Une victoire de plus! FEELM Max reçoit le Golden Leaf Award dans la catégorie "Innovation la plus prometteuse"





FEELM, la plateforme phare de technologie d'atomisation détenue par SMOORE, le plus grand fabricant de produits de vapotage au monde, a remporté le Golden Leaf Award dans la catégorie "Innovation la plus prometteuse" lors de l'édition 2022 du Global Tobacco and Nicotine Forum (GTNF) à Washington, DC.

"En utilisant la technologie optimisée de bobine céramique de FEELM, le FEELM Max offre une saveur harmonisée, un plus grand nombre de bouffées et une âpreté réduite grâce à des particules aérosols plus petites. Avant tout, le FEELM Max présente un potentiel accru en termes de réduction des effets nocifs", a annoncé l'organisateur du GTNF lors de la cérémonie de remise de prix.

Il y a quatre ans, la technologie FEELM remportait le Golden Leaf Award. Quatre ans plus tard, FEELM Max gagne à nouveau le Golden Leaf Award, la deuxième distinction mondiale obtenue cette année par FEELM Max après le Red Dot Award.

Le Golden Leaf Award est un des prix les plus prestigieux du secteur. Il récompense les entreprises et les marques qui ont réalisé des contributions notables à l'industrie du tabac et de la nicotine. La catégorie "Innovation la plus prometteuse" a été créée pour les entreprises qui lancent de nouvelles technologies et de nouveaux produits. Le prix est attribué sur la base de l'innovation du design et des projections d'efficiences de production future.

Lors de la cérémonie de remise des prix, le directeur scientifique du SMOORE American Research Institute, M. Shi, a déclaré:

"Nous disposons d'un vaste portefeuille de technologies révolutionnaires pour optimiser l'expérience des produits, et nous sommes ravis que FEELM Max remporte ce prix et que nous efforts soient reconnus par des experts mondiaux du secteur."

Le nouveau prix d'aujourd'hui représente un nouveau jalon dans la poursuite de l'évolution de la technologie FEELM. Avec de nouveaux matériaux, microstructures et processus, la technologie FEELM Max établit une nouvelle référence en termes de réduction renforcée de la nocivité et d'amélioration de la performance des produits. Elle incarne la mission de la société mère Smoore International: l'innovation au service du bien-être, qui fait parfaitement écho au thème "Science, technologie et innovation pour stimuler la transformation" de cette conférence.

D'après l'évaluation d'experts sectoriels, la technologie FEELM Max a le potentiel d'apporter au marché du jetable la qualité associée aux produits de vapotage réutilisables. En tant que première solution d'atomisation jetable au monde, FEELM Max s'appuie sur son innovation technologique sous-jacente afin de surpasser la solution traditionnelle à élément central en coton. Elle fournit des produits jetables avec "un goût amélioré, un plus grand nombre de bouffées, et une régularité supérieure."

Les solutions à usage unique de FEELM sont aujourd'hui vendues dans le monde entier, y compris dans des marchés de premier plan, comme les États-Unis et le Royaume-Uni. Le rapport financier intermédiaire de SMOORE pour 2022 montre que les revenus des produits jetables durant le premier semestre ont atteint 319 millions de yuans, soit une hausse de 234,5 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente.

En plus de redéfinir les produits grâce à des innovations technologiques et à l'amélioration de l'expérience de vapotage, FEELM Max vise également à avoir une empreinte carbone inférieure à celle de produits comparables en lançant une série de solutions techniques vertes et durables au niveau du conditionnement, des matériaux et de la production.

Les prix GTNF 2020 et 2021 ayant été repoussés à l'édition 2022 en raison de la pandémie de COVID-19, la compétition a été plus intense que jamais. Les lauréats représentent les innovations dans le secteur au cours des trois dernières années, rendant ainsi FEELM encore plus fier d'avoir remporté ce prix.

FIN

Pour plus d'informations et les demandes des médias, veuillez contacter Tommy Gilchrist au 0044 7388 110 679 ou à l'adresse [email protected].

À propos de FEELM :

Marque de technologie phare appartenant à SMOORE, FEELM est le plus important fournisseur de systèmes de vapotage fermés au monde. S'appuyant sur la technologie leader mondiale de chauffage par bobine céramique, FEELM combine une technologie de reproduction d'arômes authentiques à une technologie électronique innovante, garantissant ainsi une sensation ultime et une expérience de vapotage premium.

À propos de SMOORE :

SMOORE est un chef de file mondial dans l'offre de solutions technologiques de vapotage, notamment la fabrication de dispositifs et de composants de vapotage pour les produits HNB (chauffés et non brûlés) sur une base ODM, avec une technologie R&D avancée, une grande capacité de fabrication, un portefeuille de produits à large spectre et une clientèle diversifiée.

Selon Frost & Sullivan, SMOORE est le plus grand fabricant d'appareils de vapotage au monde en termes de revenus, représentant 22,8 % de la part de marché mondiale globale, en 2021. Sa part de marché internationale est supérieure à la quantité de celles notées du n° 2 au n° 5.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 septembre 2022 à 13:20 et diffusé par :