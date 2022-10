Résultats de l'assemblée des actionnaires et changement à la direction





LAVAL, Québec, 03 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Geekco Technologies ? (la « Société » ou « Geekco ») (TSX-V: GKO; OTCQB: GKOTF), est heureuse d'annoncer les résultats de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 30 septembre 2022. Les actionnaires ont, à la majorité des voix, approuvé une résolution visant l'élection des administrateurs suivants : Sylvain Aird, Vincenzo Guzzo, Nadira Hajjar, Henri Harland et Daniel Perry. Les actionnaires, à la majorité des voix, ont également procédé à la nomination de Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. à titre d'auditeurs de la Société.



Par ailleurs, la Société est heureuse d'annoncer la nomination de Xavier Harland à titre de nouveau Chef de la direction des finances en remplacement de Karine Desrochers, effectif à la date de ladite assemblée des actionnaires. Monsieur Harland est président de Gestion Conseil Harland, une société de conseils et services professionnels en gestion, finance corporative, financement et investissement depuis septembre 2015 ainsi que chef des finances du Groupe Mainland depuis 2014, une société spécialisée dans le développement immobilier. Il a été diplômé du EMBA des Universités McGill et HEC Montréal en 2018, détenteur des chartes CFA et FRM depuis 2007 et 2005 respectivement, ainsi que détenteur d'un B.Sc. en Actuariat de l'Université Laval depuis 2003. Xavier a siégé sur de nombreux conseils d'administration de société en démarrage dans lesquelles il a investi et est à ce jour président du conseil d'administration de Thorasys, Thoraric Medical Systems, une société spécialisée dans les dispositifs médicaux et la santé numérique. Précédemment, il a occupé le poste de chef de la direction financière d'Acasti Pharma de mars 2011 à juin 2014, et de directeur des finances de Neptune Technologies & Bioressources de 2004 à 2011, deux sociétés cotées en bourse. Au fil de sa carrière, Xavier a mené et participé à plusieurs financements privés et publics totalisant plus de 150 millions $. Il a également piloté les inscriptions de certaines entreprises à la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX et le NASDAQ.

De plus, la Société annonce le départ de Nadira Hajjar à titre de Cheffe des opérations, tout en demeurant administratrice, alors que Mario Beaulieu prendra le relais à ce titre en sus de ses fonctions de Chef de la direction de la Société, le tout effectif à la date de ladite assemblée des actionnaires. Geekco remercie chaleureusement Madame Hajjar pour son soutien managérial et sa contribution aux objectifs de Geekco.

À PROPOS DE GEEKCO

Geekco se positionne à l'avant-scène des solutions technologiques qui stimulent et dynamisent l'économie locale avec son application FlipNpik et son écosystème collaboratif au sein de l'univers numérique et virtuel jumelé à la blockchain. FlipNpik augmente l'achalandage, les ventes et la visibilité des commerces tout en récompensant les utilisateurs qui encouragent l'économie locale. L'écosystème et l'application FlipNpik réunit et fait interagir les principaux acteurs de l'économie : les consommateurs, les commerçants (détaillants, restaurants, services...), nos ambassadeurs (nano-influenceur) ainsi que nos partenaires corporatifs pour stimuler l'achat et dynamiser la visibilité des commerces dans chaque ville et chaque quartier. Nos utilisateurs actifs qui créent et partagent du contenu numérique au sein de la plateforme reçoivent des « Flip Social » qu'ils utilisent pour obtenir des récompenses et/ou des offres exclusives offertes par nos partenaires stratégiques et les commerces locaux.

