Le premier ministre annonce la nomination de deux sénateurs

OTTAWA, ON , le 26 sept. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que la gouverneure générale a nommé Flordeliz (Gigi) Osler et Ian Shugart comme sénateurs indépendants afin de combler des sièges vacants pour le Manitoba et l'Ontario.

Flordeliz (Gigi) Osler est une chirurgienne de renommée internationale établie à Winnipeg, une professeure adjointe à l'Université du Manitoba et une ardente défenseure de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Elle a été la première femme chirurgienne et la première femme racisée élue présidente de l'Association médicale canadienne. La Dre Osler est reconnue pour sa participation active au sein de la communauté médicale au Canada et à l'étranger et pour son dévouement à l'égard de celle-ci. Elle a également reçu de nombreux prix et honneurs.

Ian Shugart a consacré sa vie à servir le public et a occupé des postes de direction de plus en plus élevés au sein de la fonction publique fédérale, le plus récemment à titre de 24e greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet. Dans ce rôle, il était le principal lien entre le premier ministre et la fonction publique du Canada et a assuré la prestation d'un soutien essentiel et opportun aux Canadiens pendant la pandémie de COVID-19. Au cours de sa carrière, M. Shugart a orienté la modernisation de la santé publique, a assuré la direction des négociations internationales sur les changements climatiques et a géré des questions de nature délicate relatives à la sécurité nationale et des relations internationales de premier plan.

La Dre Osler et M. Shugart ont été recommandés par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat et choisis selon un processus fondé sur le mérite et ouvert à tous les Canadiens. Ce processus vise à assurer que les sénateurs sont indépendants, qu'ils reflètent la diversité du Canada et qu'ils sont en mesure de se pencher sur les nombreux défis et toutes les opportunités qui se présentent au pays.

« Je suis heureux d'accueillir les nouveaux sénateurs indépendants du Parlement, Flordeliz (Gigi) Osler et Ian Shugart. Je suis certain que leur dévouement, leurs perspectives uniques et leurs brillantes carrières les aideront à bien servir les Canadiens de tous les horizons. Je suis impatient de travailler avec eux, et avec tous les sénateurs, alors que nous continuons à rendre la vie plus abordable, à agir pour le climat et à améliorer la vie des gens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le Sénat est la chambre haute dans la démocratie parlementaire canadienne. Il réunit un groupe diversifié de Canadiens exceptionnels désireux de servir leur pays. Créé pour faire contrepoids à la représentation démographique de la Chambre des communes, le Sénat ne se limite pas à défendre les intérêts des régions. Il offre un espace où les voix des groupes historiquement sous-représentés, comme les peuples autochtones, les communautés racisées et les femmes, peuvent se faire entendre.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, il y a eu 62 nominations indépendantes au Sénat sur avis du premier ministre Justin Trudeau .

. Selon la Constitution canadienne, la gouverneure générale nomme des gens au Sénat. Par convention, les sénateurs sont nommés sur avis du premier ministre.

Depuis 2016, le processus de sélection des sénateurs est ouvert à tous les Canadiens. Les candidatures sont examinées par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, qui formule des recommandations à l'intention du premier ministre.

Le Comité est guidé par des critères qui sont publics, transparents, non partisans et fondés sur le mérite, afin d'identifier des gens hautement qualifiés.

Une fois nommés par la gouverneure générale, les nouveaux sénateurs se joignent à leurs pairs pour examiner et réviser les projets de loi, étudier des questions d'envergure nationale et représenter les intérêts des régions, des provinces et des minorités - des fonctions importantes dans une démocratie moderne.

