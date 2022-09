Le spécialiste de la messagerie sécurisée Alinto accélère son développement européen avec l'acquisition du Suisse MailCleaner





MailCleaner, rejoint le groupe Alinto fournisseur européen de solutions de sécurité de l'email, pour proposer au marché international une suite complète de solutions de sécurisation des échanges numériques adaptée à tous types d'entreprises. Cette opération intervient quelques mois après la reprise du projet open source SOGo par Alinto, qui confirme la volonté de l'éditeur de couvrir l'ensemble de la chaîne du mail et de s'imposer sur le marché international.

Le groupe Alinto confirme ses ambitions en Suisse

Après la reprise en 2016 de la société Cleanmail AG, historiquement présente dans la région de Zurich, Alinto est devenu le leader des services d'antispam en Suisse alémanique. Avec une approche basée sur l'utilisation de Cloud souverain et grâce à un réseau de plus d'une centaine de revendeurs spécialisés de proximité, l'entreprise a souhaité renforcer son implantation en Suisse Romande. Pour cela, le groupe vient de procéder à l'acquisition de la société Fastnet SA basée dans le canton de Vaud et éditeur de la solution MailCleaner.

Cet investissement confirme l'ambition d'Alinto de conquérir le marché international, d'asseoir sa présence en Suisse grâce à cette nouvelle implantation en Romandie et de proposer une solution répondant aux problématiques de sécurité de l'email des petites et grandes organisations.

Alinto dispose désormais de quatre centres de données en Suisse (Valais, Vaud, Neuchâtel et Zurich) et d'une équipe pluridisciplinaire et multilingue. Cleanmail AG qui opère les services Alinto en Suisse va également renforcer son programme de partenariat. Fastnet SA apporte de son côté une clientèle historique et une équipe de spécialistes reconnus.

MailCleaner x Alinto : la fourniture de services autour de l'email pour toutes les entreprises

Basé sur des technologies comparables à celles de l'antispam Cleanmail d'Alinto, MailCleaner propose une version open source et une appliance installable on-premise. L'éditeur français Alinto pourra ainsi répondre à des demandes spécifiques d'entreprises souhaitant garder le contrôle de leurs serveurs et la souveraineté de leurs données, dans un domaine où l'accès à la data est très sensible.

La technologie open source permet de proposer au marché une suite de messagerie totalement basée sur du logiciel libre, en complément du serveur de messagerie SOGo. Alinto affirme ainsi sa position sur un enjeu fort d'avenir et de souveraineté.

Désireux de proposer des solutions complètes pour toutes organisations, Alinto et MailCleaner couvrent désormais l'ensemble des entreprises et administrations, de la TPE aux grands groupes, avec un déploiement on-premise ou complètement hébergé et opéré dans des Clouds souverains. Ce rapprochement confirme également la volonté du groupe de conquérir le marché européen.

"Notre objectif est de renforcer notre présence en Suisse et à l'international, ainsi que de couvrir un éventail plus large de taille d'entreprises. Grâce à MailCleaner, nous allons proposer une offre plus complète, performante et adresser de nouveaux marchés. De plus, MailCleaner a une composante open source, nous permettant ainsi d'avoir une gamme open source complète autour de SOGomail ", précise Philippe Gilbert, Executive Chairman d'Alinto.

"Notre coeur de métier est historiquement la fourniture d'accès Internet. Cependant, nous avons rapidement dû trouver un antispam performant pour sécuriser notre activité et celle de nos clients. Comme aucun ne nous convenait, nous avons développé le nôtre, qui est devenu notre produit principal MailCleaner. La fusion avec Alinto nous permet d'unir nos forces pour avoir une couverture commerciale plus puissante. Une belle opportunité pour des entreprises de toutes tailles d'accéder à des solutions de messagerie bien sécurisées !" souligne Olivier Bourgeois, dirigeant fondateur de Fastnet, désormais CTO du groupe Alinto.

À propos de Fastnet :

Créée en 1995, la société Fastnet, éditrice de MailCleaner commercialise des services liés à Internet et aux télécommunications en général. En 2002 naît l'antispam MailCleaner, qui deviendra rapidement l'activité principale de l'entreprise. Aujourd'hui, Fastnet profite d'une présence internationale grâce à son réseau de partenaires et la version open source de MailCleaner.

À propos d'Alinto :

Fondée en 2000, Alinto est une entreprise spécialisée dans les métiers de l'Email : service de messagerie en mode SaaS, antispam, serveur email... à travers plusieurs produits :

- Cleanmail : le relais de messagerie sécurisé qui protège des cybermenaces en assurant un accès permanent aux emails.

- Serenamail : le relais de messagerie SMTP permet à des serveurs ou des applications d'envoyer des emails pour offrir un trafic dit « propre ».

