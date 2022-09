Le gouvernement du Canada et la Croix-Rouge canadienne établissent un programme de jumelage des dons pour aider les Canadiens touchés par l'ouragan Fiona





OTTAWA, ON, le 25 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada épaule la population du Canada atlantique et de l'est du Québec à la suite de l'ouragan Fiona.

À l'approche du rétablissement, le gouvernement fédéral a établi un programme de jumelage de dons avec la Croix-Rouge canadienne pour aider les personnes touchées par la tempête et il fera correspondre les dons que les Canadiens et les sociétés font pour les 30 prochains jours avec la possibilité d'une prolongation.

Les dons dans le cadre de l'Appel en faveur de l'ouragan Fiona au Canada appuieront la gamme de services d'urgence que la Croix-Rouge offre à ceux qui en ont besoin, y compris le logement provisoire, les vêtements, la nourriture et d'autres fournitures essentielles.

Les Canadiens qui souhaitent faire un don financier pour aider les victimes de l'ouragan Fiona peuvent le faire en ligne à l'adresse www.croixrouge.ca, en composant le 1-800-418-1111, en envoyant un SMS à FIONA à 20222 pour faire un don de 10 $.

Citation

« Le gouvernement du Canada est heureux de collaborer avec la Croix-Rouge canadienne dans le cadre de ce programme de jumelage de dons afin d'obtenir plus de soutien et de ressources aux collectivités dans le besoin. Les Canadiens et les Canadiennes ont une longue et fière histoire de s'appuyer les uns les autres dans les moments les plus difficiles, et bien que nous sachions que cette reprise prendra du temps, le gouvernement fédéral sera là à chaque étape du chemin. »

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile

Les faits en bref

La Croix-Rouge canadienne fait partie du plus grand réseau humanitaire au monde et est prête à aider les gens et les communautés avant, pendant et après une catastrophe. La Croix-Rouge a participé aux efforts de secours et de rétablissement à la suite de plusieurs urgences au Canada , y compris les feux de forêt de Fort McMurray en 2016, les feux de forêt de Colombie-Britannique en 2017, 2018 et 2021, ainsi que lors de la pandémie de COVID-19.

, y compris les feux de forêt de en 2016, les feux de forêt de Colombie-Britannique en 2017, 2021, ainsi que lors de la pandémie de COVID-19. En mai 2022, notre gouvernement a annoncé l'octroi de 150 millions de dollars à la Croix-Rouge canadienne, à l'Ambulance Saint-Jean, à l'Armée du salut et à l'Association canadienne des bénévoles en recherche et sauvetage (SARVAC) pour recruter, former et former leurs équipes d'intervention, leur permettant de se mobiliser rapidement pour fournir des secours aux Canadiens en cas de besoin, y compris en cas d'urgence à grande échelle.

Le Centre des opérations du gouvernement travaille avec le personnel de la région et coordonne l'intervention fédérale à la tempête tropicale Fiona.

Le 24 septembre, le ministre Blair a approuvé une demande d'aide de la Nouvelle-Écosse pour le rétablissement et le nettoyage.

Le 25 septembre, le ministre Blair a aussi approuvé des demandes d'aide de l'Ile de Prince Édouard et de Terre-Neuve-et- Labrador .

. Le gouvernement du Canada continue de surveiller les répercussions de l'ouragan Fiona et évaluera et répondra à toutes les demandes d'aide fédérale de toutes les provinces touchées.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

