défi de compétences en matière de transformation de la viande et de nouveaux desserts de boulangerie, tels que les Helveticrolls, Poundcake, Soufflé, Fondant au chocolat et d'autres événements de production en direct.

Divers sommets sur les tendances de l'industrie, les tendances de l'alimentation et des boissons, le design alimentaire et d'autres domaines continueront d'être organisés sur le site de FHC2022 et Hotelex 2022. Comme le Forum FHC 2022 sur l'importation et l'exportation de viande, le Sommet chinois 2022 sur les fruits de mer durables, le Forum mondial FHC 2022 sur les produits laitiers, le Forum TPCC 2022 sur l'innovation dans le domaine de la pâtisserie, le Sommet international 2022 de Shanghai sur la conception des aliments, le Forum 2022 de l'industrie des aliments préparés, la 3e Conférence mondiale de l'industrie des plats à emporter, le Forum 2022 sur le progrès technologique et le développement de l'innovation dans le domaine des aliments en conserve en Chine, le Jumelage commercial 2022 FHC, etc.

(L'heure précise reste à déterminer. Pour plus de détails, veuillez cliquer : https://www.fhcchina.com/en/ )

? Dernière chance de participer à la foire. Rejoignez-nous dès maintenant ?

Les pavillons internationaux rassembleront des entreprises de haute qualité de nombreux pays et régions pour assister à une magnifique exposition commerciale. Des participants des pavillons du Canada, des États-Unis, du Japon, de l'Afrique du Sud, de la Belgique, du Danemark et de la Corée du Sud vont exposé au FHC2022, ils apporteront aux visiteurs des aliments, des boissons, des produits carnés, des produits laitiers, de la bière, de l'huile d'olive, des épices et d'autres produits avec leurs caractéristiques locales. FHC et Hotelex accueillent les pavillons internationaux du monde entier qui offrent de riches possibilités d'approvisionnement en produits d'outre-mer et de coopération commerciale aux entreprises de restauration nationales, aux distributeurs et aux agents de produits alimentaires importés. Profitons du voyage et retrouvons-nous en novembre.

Stand de commande :

Alex Ni

Tél. : +86 21 3339 2242

[email protected]

Conseils aux médias et aux visiteurs :

Lizzy Chen

Tél. : +86 21 3339 2566

[email protected]

