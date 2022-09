Le Canada appuie les plans du Saskatoon Tribal Council visant à lancer des activités d'éducation et de sensibilisation liées aux séquelles laissées par les pensionnats





Mise en garde : Nous sommes conscients que ce communiqué de presse peut contenir de l'information susceptible de causer de la détresse pour de nombreuses personnes et que nos efforts pour rendre hommage aux survivants et à leurs familles peuvent constituer un rappel malvenu pour ceux qui ont souffert de traumatismes liés à des générations de politiques gouvernementales néfastes pour les peuples autochtones.

La Ligne d'écoute nationale des pensionnats indiens offre un soutien émotionnel et des services d'orientation en cas de crise aux survivants des pensionnats et à leurs familles. Appelez sans frais la ligne d'écoute au 1-866-925-4419. Ce service est disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être offre également de l'aide à tous les Autochtones. Des conseillers sont disponibles par téléphone ou par clavardage. Ce service est disponible en anglais et en français et, sur demande, en cri, en ojibway et en inuktitut. Appelez sans frais la ligne d'écoute au 1-855-242-3310 ou connectez-vous au clavardage à l'adresse www.espoirpourlemieuxetre.ca .

La Ligne de soutien pour les personnes touchées par la question des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées offre un soutien émotionnel et des services d'orientation en cas de crise aux personnes touchées par la question des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Appelez sans frais la ligne d'écoute au 1-844-413-6649. Ce service est disponible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine.

LE SASKATOON TRIBAL COUNCIL, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 6, SK, le 29 sept. 2022 /CNW/ - L'emplacement de lieux de sépulture non marqués dans d'anciens sites de pensionnats partout au Canada est un rappel tragique des mauvais traitements que de nombreux enfants autochtones ont subis dans ces établissements. Le gouvernement du Canada travaille avec les survivants, les dirigeants autochtones et les familles et communautés touchées afin de remédier aux torts historiques et aux préjudices physiques, émotionnels, mentaux et spirituels permanents liés aux séquelles laissées par les pensionnats. Une partie de ce travail consiste à repérer et à commémorer les enfants disparus qui ont fréquenté les pensionnats, ainsi qu'à répondre aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation.

Aujourd'hui, le chef tribal Mark Arcand du Saskatoon Tribal Council (STC), et l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé un financement de 368 079 $ en 2021-2022 pour appuyer les activités d'éducation et de sensibilisation liées aux séquelles des pensionnats à Saskatoon.

Le STC, en partenariat avec la Ville de Saskatoon, continuera d'organiser des activités d'éducation et de sensibilisation sur des sujets comme la réconciliation et les séquelles laissées par les pensionnats. Le STC coordonne des activités mensuelles, notamment des marches de sensibilisation, des ateliers d'information et de sensibilisation du public et des cérémonies de guérison. De plus, le STC travaille avec la communauté pour planter un jardin commémoratif et a lancé le projet de bannière orange à Saskatoon. Tous les événements sont enregistrés et seront transformés en une série de vidéos éducatives et d'histoires personnelles présentées par des Aînés, des survivants et leurs familles. Ce processus communautaire permettra à STC d'entreprendre ce travail à sa façon et à son rythme.

La lutte contre les préjudices subis par les survivants, leurs familles et leurs communautés est au coeur de la réconciliation et est essentielle au renouvellement et à l'établissement de relations avec les peuples autochtones, les gouvernements et tous les Canadiens.

Citations

« Dire la vérité sur la réconciliation est la première étape; le long de cette vérité vient l'éducation et l'action. Nous devons avoir la vérité avant que la réconciliation puisse faire une différence dans la vie de notre peuple. Honorer nos survivants dans le cadre de ce projet et demander au gouvernement fédéral d'appuyer une excellente initiative dans la ville de Saskatoon témoigne de l'engagement à améliorer la vie des peuples autochtones qui ont été touchés par les pensionnats indiens. »

Chef tribal Mark Arcand

Conseil tribal de Saskatoon

« L'éducation est la clé pour comprendre la vérité et les séquelles dévastatrices laissées par les pensionnats. J'encourage tous les Canadiens à apprendre et à participer à des activités de sensibilisation comme celles organisées par le Saskatoon Tribal Council et d'autres organisations autochtones partout au pays; il s'agit d'une étape importante vers l'édification d'un pays réconcilié pour tous. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Le STC améliore la qualité de vie des Premières Nations grâce à des partenariats mutuellement avantageux avec les organismes communautaires et l'industrie.

Les programmes et les services de santé, de sécurité, de développement économique, d'éducation et d'investissement financier dans l'ensemble de la communauté permettent d'améliorer les conditions de vie. Comme il agit à titre d'organisme représentant sept Premières Nations - Kinistin Saulteaux First Nation, Mistawasis Nêhiyawak First Nation, Muskeg Lake Cree Nation, Muskoday First Nation, One Arrow First Nation , Whitecap Dakota First Nation, Yellow Quill First Nation - le STC offre des programmes et des services à ceux qui vivent dans les communautés membres et à Saskatoon .

, Whitecap Dakota First Nation, Yellow Quill First Nation - le STC offre des programmes et des services à ceux qui vivent dans les communautés membres et à . Dans le Budget de 2022, on a alloué 122 millions de dollars supplémentaires au cours des trois prochaines années au Programme de financement du soutien communautaire pour les enfants disparus dans les pensionnats, portant l'investissement total du gouvernement du Canada à 238,8 millions de dollars pour la mise en oeuvre des appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation.

