Aviva Canada verse 100 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour venir en aide aux personnes touchées par l'ouragan Fiona





L'assureur versera également le double des dons faits par ses employés en appui à cette cause

TORONTO, le 26 sept. 2022 /CNW/ - À la suite des conditions météorologiques extrêmes causées par l'ouragan Fiona, Aviva Canada fait un don de 100 000 $ à la Croix-Rouge canadienne en appui aux interventions de secours dans les provinces de l'Est. Les fonds seront versés au Fonds de secours : Ouragan Fiona au Canada. Aviva Canada versera également le double de tous les dons faits par son personnel en appui à cette cause.

«?Nous sommes là pour apporter notre soutien aux Canadiens touchés, aux communautés locales et à nos clients en ces temps difficiles et sommes résolus à les aider à retrouver leurs résidences et leurs entreprises dès que les conditions le permettront, a déclaré Jason Storah, chef de la direction d'Aviva Canada. La situation désastreuse dans les provinces de l'Est nous rappelle une fois de plus que les changements climatiques sont bien réels et qu'ils rendent les Canadiens et Canadiennes extrêmement vulnérables. En tant qu'assureur, nous devons les aider à atténuer les changements climatiques, à s'y adapter et à faire fléchir la courbe de ces tendances alarmantes. »

L'équipe d'indemnisation d'Aviva travaille sans relâche pour venir en aide aux clients touchés. Pour déclarer un sinistre, veuillez composer le 1 866 MY-AVIVA (1 866 692-8482).

Si vous aimeriez soutenir les gens touchés par cette catastrophe, nous vous invitons à faire un don à la Croix-Rouge canadienne en vous rendant au www.croixrouge.ca ou en composant le 1 800 418-1111.

À propos d'Aviva Canada

Aviva Canada est l'un des plus importants groupes d'assurance de dommages au Canada et une filiale d'Aviva plc au Royaume-Uni. Elle offre des produits d'assurance aux entreprises pour protéger leurs actifs ainsi qu'aux particuliers pour protéger leur résidence, leur automobile et leur mode de vie. Aviva Canada et ses 4?000 employés ont à coeur de construire un avenir durable pour le bien-être de près de deux millions et demi d'assurés, de ses employés, des diverses collectivités et de notre planète. En 2019, Aviva Canada a lancé le programme Unis pour des routes plus sûres qui fait appel à des solutions fondées sur des données et à des partenariats stratégiques pour que la sécurité des routes canadiennes devienne une réalité pour tous. En 2021, Aviva a annoncé son objectif mondial de devenir une entreprise zéro émission nette (ZéN) d'ici 2040 -- le plus exigeant que se soit fixé une grande compagnie d'assurance dans le monde.

Pour en savoir plus, consultez le site aviva.ca/fr

