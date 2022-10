XDC Network sécurise un financement de 50 millions de dollars de LDA Capital pour stimuler le développement de l'écosystème





Les fondateurs de XDC Network ont bénéficié d'une partie de leurs allocations personnelles de jetons pour obtenir un engagement de financement de 50 millions de dollars auprès du groupe mondial d'investissement alternatif LDA Capital limitée, afin d'accélérer l'expansion et le développement des projets de couche 2 à travers l'écosystème XDC et faciliter l'adoption du réseau et son utilisation dans le monde réel. Le soutien de LDA aidera à financer de nouvelles entreprises et entités destinées à accélérer l'adoption accrue du réseau parmi les entreprises de vente au détail et les institutions, stimuler l'activité en chaîne, augmenter la valeur totale verrouillée (TVL) et soutenir l'innovation technologique.

Lancée en 2019, XDC Network est une chaîne de blocs hybride de qualité professionnelle, neutre en carbone, spécialement conçue pour répondre aux besoins croissants des institutions financières mondiales, des utilisateurs de vente au détail et des entrepreneurs en produits de réseau rapides, sécurisés et décentralisés. Le nombre de projets (basés sur des contrats intelligents) qui adoptent XDC a déjà augmenté sans relâche et de façon exponentielle, malgré les conditions macro-économiques étant ce qu'elles sont. En parallèle, les plateformes d'échange décentralisé (DEX), les métaverses, les marchés de jetons non fongibles, les oracles, les fournisseurs de messagerie décentralisés et le stockage en nuage, les applications décentralisées de paiement, les référentiels de documents juridiques et les actifs du monde réel sous forme de jetons (pour n'en citer que quelques-uns) se sont tous établis dans le réseau ces derniers mois. Et, avec l'ajout du soutien de LDA, le rythme de croissance ne fera que s'accélérer davantage.

« Notre collaboration avec LDA inaugurera une nouvelle période passionnante dans le parcours de XDC Network en permettant une croissance sans précédent de l'écosystème de la couche 2 dans divers cas d'utilisation. Elle vise également à fournir plus de valeur totale verrouillée (TVL) au réseau via des applications décentralisées hyper-évolutives, de l'échange décentralisé, TradeFi/la finance décentralisée (DeFi) et des produits avancés comblant les lacunes entre la finance traditionnelle et décentralisée, » ? a declaré Ritesh Kakkad, Co-fondateur de XinFin Network (XDC).

« Bien qu'il y ait eu de nombreux fonds institutionnels désireux de participer à XDC Network au fil des ans, nous avons toujours recherché de véritables partenaires stratégiques, pas seulement des bailleurs de fonds, qui peuvent faire progresser activement et stratégiquement l'écosystème, tout en apportant une utilité au réseau, et faisant de XDC la couche 1 préférée des institutions du monde entier. En LDA, nous avons trouvé un tel partenaire, » a ajouté Atul Khekade, Co-fondateur de XinFin Network (XDC).

« LDA Capital est satisfaite des développements réalisés dans XDC Network par l'écosystème XDC. En plus de son financement, LDA offrira des conseils stratégiques et un soutien pour aider XDC Blockchain Network à assumer sa position de leader sur le marché, » a commenté Anthony Romano, de LDA Capital limitée.

À propos de LDA Capital

LDA Capital est un groupe d'investissement alternatif mondial qui jouit d'une expertise dans les transactions transfrontalières au monde. Notre équipe a consacré sa carrière aux opportunités internationales et transfrontalières, ayant collectivement exécuté plus de 250 transactions dans des entreprises en phase de croissance dans 43 pays et réalisant des valeurs de transaction totales de plus de 11 milliards de dollars américains. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site électronique : www.ldacap.com; Pour tout renseignement, veuillez envoyer un courrier électronique sur l'adresse suivante: [email protected].

À propos de XDC Network

XDC Network est une chaîne de blocs open source de couche 1, neutre en carbone, de qualité professionnelle, compatible à la Machine virtuelle Ethereum (EVM) qui connaît un succès opérationnel depuis 2019. Le réseau fonctionne sur un algorithme de consensus de preuve de participation spécialement déléguée (XDPoS) qui garantit des temps de transaction en 2 secondes, des frais de gaz quasi nulles (0,0001 $), plus de 2000 transactions par seconde et une interopérabilité avec les normes de messagerie financière ISO 20022. XDC Network alimente un large éventail de nouveaux cas d'utilisation de chaînes de blocs sécurisés, évolutifs et très efficaces.

Site électronique : www.xinfin.org

