Stablecorp annonce le lancement bêta de Grapes Finance, la première plateforme canadienne de gestion de trésorerie mondiale alimentée par des actifs numériques





Grapes propose aux particuliers et aux entreprises du Canada des solutions de niveau d'entreprise de gestion de la trésorerie, de taux de change, de paiement et d'analyse du rendement à la fois pour les actifs de cours forcé et numériques

TORONTO, 30 septembre 2022 /CNW/ - Stablecorp, une entreprise canadienne de technologie de la chaîne de blocs, a annoncé aujourd'hui le lancement bêta de Grapes Finance, une plateforme de paiement et de gestion de trésorerie personnelle et commerciale alimentée exclusivement par l'infrastructure de la chaîne de blocs sur les réseaux Ethereum, Algorand et Stellar. Grapes offre aux utilisateurs un portail puissant pour les services de gestion de trésorerie, y compris les taux de change, la garde de biens, les paiements mondiaux et l'accès sélectionné au rendement et au crédit, tous construits à partir de la chaîne de blocs.

Grâce à son infrastructure unique de partage « Grapes Connect » axée sur les principes de la connaissance de sa clientèle et de son entreprise, Grapes utilise une structure d'intégration à guichet unique pour permettre aux utilisateurs d'accéder à des services financiers d'actifs numériques de pointe de la part de partenaires d'élite dans le domaine des taux de change, de la garde de biens et de la génération de rendement, le tout au nom de l'utilisateur et contrôlé par ce dernier à partir de l'interface de Grapes. Cela élimine la multiplication des connexions à différents sites et la gestion, tout en offrant une transparence et un contrôle inégalés à des fractions du coût typique. Grapes a également établi un partenariat avec Nium, chef de file mondial du mouvement monétaire moderne, pour offrir des solutions de cours forcé du dernier kilomètre à tous les clients de Grapes.

« Ce type de solution écosystémique, dont les services demeurent au nom du client, mais qui sont tous contrôlés et reliés au moyen de l'interface transparente de Grapes, représente une approche complètement nouvelle de l'offre de services financiers. Nous prévoyons être en mesure d'offrir des économies d'efficience et des coûts fixes par paliers aux particuliers et aux entreprises qui utilisent cet ensemble de solutions, a déclaré Alex McDougall, chef de la direction de Stablecorp. Les frictions qui se sont accumulées autour du système financier traditionnel ne peuvent tout simplement pas être résolues par des solutions ponctuelles tirant parti de l'ancienne infrastructure d'ordinateur central. Il est temps de renouveler les solutions offertes aux consommateurs et aux entreprises du Canada et du monde entier, et nous sommes ravis de passer à l'action aujourd'hui avec le lancement de Grapes Beta. »

« Les voies d'actifs numériques de Nium permettent aux entreprises mondiales d'offrir des solutions de paiement partout dans le monde, a déclaré Joaquin Ayuso de Paul, chef de Nium Crypto et Web3. Nous sommes ravis de nous associer à Stablecorp pour alimenter les voies de paiement mondiales de Grapes Finance, ce qui facilitera le commerce transfrontalier sans heurts et permettra aux entreprises canadiennes de communiquer avec leurs partenaires commerciaux à l'échelle mondiale. »

Détails du lancement bêta

Grapes Finance est actuellement dans un environnement bêta fermé et des essais pilotes sont menés avec un certain nombre de partenaires d'affaires choisis.

La version intégrale de la plateforme Grapes devrait être prête au premier trimestre de 2023.

Si vous souhaitez vous joindre au bêta, veuillez visiter https://grapesfinance.com ou communiquer avec nous à [email protected] pour être intégré ou vous inscrire à la liste d'attente .

À propos de Stablecorp

Stablecorp est une entreprise canadienne de technologie financière de pointe qui conçoit une technologie de chaîne de blocs de niveau bancaire. Grâce à ses trois gammes de produits, Forge, Grapes et YaaS, Stablecorp allie une technologie de pointe à des approches novatrices pour répondre aux besoins des clients afin de créer des améliorations aux coûts fixes par paliers dans les services financiers. Stablecorp se concentre sur la gestion de la trésorerie des particuliers et des consommateurs, y compris les paiements transfrontaliers, les taux de change et les analyses de pointe sur les solutions d'emprunt et de prêt d'actifs numériques, tout en tirant parti de la technologie de chaîne de blocs.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez https://www.stablecorp.ca et https://www.grapesfinance.com.

À propos de Nium

Nium est la plateforme mondiale du mouvement monétaire moderne. Elle offre aux banques, aux fournisseurs de services de paiement et aux entreprises de toutes tailles un accès à des solutions mondiales de paiement et d'émission de cartes. Sa plateforme modulaire alimente un commerce sans heurts, aidant les entreprises à payer et à être payées dans le monde entier. Une fois connectées à la plateforme Nium, les entreprises sont en mesure de verser en plus de 100 devises à plus de 190 pays, dont 100 en temps réel. Les fonds peuvent être reçus dans 35 marchés, dont l'Asie du Sud-Est, le Royaume-Uni, Hong Kong, Singapour, l'Australie, l'Inde et les États-Unis. L'activité croissante d'émission de cartes de Nium est déjà disponible dans 34 pays, dont l'Europe (espace unique de paiement en euros), le Royaume-Uni, l'Australie et Singapour. Nium détient des licences et des autorisations réglementaires dans plus de 40 pays, ce qui permet des paiements mondiaux sans heurts et une intégration rapide, peu importe la géographie.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez https://www.nium.com ou parlez à un spécialiste ici.

Personne-ressource pour les médias :

Stablecorp :

Chris Clemens

[email protected]

Nium :

Tim Black, chef, Communications internationales

[email protected]

