Premier trimestre de l'exercice 2022-2023 - Loto-Québec obtient d'excellents résultats financiers





MONTRÉAL, le 23 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Pour la période du 1er avril au 27 juin 2022, Loto-Québec a généré des produits totaux de 744,3 M$ et un résultat net consolidé de 446,5 M$, ce qui représente des hausses respectives de 343,0 M$ (+85,5 %) et de 250,8 M$ (+128,1 %) par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent, durant lequel plusieurs des activités de la Société étaient suspendues. Toutefois, non seulement le résultat net affiche une hausse de 109,1 M$ (+32,4 %) par rapport au premier trimestre de l'exercice prépandémie, soit en 2019-2020, mais le ratio des charges totales sur les produits est passé de 31,2 % à 22,7 % dans l'intervalle. Ces bons résultats ont été rendus possibles grâce aux efforts soutenus de tous les secteurs.

CITATIONS DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

« Nous sommes heureux de ce premier trimestre. Nous surpassons nos résultats d'avant la pandémie, en plus d'être en bonne position grâce à une gestion serrée de nos dépenses, un défi d'autant plus grand en période de grande inflation. Ces résultats sont le reflet du travail remarquable de toutes les équipes », mentionne Jean-François Bergeron.

« Grâce à ces excellents résultats financiers, nous sommes en voie d'atteindre notre cible budgétaire, et ce, malgré l'interruption des ventes de loteries à tirage connue la semaine dernière. Nous tenons d'ailleurs à remercier les équipes qui ont déployé d'importants efforts pour rétablir la situation. »

« Nous avons lancé une nouvelle phase de notre campagne 100 % légal afin de réaffirmer que lotoquebec.com est le seul site de casino et de pari sportif légal au Québec. Cette campagne s'inscrit dans notre stratégie de repositionnement de marque et dans notre volonté de prendre davantage notre place. Elle met aussi de l'avant notre intégrité et nos mesures de jeu responsable, qui constituent une grande source de fierté pour nous. »

RÉSULTATS PAR SECTEUR

Pour la période du 1er avril au 27 juin 2022

Loteries

Les produits du secteur des loteries s'élèvent à 256,6 M$. Une fois les produits des paris sur événement exclus, puisque ces derniers relèvent maintenant du secteur des établissements de jeux, il s'agit d'un recul de 19,2 M$ (-7,0 %) par rapport au même trimestre en 2021-2022.





Ce recul, qui était prévisible, est notamment attribuable à la baisse des ventes du Lotto Max, qui avait offert une séquence exceptionnelle de sept tirages consécutifs de 70 M$ ainsi que des cagnottes record, dont deux de 140 M$, au premier trimestre de l'an dernier.





Les produits provenant des ventes de loteries en ligne représentent 12,6 % des produits totaux des loteries, comparativement à 3,1 % au premier trimestre de 2019-2020. Cette nette progression témoigne de la bonification du site en continu.

Casinos et salons de jeux

Le secteur des casinos et des salons de jeux affiche des produits de 263,4 M$, ce qui représente une hausse de 186,4 M$ (+242,0 %) par rapport au même trimestre du dernier exercice, et de 34,6 M$ (+15,1 %) par rapport au premier trimestre de l'exercice prépandémie.





Rappelons que les casinos terrestres et les salons de jeux étaient demeurés fermés en avril et en mai 2021, pour ensuite réouvrir graduellement entre le 14 et le 30 juin 2021. Aucune fermeture n'a eu lieu au cours du premier trimestre de 2022-2023, ce qui explique en grande partie la hausse des produits par rapport à l'an dernier. Les efforts consentis pour que l'offre continue de plaire à la clientèle ont aussi contribué à la hausse.





Les produits provenant du casino en ligne représentent 24,3 % des produits totaux des casinos et des salons de jeux, comparativement à 9,5 % pour la même période en 2019-2020. Les améliorations apportées au site par les équipes ainsi que les initiatives déployées pour le distinguer des sites illégaux portent fruit.

Établissements de jeux et paris sur événement

Les produits du secteur des établissements de jeux totalisent 228,5 M$. Il s'agit d'un écart favorable de 179,3 M$ (+438,4 %) par rapport au trimestre correspondant en 2021-2022.





