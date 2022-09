Bitget offre des bonus exclusifs pour soutenir le trading Zero Fee





Les traders n'ont qu'à détenir ou échanger pour profiter des avantages

VICTORIA, Seychelles, 23 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Bitget, leader mondial des plateformes d'échanges de cryptomonnaies, annonce des bonus exclusifs, dont un prix de 300 000 dollars américains et un prix de 1 million de BGB, pour accompagner le récent lancement du trading Zero Fee sur les marchés au comptant.

Les utilisateurs de Bitget ont déjà profité des avantages du trading sur les marchés au comptant lorsque Bitget a lancé sa campagne Zero Fee début septembre, renforcée par des incitations, notamment 50% de réduction sur l'achat d'ETH en prévision de la fusion Ethereum. Par ailleurs, les utilisateurs de Bitget peuvent profiter de bonus encore plus exclusifs simplement en détenant, en échangeant ou en stakant.

Les bonus exclusifs à durée limitée en détail :

Tradez sur le marché au comptant avec plus de 500 USDT pour partager l'extraordinaire cagnotte de 1 million de BGB, le jeton natif de la plateforme Bitget, en pleine croissance.

Les nouveaux utilisateurs peuvent partager une cagnotte de 300 000 dollars , réservée aux arrivées tardives

, réservée aux arrivées tardives Les produits d'épargne flexibles sont amplifiés par des campagnes d'abonnement Super Earnings, avec des rendements allant jusqu'à 100% d'APY

Profitez de frais de trading moins élevés et d'un service clientèle personnalisé en tant que nouveau membre VIP, un statut accordé à chaque utilisateur qui dépose un total de 30 000 USDT

Gracy Chen, directrice générale de Bitget, a déclaré : « L'investissement dans les cryptomonnaies gagne encore du terrain malgré les conditions de marché turbulentes. Avec ces avantages exclusifs, les traders seraient en meilleure position pour saisir la fenêtre d'opportunité, même en cas de repli du marché. Bitget s'efforce toujours de proposer des tarifs compétitifs et des services accessibles. Parallèlement à cette philosophie, le trading Zero Fee et les programmes exclusifs font partie des efforts déployés par Bitget pour aider ses investisseurs. »

« Avec la campagne Zero Fee, associée à une série d'incitations, nous cherchons à soutenir différents types de traders. En éliminant les frais de négociation et en offrant des avantages attractifs, cette initiative profitera aux traders chevronnés comme aux nouveaux entrants, pour les aider à traverser cet hiver crypto encore plus facilement », ajoute Gracy Chen.

Pour plus d'informations, veuillez cliquer : ici.

À propos de Bitget

Bitget est l'un des principaux marchés de cryptomonnaies au monde dont l'objectif principal est le trading social. Il compte actuellement plus de deux millions d'utilisateurs dans plus de 50 pays à travers le monde.

Fidèle à sa philosophie « Un meilleur trading, une meilleure vie », Bitget s'engage à fournir des solutions de trading complètes et sécurisées aux utilisateurs du monde entier. Bitget se veut un portail qui transcende le Web2 et le Web3, qui relie le CeFi et le DeFi, et qui constitue une passerelle vers le vaste réseau des cryptomonnaies.

