DOQMIND annonce la nomination de Peter Hulsmans à la fonction de PDG

DOQMIND (www.DOQMIND.com), un leader de la fourniture de logiciels de gestion d'étiquettes et de graphismes, a annoncé ce jour la nomination de Peter Hulsmans au poste de PDG. Avec plus de 20 ans d'expérience de leadership dans ce secteur, Hulsmans doit insuffler à DOQMIND une culture centrée sur le client, pour une croissance exponentielle.

« L'expérience de Peter et sa connaissance approfondie de l'industrie font de lui la personne idéale pour créer une dynamique et réaliser les projets d'expansion agressive de DOQMIND », a déclaré Ignace Cosaert, membre du conseil d'administration d'Athena Graphics, la société fondatrice de DOQMIND. « Dans ce secteur d'activité, Peter est réputé pour toujours honorer ses engagements envers les clients, une qualité en droite ligne avec l'image d'Athena, qui fournit des services de prépresse haute qualité depuis 1991. Il saura sans aucun doute incarner nos valeurs et représenter nos produits et notre portefeuille de marques. »

En tant que produit Athena, DOQMIND est depuis 15 ans le fournisseur de solutions technologiques de gestion d'étiquettes et de graphismes de quelques marques très connues. En raison de sa croissance, la société s'est détachée d'Athena pour devenir une entité indépendante. La technologie de DOQMIND apporte des avantages significatifs à ses clients à tous les niveaux, de la diminution du délai de commercialisation à l'élimination des risques inhérents au processus de conception de packaging complet.

« Je suis vraiment honoré de cette nomination à la tête de DOQMIND », a commenté Hulsmans. « La croissance énorme à laquelle on assiste dans le domaine de l'e-commerce, associée par des exigences réglementaires plus strictes et des équipes disséminées, met les fabricants qui essaient de mettre en place un processus de conditionnement et d'étiquetage continu sous une pression constante, en particulier lorsque le contexte économique mondial est compliqué par des ralentissements et la guerre. La technologie conviviale de DOQMIND diminue les coûts généraux de gestion d'étiquettes et de graphismes, permet la collaboration entre les différentes équipes concernées, facilite la mise en conformité et réduit le délai de commercialisation. »

Avant de rejoindre DOQMIND, Hulsmans a été vice-président Flux de travail et Vente pour Kodak EAMER, où il a démarré sa carrière en 2005 en qualité de spécialiste senior Technologie et Solution. Peter a quitté Kodak en 2017 pour devenir directeur général de BLUE Software Europe, une société proposant des solutions logicielles de gestion d'étiquettes et de graphismes. Hulsmans a piloté l'expansion des activités de BLUE software en Europe, permettant une importante croissance dans cette région, et réussissant à bien positionner BLUE Software pour sa vente. Il a également contribué à la transition de la société après son acquisition par Esko en 2019.

À propos de DOQMIND

DOQMIND fait collaborer les équipes de packaging par un processus rationalisé de A à Z, de la conception au point de vente, qui simplifie la mise en oeuvre, accélère la réalisation, élimine le risque de non-conformité et réduit le coût total de propriété pour les entreprises, quelle que soit leur taille.

28 septembre 2022