Journée internationale des personnes aînées - CHEZ MOI POUR LA VIE : ACCÉLÉREZ LE VIRAGE

QUÉBEC, le 1er oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) souligne la Journée internationale des personnes aînées en faisant entendre la voix des personnes aînées qui demandent que leur premier choix soit respecté : vivre à domicile, le plus longtemps possible, tant que c'est possible.

Avec l'initiative Chez moi pour la vie, les EÉSAD affirment l'urgence d'effectuer un virage majeur vers le soutien à domicile, afin que les personnes aînées qui choisissent de vieillir dans leur maison ou leur appartement puissent vivre dignement en recevant les services nécessaires.

« Pendant la campagne électorale, les EÉSAD ont proposé cinq solutions applicables immédiatement, et la population a largement exprimé son souhait de voir accélérer le virage vers le soutien à domicile. Il s'agit d'une des questions de l'urne. Le prochain gouvernement n'aura d'autres choix que de prendre en compte la volonté des aînés et d'agir rapidement et concrètement », déclare J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD.

Plus de services à domicile, abordables et adaptés aux besoins

Cette année, le thème de la journée décrétée par les Nations Unies est «?la résilience dans un monde en transformation?». Au sortir de la crise sanitaire et face à la vague démographique que connaît le Québec, le virage vers le soutien à domicile est la solution nécessaire pour rendre le système de santé plus résilient.

« Le soutien à domicile est la solution qui favorise une approche humaine et préventive. Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, notre société doit se demander comment offrir plus de services de bonne qualité avec des ressources limitées. En favorisant l'accessibilité et la complémentarité des intervenants, les EÉSAD offrent d'excellentes réponses à cette question », estime M. Caron.

Pour la communauté, par la communauté

Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) sont des initiatives citoyennes et communautaires. Ce sont des coopératives et des OBNL exploités à des fins non lucratives afin de prendre en charge collectivement des besoins non comblés par le réseau public.

Les EÉSAD sont présentes dans les 17 régions administratives du Québec. Elles offrent plus de 7 millions d'heures de services à plus de 100?000 personnes, dont près d'un million d'heures de services d'assistance personnelle et six millions d'heures de services en aide à la vie domestique. Les EÉSAD emploient plus de 9?400 personnes, dont près de 9?000 aides à domicile possédant les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens qui en ont besoin.

Si vous désirez en savoir plus sur les EÉSAD et leurs propositions, nous vous invitons à visiter notre site Web : https://chezmoipourlavie.com.

