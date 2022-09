Le premier ministre annonce la nomination de l'ambassadrice du Canada en Chine





OTTAWA, ON, le 23 sept. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination de Jennifer May au poste d'ambassadrice du Canada en Chine.

L'expérience de Mme May au sein de la fonction publique du Canada s'étend sur plus de 30 ans et sur trois continents. Elle a récemment été nommée ambassadrice du Canada au Brésil en 2019 et a auparavant travaillé dans des missions diplomatiques du Canada en Europe, en Amérique latine et en Asie, notamment à Beijing. Elle a entamé sa carrière au ministère des Affaires extérieures en 1990.

En tant qu'ambassadrice en Chine, Mme May dirigera l'important travail que fait le Canada pour défendre les valeurs démocratiques, les droits de la personne et la primauté du droit. Elle jouera un rôle essentiel pour promouvoir les priorités du Canada dans sa relation avec la Chine, notamment en appuyant nos liens économiques et commerciaux de longue date ainsi que la relation entre les populations de nos pays.

Citation

« Je suis heureux d'annoncer la nomination de Jennifer May au poste d'ambassadrice du Canada en Chine. Fonctionnaire dévouée, Mme May possède de nombreuses années d'expérience variée au sein de missions internationales. Cette expérience, ainsi que ses vastes connaissances de l'Asie, lui permettront de gérer cette importante relation bilatérale et de promouvoir les intérêts du Canada en Chine. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Canada est représenté par une ambassade à Beijing et des consulats généraux à Chongqing , à Guangzhou , à Hong Kong et à Shanghai . Ces missions diplomatiques sont soutenues par un réseau secondaire de dix bureaux commerciaux, répartis dans tout le pays, qui sont gérés dans le cadre d'un accord avec la Corporation commerciale canadienne. La Chine a une ambassade à Ottawa et des consulats généraux à Calgary , à Montréal, à Toronto et à Vancouver .

est représenté par une ambassade à et des consulats généraux à , à , à et à . Ces missions diplomatiques sont soutenues par un réseau secondaire de dix bureaux commerciaux, répartis dans tout le pays, qui sont gérés dans le cadre d'un accord avec la Corporation commerciale canadienne. La Chine a une ambassade à et des consulats généraux à , à Montréal, à et à . La relation entre le Canada et la Chine repose sur des liens étroits entre leurs populations : plus de 1,8 million de Canadiens sont d'origine chinoise, les langues chinoises sont les langues les plus parlées au Canada après l'anglais et le français, et les immigrants nés en Chine constituent l'un des plus importants groupes d'immigrants au Canada.

Note biographique

