Le webinaire de la Journée mondiale 2022 de lutte contre la rage explore les défis et les possibilités pour les collectivités canadiennes éloignées aux prises avec la rage





TORONTO, 28 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Institut canadien de la santé animale (ICSA) est fier d'organiser en 2022 la deuxième Journée mondiale annuelle de lutte contre la rage. Le thème du webinaire de cette année est Défis et opportunités entourant la prévention et le contrôle de la rage dans le contexte canadien, et présentera des intervenants du Canadian Arctic One Health Network et du Centre canadien des produits biologiques vétérinaires, ainsi qu'une mise à jour de Vétérinaires sans frontières Canada sur leur important travail auprès des collectivités nordiques. Cette Journée mondiale de lutte contre la rage vise à soutenir le développement de la santé animale et de la santé publique dans les collectivités nordiques éloignées du Canada en suscitant une prise de conscience des défis et des opportunités découlant de la géographie unique du Canada.



La Journée mondiale de lutte contre la rage offre une excellente occasion de souligner l'importance de l'approche collaborative, multisectorielle et transdisciplinaire de One Health que l'on retrouve au coeur de la vision de l'ICSA : «?Des animaux en meilleure santé pour un Canada en meilleure santé?». One Health repose sur un concept selon lequel la santé animale, la santé humaine et l'environnement que nous partageons font tous partie d'un système étroitement interrelié. Ce qui affecte une de ces composantes finira par affecter les autres. C'est pourquoi il est si important pour tous les Canadiens de veiller à la santé et au bien-être des animaux.

Malgré le succès des programmes de prévention et de contrôle de la rage dans les régions du sud du Canada, dans les collectivités nordiques éloignées, les Canadiens et leurs animaux restent très vulnérables au risque posé par la rage. «?La rage est endémique dans les populations de renards arctiques et de renards roux dans le Nord, et le problème dans les collectivités éloignées des Premières Nations est encore aggravé par le manque d'accès régulier à des services vétérinaires, les taux élevés de renouvellement de la population canine et le grand nombre de chiens qui ne sont pas vaccinés contre la rage, déclare la Dre Catherine Filejski, présidente et directrice générale de l'ICSA. Pour attirer l'attention sur cet enjeu important pour One Health, l'ICSA présente de nouveau ce webinaire éducatif afin de favoriser une meilleure prise de conscience de ces défis uniques et complexes.?»



À l'occasion de la Journée mondiale 2022 de lutte contre la rage, l'ICSA encourage les collectivités autochtones éloignées du Canada à assister à ce webinaire gratuit pour en savoir plus sur la façon d'obtenir directement et de manière indépendante les vaccins antirabiques pour les chiens de leur collectivité, et à communiquer avec nous pour obtenir plus d'informations sur la façon dont nous pouvons les aider.

Rendu possible grâce au généreux soutien de Zoetis Canada Inc. et de Santé animale ? Boehringer Ingelheim Canada Inc., le webinaire de la Journée mondiale 2022 de lutte contre la rage sera présenté par l'ICSA plus tard aujourd'hui, de 12 h à 13 h HAE. Pour obtenir des renseignements sur le webinaire et vous inscrire gratuitement, visitez le site https://live.webcastcanada.ca/go/rabies-french

À propos de l'ICSA

Fondé en 1968, l'ICSA est le porte-parole scientifique de confiance de l'industrie de la santé animale au Canada. Nos membres offrent aux vétérinaires et aux propriétaires d'animaux canadiens les produits de santé animale et les outils nécessaires au maintien de la santé de nos animaux de compagnie et de ceux destinés à l'alimentation. Des animaux en meilleure santé pour un Canada en meilleure santé. www.cahi-icsa.ca.

Personne-ressource :

Eleanor Hawthorn, Directrice des communications

437-253-1667 ext. 105

[email protected]

