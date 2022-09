JL Audio commercialise ses haut-parleurs et caissons de graves « M6 Luxe » sur le marché européen





Conçus pour les yachts modernes, les haut-parleurs et caissons de graves M6 Luxe allient performances audio haut de gamme et aspect luxueux.

MIRAMAR, Floride, 30 septembre 2022 /PRNewswire/ -- JL Audio , fabricant de systèmes audio marins haute performance, a annoncé la commercialisation de sa gamme M6 Luxe de haut-parleurs et de caissons de graves marins ultra-haute performance sur le marché européen. Les haut-parleurs M6 Luxe sont spécialement conçus pour s'adapter à l'esthétique épurée des yachts modernes et autres bateaux de luxe.

« Dès sa sortie officielle en 2019, la gamme M6 de haut-parleurs et de caissons de graves marins haut de gamme de JL Audio a connu un succès instantané dans toute l'industrie nautique. Aujourd'hui, ces haut-parleurs peuvent être installés en usine sur les bateaux de dizaines de constructeurs de renom, a déclaré Silvio Pupino, vice-président des ventes internationales chez JL Audio. La série Luxe adopte la référence établie en matière de performances par notre gamme M6 et l'améliore, pour offrir aux clients des yachts une association inégalée de style et de performances audio. »

Comme tous les haut-parleurs et caissons de graves marins M6 de JL Audio, les nouvelles versions de la série Luxe sont fabriquées selon les processus de conception et de fabrication avancés de JL Audio dans leur usine de Miramar, en Floride. Par ailleurs, les haut-parleurs M6 Luxe sont conçus à l'aide de matériaux de qualité marine rigoureusement testés qui ont prouvé leur capacité à résister aux UV et à l'exposition à l'eau salée, et qui surpassent les normes de test ASTM International.

Gamme complète de haut-parleurs et de caissons de graves M6 Luxe

Les haut-parleurs M6 Luxe seront disponibles pour les enceintes coaxiales M6 de 6,5 (165 mm), 7,7 (196 mm) et 8,8 pouces (224 mm), ainsi que pour les caissons de graves M6 de 8 (200 mm) et 10 pouces (250 mm). Tous les modèles ont un aspect élégant et encastré qui se fond dans le design élégant des yachts modernes.

M6-650X-L-GwGw Haut-parleurs coaxiaux marins de 6,5 pouces (165 mm) blancs Luxe avec tweeter à dôme en soie de 0,80 pouce (20 mm) et un véritable filtre double logé

dans le châssis du caisson ; 75 Watts RMS M6-770X-L-GwGw Haut-parleurs coaxiaux marins de 7,7 pouces (196 mm) blancs Luxe avec tweeter à dôme en soie de 1,0 pouce (20 mm) et un véritable filtre double logé

dans le châssis du caisson ; 100 Watts RMS M6-880X-L-GwGw Haut-parleurs coaxiaux marins de 8,8 pouces (224 mm) blancs Luxe avec

tweeter à dôme en soie de 1,25 pouce (32 mm) et un véritable filtre double logé

dans le châssis du caisson ; 125 Watts RMS M6-8IB-L-GwGw-4 Pilote de caisson de graves marin de 8 pouces (200 mm) blanc Luxe ;

4 ohms, 200 Watts RMS M6-10IB-L-GwGw-4 Pilote de caisson de graves marin de 8 pouces (200 mm) blanc Luxe ;

4 ohms, 200 Watts RMS

Les haut-parleurs et caissons de graves M6 Luxe sont disponibles dès aujourd'hui chez les revendeurs agréés JL Audio.

Cliquez ici pour obtenir le dossier de presse, accompagné de photos.

À propos de JL Audio :

Animé par la philosophie selon laquelle la qualité audio a une réelle valeur, JL Audio conçoit des produits innovants qui améliorent l'expérience audio lors des déplacements, à domicile et en studio. Attaché à une ingénierie unique et à une fabrication de qualité, JL Audio exploite trois sites d'ingénierie aux États-Unis et fabrique un grand nombre de ses enceintes domestiques, automobiles et marines dans son usine de Miramar, en Floride (États-Unis), avec des composants provenant de son réseau mondial d'approvisionnement. Pour plus d'informations, consultez le site jlaudio.com ou suivez l'entreprise sur Facebook ou Twitter .

Contact pour les médias :

Bryatt Fischer

JL Audio

Téléphone : (954)443-1100, poste 2236

[email protected]

