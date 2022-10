SHIELD présente les lauréats des prix SHIELD Trust 2022 lors du premier sommet SHIELD Trust





SINGAPOUR, 3 octobre 2022 /PRNewswire/ -- SHIELD , la société mondiale d'intelligence du risque, a présenté aujourd'hui les lauréats des prix SHIELD Trust 2022. Ceux-ci ont passé avec succès le test SHIELD Trust et ont obtenu la certification SHIELD Trust. Cette certification est une première dans le secteur, représentant une évaluation indépendante et non sponsorisée du profil de confiance d'une organisation. Les prix ont été remis à des organisations exceptionnelles lors du premier sommet SHIELD Trust Asie 2022 à Singapour.

Les lauréats des prix SHIELD Trust proviennent de nombreux secteurs qui révolutionnent la façon dont les gens travaillent, achètent et se divertissent. Ceux-ci incluent :

Astro, la première société de commerce rapide d'Indonésie

Baazi Games, la plus grande plateforme de poker en ligne en Inde

inDriver, l'application de covoiturage qui connaît la croissance la plus rapide au monde

Legion Network, la première super application pour les services de blockchain

Maya, le seul facilitateur d'écosystème de paiements numériques de bout en bout aux Philippines

Mobile Premier League, l'une des plus grandes plateformes de jeux mobiles et de jeux d'adresse au monde

Ralali.com, une marketplace B2B en ligne leader en Indonésie

TrueMoney, la première marque de fintech en Asie du Sud-Est

La prévalence des robots et des faux comptes a créé une rupture de confiance entre les entreprises et les parties prenantes. La certification SHIELD Trust a été créée pour permettre aux entreprises de savoir comment renforcer leur dispositif de sécurité et faire face aux menaces. Elle offre également une garantie aux investisseurs, aux partenaires et aux utilisateurs quant à la fiabilité des mesures de confiance d'une plateforme. Dans le cadre du processus de certification, les organisations sont soumises au test SHIELD Trust, qui évalue des paramètres tels que la proportion d'utilisateurs authentiques, le ratio utilisateur/appareil et la prévalence des outils malveillants utilisés sur la plateforme. Les entreprises qui répondent aux critères de référence de l'industrie reçoivent la certification SHIELD Trust. Les plus performantes sont récompensées par les prix SHIELD Trust.

Pour en savoir plus sur les prix SHIELD Trust, visitez trust.shield.com .

Justin Lie, fondateur et PDG, SHIELD

« Nous avons créé les prix SHIELD Trust afin de récompenser les pionniers de la confiance. Je tiens à féliciter chaleureusement les lauréats de cette année, qui ont fait de la confiance un facteur de différenciation concurrentiel favorisant la croissance actuelle et future. »

Vincent Tjendra, cofondateur et PDG, Astro

« Au nom de tous les Astronautes, nous sommes reconnaissants d'avoir reçu ce prix. C'est un témoignage du travail acharné de notre équipe et de son souci constant d'offrir la meilleure expérience client et de nombreuses autres innovations passionnantes en Indonésie ! »

Avneet Rana, cofondateur et directeur de la technologie, Baazi Games

« Merci de nous honorer avec le prix SHIELD Trust. PokerBaazi a innové en offrant le plus haut niveau de sécurité à ses utilisateurs. Avec SHIELD comme partenaire en matière d'intelligence du risque, nous continuerons d'améliorer et de renforcer nos fonctionnalités de sécurité pour faire de PokerBaazi l'application de poker en ligne la plus sécurisée en Inde. »

Marut Petrosyan, responsable de la prévention des fraudes, inDriver

« Le prix SHIELD Trust témoigne de la façon dont inDriver recherche le plus haut niveau de confiance parmi ses utilisateurs. Notre engagement à lutter contre l'injustice nous pousse à offrir une expérience équitable et sûre aux conducteurs et aux passagers. »

Athar Jameel Ahmed, PDG, Legion Network

« Legion Network estime que le monde de la blockchain doit être accessible à tous. Nous sommes fiers de recevoir le prix SHIELD Trust, qui témoigne de notre succès dans la création de l'écosystème le plus sûr et le plus équitable possible pour les utilisateurs authentiques, quelle que soit leur expérience avec les services blockchain. »

Mitch Padua, Directeur de produit groupe, Maya

« La confiance et la sécurité des utilisateurs demeurent des priorités absolues pour Maya alors que nous continuons de répondre aux besoins financiers en constante évolution de millions de Philippins. Nous sommes fiers que notre mission, qui consiste à aider les consommateurs et les entreprises à prospérer dans la nouvelle économie numérique, ait été reconnue par le prix SHIELD Trust. »

Joseph Aditya, PDG, Ralali.com

« Ralali.com a pour mission de fournir des solutions aux entreprises d'Indonésie grâce à des fonctionnalités numériques spécialement conçues pour soutenir leur développement. Ainsi, Ralali est sur la bonne voie pour construire un écosystème commercial numérique solide qui relie les entreprises en fonction de la crédibilité et de la confiance de la marque. »

Monsinee Nakapanant, coprésidente, TrueMoney

« En tant que principale marque de fintech en Asie du Sud-Est, TrueMoney a pour mission de permettre l'accès à des services financiers novateurs pour tous, tout en veillant à ne faire aucun compromis sur la confiance et la sécurité. Nous sommes honorés de recevoir le prix SHIELD Trust, qui reflète notre engagement à instaurer la confiance avec nos utilisateurs tout en favorisant l'inclusion financière. »

À propos de SHIELD

SHIELD est le leader mondial de l'intelligence du risque, permettant aux entreprises en ligne de mettre fin à la fraude, d'instaurer la confiance et de stimuler la croissance. Propulsé par la toute dernière technologie d'IA, SHIELD combine l'empreinte digitale des appareils de pointe avec son réseau exclusif d'intelligence globale pour détecter les menaces de fraude nouvelles et inconnues en temps réel. Avec des bureaux dans le monde entier et des clients sur tous les continents, SHIELD offre une gamme de solutions qui vont de l'empreinte digitale des appareils à la protection de niveau entreprise, en passant par la prévention de la fraude publicitaire et l'intelligence alternative du risque de crédit. Pour en savoir plus, consultez le site https://shield.com/ .

