Le premier ministre annonce la nomination de Ian Shugart comme conseiller privé





OTTAWA, ON, le 26 sept. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination de Ian Shugart comme nouveau conseiller privé du Canada.

Dirigeant exceptionnel au sein de la fonction publique, M. Shugart est honoré pour ses services exceptionnels et dévoués aux Canadiens. Sa carrière dans l'appareil gouvernemental canadien s'étend sur plus de quatre décennies au cours desquelles il a occupé de nombreux postes de direction, notamment ceux de sous-ministre des Affaires étrangères, de sous-ministre de l'Emploi et du Développement social et de sous-ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

De 2019 à 2022, M. Shugart a été le 24e greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet. À ce titre, il a dirigé la réponse de la fonction publique fédérale à la pandémie de COVID-19, apportant ainsi un soutien direct aux Canadiens et aux entreprises canadiennes au moment où ils en avaient le plus besoin.

M. Shugart a pris sa retraite de la fonction publique le 27 mai 2022.

Citation

« Pendant plus de 40 ans, Ian Shugart a mis ses conseils et son leadership inestimables au service des Canadiens. Je suis heureux de le nommer nouveau conseiller privé du Canada en reconnaissance de ses contributions et de sa volonté soutenue de faire du Canada un meilleur endroit pour tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les conseillers privés sont membres du Conseil privé du Roi pour le Canada , créé en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 afin de conseiller le gouverneur général.

, créé en vertu de la afin de conseiller le gouverneur général. Le Conseil privé comprend tous les ministres passés et présents, ainsi qu'un certain nombre de personnes choisies qu'on souhaite honorer pour leurs contributions au Canada .

privé comprend tous les ministres passés et présents, ainsi qu'un certain nombre de personnes choisies qu'on souhaite honorer pour leurs contributions au . Les membres sont nommés par le gouverneur général, sur recommandation du premier ministre.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 26 septembre 2022 à 17:28 et diffusé par :