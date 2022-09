Les LNC lancent une nouvelle stratégie d'entreprise ambitieuse





CHALK RIVER, Ontario, 29 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), la première organisation de science et de technologie nucléaire au Canada, est heureuse d'annoncer le lancement d'une nouvelle stratégie d'entreprise audacieuse et ambitieuse, appelée Vision 2030, qui présente une nouvelle direction passionnante pour le laboratoire nucléaire national du Canada. La nouvelle stratégie organise désormais les activités des LNC en trois priorités stratégiques ? restaurer et protéger l'environnement, faire progresser l'énergie propre aujourd'hui et demain et contribuer à la santé des Canadiens ? qui guidera l'entreprise dans sa recherche de solutions de nouvelle génération pour relever certains des plus grands défis du pays.

En plus d'un nouveau mandat, qui s'appuie sur ses forces historiques en science et en technologie nucléaires, la nouvelle stratégie identifie ce que les LNC considèrent comme leur rôle central dans le futur paysage nucléaire canadien. En tant que ressource nationale à tous les niveaux de gouvernement, l'industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire, les LNC travailleront de concert avec d'autres organisations pour aider à faire progresser les produits et services canadiens novateurs vers une utilisation réelle, y compris l'énergie sans carbone, les traitements contre le cancer et autres thérapies, les technologies de non-prolifération et les solutions de gestion des déchets.

« Depuis 2014, les LNC ont établi les fondations d'une nouvelle ère de découvertes scientifiques aux Laboratoires de Chalk River, en se concentrant sur ce que nous faisons le mieux, grâce à un campus nucléaire national moderne et revitalisé, et livré par les meilleurs scientifiques, ingénieurs et professionnels techniques au Canada », a déclaré Joe McBrearty, président et chef de la direction des LNC. « J'ai le plaisir d'annoncer que notre vision est désormais en place, avec une nouvelle stratégie d'entreprise qui a été spécifiquement développée pour aider à combler l'écart d'innovation au Canada, et qui nous pousse à travailler en partenariat avec d'autres personnes du secteur public, du secteur privé et du milieu universitaire pour découvrir et faire progresser des solutions qui répondent aux besoins nationaux critiques ».

Cette nouvelle concentration sur la recherche collaborative a été une priorité croissante chez les LNC et a non seulement apporté de nouvelles occasions commerciales à l'organisation, mais a également cultivé le développement économique dans l'ensemble de l'industrie nucléaire et au-delà. Pour n'en nommer que quelques exemples, le petit programme d'emplacement de réacteur modulaire (SMR) des LNC a aidé les fournisseurs de SMR à faire progresser leurs technologies exclusives de réacteurs vers le déploiement, et notre initiative canadienne de recherche nucléaire très réussie continue de susciter l'intérêt des organisations du monde entier à participer à des projets de recherche à coûts partagés liés aux réacteurs avancés, à l'hydrogène et aux sciences de la santé. Le programme de production d'Actinium-225 des LNC a également fourni aux organisations canadiennes et internationales des quantités significatives d'isotopes médicaux rares pour aider à faire progresser la recherche sur de nouveaux traitements anticancéreux intéressants.

Et bien que la nouvelle stratégie d'entreprise soit conçue pour guider ses recherches, la nouvelle vision des LNC s'étend également à la gestion des ressources et du personnel de l'entreprise. Cela comprend la revitalisation des Laboratoires de Chalk River, qui est en train d'être transformé en un campus moderne et durable, ainsi que la modernisation des politiques, de la main-d'oeuvre et de la structure organisationnelle en milieu de travail des LNC, qui établira un environnement de travail plus flexible pour aider les employés à mieux interagir entre eux, à collaborer et à innover en tant qu'entreprise.

« Cette stratégie est l'aboutissement de nombreuses années de planification, d'analyse et de coordination approfondies, non seulement au sein des LNC, mais aussi avec plusieurs de nos intervenants externes », a déclaré McBrearty. « Et bien qu'elle puisse évoluer au fil du temps, elle établit nos priorités en tant qu'organisation ? pour servir de laboratoire national de science appliquée et d'ingénierie; pour collaborer avec l'industrie afin de résoudre les problèmes actuels et pour incuber les innovations futures; pour collaborer avec le milieu universitaire et aider à développer la main-d'oeuvre du Canada; et pour répondre aux besoins du public au nom des ministères et des organismes gouvernementaux ».

« Dans l'ensemble, je crois que cette stratégie ramènera les Laboratoires de Chalk River sur la carte en tant qu'organisation qui peut à nouveau changer le monde », a ajouté McBrearty.

En tant que laboratoire nucléaire national du Canada, les LNC gèrent les sites de recherche et de nettoyage nucléaires partout au Canada, y compris son campus principal de Chalk River. Le site compte environ 2 700 employés, y compris des scientifiques, des ingénieurs, des physiciens et d'autres experts techniques, ainsi que certaines des installations, technologies et équipements de recherche nucléaire les plus avancés du Canada. Les LNC gèrent également le nettoyage et la mise hors service du site des laboratoires Whiteshell près de Winnipeg, au Manitoba, ainsi que l'exécution de l'Initiative pour la zone Port Hope, où elle respecte l'engagement du gouvernement du Canada à nettoyer les déchets historiques dans deux municipalités de l'Ontario.

Pour lire Vision 2030, que les LNC ont rendue accessible au public, vous pouvez accéder à la nouvelle stratégie d'entreprise à l'adresse www.cnl.ca/vision2030. Pour en savoir plus sur les LNC, y compris sur ses programmes scientifiques et technologiques, veuillez visiter www.cnl.ca.