Cet écart s'explique par la fermeture d'un grand nombre d'établissements du 1 er avril à la mi-juin 2021. Ces derniers avaient ensuite graduellement repris leurs activités. Les produits provenant des appareils de loterie vidéo dans les bars sont comparables à leur niveau d'avant la pandémie.





avril à la mi-juin 2021. Ces derniers avaient ensuite graduellement repris leurs activités. Les produits provenant des appareils de loterie vidéo dans les bars sont comparables à leur niveau d'avant la pandémie. Les paris sur événement ont quant à eux connu une bonne performance, principalement en raison des ventes en ligne, qui ont progressé de 33,3 % par rapport au premier trimestre de 2021-2022. La possibilité de parier sur un seul événement, qui s'est ajoutée à l'offre en août 2021, est très populaire auprès des joueurs et favorise grandement les paris en direct.

FAITS MARQUANTS ET CONTRIBUTIONS SOCIÉTALES DU TRIMESTRE

Le Québec compte 19 nouveaux millionnaires depuis le début de l'exercice grâce aux 30 lots de 1 M$ ou plus remportés à la loterie.





Un résident de la Montérégie a mis la main sur le gros lot du Lotto Max du 7 juin, qui s'élevait à 70 M$, ainsi que sur des lots secondaires, pour un gain total de 70 027 052 $.





Après Formule groupe et Formule groupe en ligne, Formule super groupe a été lancée avec succès en avril. Cette nouveauté permet aux clients d'acheter une ou des parts dans des groupes formés par Loto-Québec et comprenant chacun jusqu'à 100 parts.





Depuis le 1 er août, la promotion 2 e chance est offerte avec l'ensemble des loteries à tirage. Chaque mois, les détenteurs de billets peuvent s'inscrire à un tirage leur donnant la chance de gagner 50 000 $ en lots supplémentaires.





août, la promotion est offerte avec l'ensemble des loteries à tirage. Chaque mois, les détenteurs de billets peuvent s'inscrire à un tirage leur donnant la chance de gagner 50 000 $ en lots supplémentaires. Différentes campagnes publicitaires ont été menées, dont celle intitulée Sortez le grand jeu , qui est venue rappeler que les casinos du Québec sont plus vivants et vibrants que jamais.





, qui est venue rappeler que les casinos du Québec sont plus vivants et vibrants que jamais. Une autre phase de la campagne publicitaire visant à positionner lotoquebec.com comme le seul site de casino et de pari sportif en ligne 100 % légal au Québec a été déployée en mai.





Une campagne multiplateforme a été lancée afin de promouvoir l'un des moyens proposés aux joueurs en ligne pour que le jeu reste un jeu, soit la limite de temps.





L'espace de sensibilisation Bien joué! et l'aire d'initiation aux machines à sous, dont les missions sont complémentaires, ont été regroupés dans un seul et même lieu, et ce, dans chacun des quatre casinos et des deux salons de jeux.





Afin d'améliorer la performance globale de nos bâtiments, nous avons lancé le projet d'ajout d'une chaudière électrique au Casino de Montréal. Celui-ci permettra une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 2 % par année.





Grâce au programme Rendez-vous Loto-Québec , la Société contribue à la tenue d'une cinquantaine d'événements rassembleurs et socialement responsables. Une campagne publicitaire, qui fait rayonner Loto-Québec, souligne le fait que ce programme soutient les communautés, fait grandir la culture d'ici, encourage des artistes ainsi que des artisans locaux et contribue au succès des festivals partout au Québec.





, la Société contribue à la tenue d'une cinquantaine d'événements rassembleurs et socialement responsables. Une campagne publicitaire, qui fait rayonner Loto-Québec, souligne le fait que ce programme soutient les communautés, fait grandir la culture d'ici, encourage des artistes ainsi que des artisans locaux et contribue au succès des festivals partout au Québec. Depuis le 1 er avril, Loto-Québec verse 2 $ pour chaque lot de loterie réclamé dans ses établissements à deux organismes qui lui tiennent à coeur, soit la Fondation Les Petits Rois et AlterGo.





avril, Loto-Québec verse 2 $ pour chaque lot de loterie réclamé dans ses établissements à deux organismes qui lui tiennent à coeur, soit la Fondation Les Petits Rois et AlterGo. Loto-Québec a remis divers prix et bourses afin d'encourager la relève dans des domaines liés à l'innovation, au jeu et au divertissement, dont le prix Numix dans la catégorie Jeu - Indépendant et le prix Coup de coeur - Ingéniosité dans le cadre du gala du Défi OSEntreprendre. Tous deux ont été accompagnés d'une bourse de 5 000 $.

Le rapport trimestriel [PDF - 6,7 Mo] est disponible sur le site Web de Loto-Québec.

