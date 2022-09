Projet de mine de lithium Baie James - Période de consultation publique sur la version provisoire du rapport et les conditions potentielles





le 26 sept. 2022

Que se passe-t-il?

Le 26 septembre 2022 -- Le comité d'évaluation conjoint (le comité conjoint) composé de représentants de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) et du Gouvernement de la Nation Crie, réalise une évaluation environnementale fédérale pour le projet de mine de lithium Baie James, situé à l'est de la Baie James, à la hauteur de la communauté cri d'Eastmain, au Québec.

Le comité conjoint invite le public et les peuples autochtones à formuler des commentaires sur la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale, qui comprend les conclusions et les recommandations du comité concernant les effets environnementaux négatifs potentiels du projet et leur importance, les mesures d'atténuation proposées et le programme de suivi.

Le comité conjoint sollicite également des commentaires sur la version provisoire des conditions potentielles formulées dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet. Une fois finalisées, les conditions auront force exécutoire pour le promoteur si le projet reçoit l'autorisation d'aller de l'avant.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être soumis en ligne en visitant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80141). Le rapport provisoire et les conditions potentielles sont aussi disponibles sur le Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un autre format, ou organiser une réunion en ligne, peuvent communiquer avec l'Agence en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].

Présentez vos commentaires en ligne dans l'une ou l'autre des langues officielles d'ici le 10 novembre 2022 à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront affichés en ligne dans le dossier de projet.

Y'aura-t-il d'autres possibilités de participation?

Ce projet a fait l'objet de plusieurs consultations auprès du public et des peuples autochtones. Il s'agit de la dernière période de consultation publique du processus.

Quel est le projet proposé?

Galaxy Lithium (Canada) Inc. propose la construction, l'exploitation et la désaffectation d'une mine de lithium à ciel ouvert située approximativement à 100 kilomètres à l'est de la Baie James, à la hauteur de la communauté cri d'Eastmain, au Québec. Tel qu'il est proposé, le projet de mine de lithium Baie James aurait une durée de vie de 15 à 20 ans et permettrait de produire en moyenne 5 480 tonnes de minerai par jour. Le projet comprendrait une fosse à ciel ouvert, un concentrateur de minerai, des aires de stockage des stériles, des résidus, du minerai et des morts-terrains, ainsi que des infrastructures connexes.

