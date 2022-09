Le Sommet national sur le mieux-être mental des Autochtones, tenu à Toronto, prend fin





Sommet hybride réunissant des centaines de participants qui ont échangé des pratiques exemplaires visant à soutenir le mieux-être mental des Premières Nations, des Inuit et des Métis

TORONTO, TERRITOIRE TRADITIONNEL DES MISSISSAUGAS DE CREDIT, DES ANISHNABEG, DES CHIPPEWAS, DES HAUDENOSAUNEE ET DES WENDAT, le 23 sept. 2022 /CNW/ - Un sommet national unique en son genre sur le mieux-être mental des Autochtones a eu lieu le 23 septembre 2022, à Toronto. Ce sommet a réuni des communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis, des conseils tribaux, des organisations et des dirigeants, ainsi que des fournisseurs de services de première ligne, afin d'échanger des pratiques exemplaires et d'établir de nouvelles collaborations en vue d'améliorer les services de mieux-être mental offerts aux Autochtones.

Dans le cadre de l'événement, des dizaines de présentations ont été faites et reflétaient une vaste gamme de projets, d'initiatives et de services de partout au Canada. Au cours de la journée, les participants ont discuté de l'importance des approches fondées sur les distinctions, ainsi que de la culture et de la communauté pour le bien-être mental des populations des Premières Nations, des Inuit et des Métis; de la main-d'oeuvre en santé mentale qui soutient les communautés; des approches communautaires novatrices comme les équipes de mieux-être mental, la promotion de la vie et la prévention du suicide; des points de vue des jeunes Autochtones, et de la prévention et du traitement de la toxicomanie, y compris la réduction des méfaits.

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, et l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, ont prononcé le mot d'ouverture et le mot de la fin et ont participé à diverses présentations et discussions avec les participants.

Au cours des prochaines semaines, divers documents du sommet seront disponibles en ligne afin de partager certains des exposés et des résultats des discussions.

Citations

« Ce sommet national unique en son genre sur le mieux-être mental des Autochtones a réuni des praticiens et des travailleurs de première ligne afin de partager des programmes et des recherches sur le bien-être mental dirigés par des Autochtones. Le sommet a été une source d'inspiration, d'émotion et d'optimisme quant à la façon dont les gens et les communautés peuvent guérir. Merci à tous les participants et présentateurs de partout au pays qui se sont joints à nous pour nous faire part de leurs connaissances. C'est ça le travail de réconciliation : créer un avenir plus fort pour tous. « Lorsque nous nous réunissons, il y a de l'énergie! », a déclaré Marsha Simmons, du Secrétariat à la santé et aux services sociaux des Premières Nations du Manitoba, en résumant la situation. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Alors que le Sommet sur le mieux-être mental des Autochtones tire à sa fin, j'aimerais remercier tout le monde de leur participation. Il est essentiel pour nous d'entendre et de partager des pratiques exemplaires et prometteuses afin de promouvoir, de favoriser et de maintenir le mieux-être mental et de s'attaquer aux problèmes de toxicomanie des peuples autochtones et pour les peuples autochtones de partout au pays. Il est important d'être à l'écoute des Aînés, des dirigeants et des professionnels des Premières Nations, des Inuit et des Métis alors qu'ils élaborent de nouvelles façons de faire qui sont holistiques, fondées sur les forces, fondées sur les distinctions, axées sur la communauté et tenant compte des traumatismes si nous voulons continuer d'appuyer les services de santé mentale et de toxicomanie qui sont adaptés à la culture et qui s'attaquent au racisme et à la stigmatisation intersectionnels. »

L'honorable Carolyn Bennett,

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Faits en bref

Services aux Autochtones Canada travaille en étroite collaboration avec des partenaires autochtones et est guidé par des documents clés qui ont été élaborés par des partenaires autochtones, notamment le Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations, Honorer nos forces et la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuits. Ces documents décrivent une approche holistique du mieux-être mental qui repose sur la culture et les déterminants de la santé propres aux Autochtones.

Le gouvernement du Canada a récemment fait d'importants investissements pour améliorer le bien-être mental dans les communautés autochtones, notamment :

a récemment fait d'importants investissements pour améliorer le bien-être mental dans les communautés autochtones, notamment : 597,6 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, dans le cadre du budget de 2021, pour une stratégie de santé mentale et de bien-être fondée sur les distinctions avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis. Ce financement fournit également un soutien culturel, émotionnel et en santé mentale essentiel aux anciens élèves des pensionnats indiens et des externats fédéraux et à leurs familles, ainsi qu'aux personnes touchées par la question des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées;



227,6 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, dans le cadre du budget de 2022, pour maintenir des services adaptés aux traumatismes, dirigés par des Autochtones et culturellement adaptés afin d'améliorer le mieux-être mental, et continuer de mettre en oeuvre des stratégies de santé mentale et de mieux-être fondées sur les distinctions.

Services aux Autochtones Canada finance des services de mieux-être mental qui comprennent la promotion de la vie culturellement ancrée et la prévention du suicide; la prévention et le traitement de la toxicomanie, des équipes de mieux-être mental, une ligne d'aide téléphonique sans frais et des services d'intervention en cas de crise par clavardage en ligne, et des mesures de soutien pour les survivants et les familles des pensionnats, des externats et des personnes touchées par la tragédie des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées.

