Finax : Le produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle est désormais accessible pour la première fois dans un pays de l'UE

BRATISLAVA, Slovaquie, 23 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'épargne-retraite européenne est désormais accessible aux clients de Slovaquie. Elle est assortie d'un plafond de frais strict, est portable et est liée à la législation européenne. Le courtier fintech slovaque Finax est la première société européenne à avoir obtenu une licence pour la proposer.

Tous les résidents de l'Union européenne peuvent ouvrir un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP). Il n'est pas lié à l'emploi ou au lieu de travail. Son objectif est d'assurer à l'épargnant un complément retraite, en plus de la retraite de l'État. L'épargnant peut transférer ce plan d'épargne volontaire dans un autre pays lorsqu'il change de lieu de résidence. La commission maximale est de 1 % des actifs gérés par an.

Les banques, les établissements de crédit, les compagnies d'assurance, les négociants en valeurs mobilières, les sociétés d'investissement et les sociétés de gestion d'actifs font partie des institutions habilitées à proposer le PEPP. Pour obtenir cette autorisation, il faut utiliser des modèles mathématiques complexes pour démontrer le risque et l'appréciation potentielle de l'épargne du client.

Le premier fournisseur à avoir obtenu cette autorisation est Finax, un courtier en valeurs mobilières en ligne slovaque qui opère également sur les marchés polonais, croate, tchèque et hongrois. Il a fondé sa plateforme de conseil robotisé en 2018 en tant que l'une des premières start-ups fintech d'Europe centrale et gère actuellement 350 millions d'euros d'actifs pour 40 000 clients. Finax permet de s'inscrire via une application mobile en utilisant les dernières technologies de biométrie faciale.

La Slovaquie ayant adopté la législation nécessaire pour mettre en place le PEPP début 2022, Finax peut désormais le proposer aux clients locaux.

« À partir d'aujourd'hui, les Slovaques sont les premiers en Europe à pouvoir augmenter leur retraite grâce au nouveau produit d'épargne-retraite européen. Nous pouvons être fiers de nous : une entreprise slovaque prometteuse a réussi à mettre en pratique le PEPP et à valoriser l'argent des citoyens de manière sûre », a déclaré Milan Krajniak, ministre du Travail, des Affaires sociales et de la Famille de la République slovaque.

Les autorités nationales et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) superviseront le PEPP, apportant une forme de sécurité législative, puisque des règles uniformes le rendent indépendant des décisions politiques des différents gouvernements.

« Nous souhaitons proposer le PEPP en priorité aux entreprises multinationales et aux jeunes en situation de mobilité professionnelle dans l'UE. Grâce aux incitations fiscales et aux prélèvements associés, le PEPP deviendra notre produit clé dans plusieurs pays, ce qui nous aidera également à nous implanter sur de nouveaux marchés », a ajouté Juraj Hrbatý, PDG de Finax.

