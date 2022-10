Airway Therapeutics ouvre des centres d'essais cliniques internationaux et traite le premier patient en Espagne dans le cadre de l'étude de phase 1b sur le zelpultide alfa (AT-100) chez des enfants prématurés présentant un risque de dysplasie broncho-pulmonaire (DBP)





D'autres plans d'expansion en Europe prévoient jusqu'à dix centres d'essais cliniques en Espagne d'ici la fin du troisième trimestre 2022 et jusqu'à trois centres en Italie d'ici la fin de 2022

Le zelpultide alfa a été approuvé comme nom générique de notre AT-100 (rhSP-D) par les deux organismes directeurs, le United States Adopted Names (USAN) Council et le programme DCI de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)

MARIETTA, Géorgie, 3 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Airway Therapeutics , Inc. (Airway), une société biopharmaceutique qui développe une nouvelle classe de produits biologiques pour briser le cycle de dommages et d'inflammation chez les patients atteints de maladies respiratoires et inflammatoires, a annoncé que le premier patient a été traité en Espagne dans le cadre de son essai de phase 1b en cours sur le zelpultide alfa (rhSP-D) pour une utilisation préventive chez les grands prématurés présentant un risque de dysplasie broncho-pulmonaire (DBP). Déjà actif dans 10 centres aux États-Unis, l'expansion d'Airway en Europe permet d'élargir l'étude et l'accessibilité du zelpultide alfa en tant que thérapie préventive anti-inflammatoire et anti-infectieuse potentielle pour la maladie respiratoire grave qu'est la DBP. Outre la DBP, le zelpultide alfa est étudié dans le cadre d'un essai clinique de phase 1b en cours pour la COVID aux États-Unis.

Chaque année, 2,5 millions de grands prématurés risquent de contracter la DBP dans le monde. Les nourrissons atteints de DBP présentent un risque plus élevé de décès et de complications chroniques tout au long de leur vie, notamment des pneumonies récurrentes, de l'asthme et des problèmes de développement neurologique. La DBP est une affection respiratoire grave qui survient souvent chez les grands prématurés, nés sans poumons complètement développés, et qui nécessite une ventilation mécanique. Jusqu'à 80 % des nourrissons nés avant 27 semaines d'âge gestationnel ont besoin d'une assistance respiratoire pour vivre. Bien que ces interventions préservent la vie, elles peuvent endommager les tissus pulmonaires fragiles, provoquer des inflammations et des infections, et entraîner des cicatrices et une vulnérabilité aux infections et aux maladies, dont la DBP.

« Malgré sa prévalence mondiale, les options thérapeutiques de la DBP restent très limitées. Chez Airway, nous nous efforçons de réduire l'incidence, la gravité et les effets à long terme de la DBP chez le plus grand nombre de patients possible », a déclaré Marc Salzberg, M.D., PDG. « En Espagne, nous avons reçu l'autorisation d'étendre l'essai de phase 1b sur le zelpultide alfa aux patients se trouvant hors des États-Unis. Il s'agit d'une étape essentielle pour comprendre le potentiel du zelpultide alfa chez les grands prématurés, dont l'objectif est de rendre notre nouvelle thérapie accessible au niveau mondial. »

« Les études précliniques du zelpultide alfa démontrent que cette thérapie potentielle est plus prometteuse que le traitement recommandé actuel. Je suis fier de m'associer à Airway pour commencer à étudier le potentiel du zelpultide alfa chez les grands prématurés sélectionnés en Espagne, dans le but d'améliorer les résultats à court et à long terme pour ces bébés fragiles », a déclaré Máximo Vento, Ph.D., M.D., service de néonatologie et responsable du centre de l'essai clinique à l'hôpital universitaire et polytechnique La Fe à Valence, en Espagne.

À propos de Zelpultide Alfa

Le zelpultide alfa (rhSP-D) est une nouvelle version recombinante de la protéine humaine endogène hSP-D, une protéine qui réduit l'inflammation et l'infection dans l'organisme tout en modulant la réponse immunitaire pour briser le cycle de la maladie et de l'inflammation. Airway cherche à faire progresser le zelpultide alfa pour éviter que les bébés nés très prématurément ne souffrent de DBP et pour traiter les patients COVID-19 gravement malades. Les propriétés anti-inflammatoires et anti-infectieuses du zelpultide alfa en font également un traitement potentiel pour d'autres maladies respiratoires telles que la grippe, le virus respiratoire syncytial (VRS) et les maladies inflammatoires présentes en dehors du poumon. La FDA et l'Agence européenne des médicaments ont accordé au zelpultide alfa la désignation de médicament orphelin.

À propos d'Airway Therapeutics

Airway Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique qui développe une nouvelle classe de produits biologiques pour briser le cycle de la blessure et de l'inflammation chez les patients atteints de maladies respiratoires et inflammatoires, en commençant par les populations les plus vulnérables. Son étude de phase 1b randomisée en aveugle portant sur le zelpultide alfa recrute actuellement des enfants nés très prématurément et nécessitant une ventilation mécanique. L'essai clinique confirmera le caractère réalisable de l'administration intra-trachéale du zelpultide alfa dans le cadre d'une étude randomisée à doses croissantes visant à évaluer la sécurité et la tolérance chez 36 patients. Airway prévoit d'obtenir les données préliminaires de son étude de phase 1 b au 1er trimestre 2023. Pour plus d'informations sur l'essai, consultez l'identifiant clinicaltrials.gov : NCT04662151. Pour obtenir plus d'informations sur l'essai, veuillez consulter l'identifiant l'identifiant clinicaltrials.gov : NCT04662151 .

Zelpultide alfa est le premier candidat d'Airway à être développé pour la prévention de la DBP chez les grands prématurés. En parallèle, Airway mène une étude de phase 1b pour le traitement des patients COVID-19 gravement malades, nécessitant une ventilation mécanique. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.airwaytherapeutics.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1122328/Airway_Therapeutics_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 3 octobre 2022 à 07:30 et diffusé par :