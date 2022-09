Reitmans (Canada) Limitée annonce ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice 2023





Hausse de 33,0 % des produits du deuxième trimestre à 229,2 millions de dollars

Augmentation de 193 % des résultats des activités d'exploitation ajustés1 du deuxième trimestre à 37,8 millions de dollars

Progression de 144 % du BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies1 du deuxième trimestre à 39,6 millions de dollars

MONTREAL, le 22 sept. 2022 /CNW/ - La société est très encouragée par les résultats de ses activités d'exploitation pour le deuxième trimestre de l'exercice 2023. Les résultats des activités d'exploitation pour le deuxième trimestre de l'exercice 2023 sont les plus solides des dix derniers trimestres comparatifs. La société s'est libérée avec succès des procédures en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») en janvier 2022 avec une vision et une direction clairement définies. Une restructuration efficace des bannières, de nouvelles initiatives de valorisation des marques et une offre de produits axée sur la clientèle sont autant de facteurs qui ont contribué au succès reflété dans les résultats de l'exercice 2023 à ce jour. La société a réussi à atténuer les difficultés économiques et les retards de chaîne d'approvisionnement en gérant étroitement la logistique et les niveaux de stocks. De plus, la société a bénéficié de l'augmentation des dépenses de consommation et de cours de change favorables d'un exercice à l'autre. Les accords de loyer préférentiels à court terme mis en place sous la protection de la LACC ont également contribué au rendement trimestriel.

À moins d'indications contraires, toutes les données comparatives portant sur les résultats pour les 13 semaines closes le 30 juillet 2022 (le « deuxième trimestre de l'exercice 2023 ») sont comparées aux données des 13 semaines closes le 31 juillet 2021 (le « deuxième trimestre de l'exercice 2022 ») et toutes les données comparatives portant sur les résultats pour les 26 semaines closes le 30 juillet 2022 (le « premier semestre de l'exercice 2023 ») sont comparées aux données des 26 semaines closes le 31 juillet 2021 (le « premier semestre de l'exercice 2022 »).

Période de 13 semaines close le 30 juillet 2022

Les ventes du deuxième trimestre de l'exercice 2023 ont augmenté de 56,9 millions de dollars, ou 33,0 %, pour s'établir à 229,2 millions de dollars. Davantage de magasins de la société étaient ouverts en raison du fait qu'il n'y avait plus de mesures de confinement imposées par le gouvernement au deuxième trimestre de l'exercice 2023, tandis que le réseau de magasins de la société avait été touché par un confinement partiel au deuxième trimestre de l'exercice 2022. L'augmentation de l'achalandage en magasin, la hausse de la valeur moyenne des transactions et la diminution des démarques et des activités de promotion ont contribué à l'augmentation des ventes, et ce, malgré une réduction nette totale de 7 magasins. Les ventes en ligne de la société continuent d'être solides, représentant environ 25 %1 du total des ventes pour le deuxième trimestre de 2023.

La marge brute du deuxième trimestre de l'exercice 2023 a augmenté de 43,0 millions de dollars pour s'établir à 138,7 millions de dollars, comparativement à 95,7 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022. La marge brute en pourcentage des ventes s'est accrue, passant de 55,5 % pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022 à 60,5 % pour le deuxième trimestre de l'exercice 2023. L'accroissement à la fois de la marge brute et de la marge brute en pourcentage des ventes est essentiellement attribuable aux démarques et aux activités de promotion moindres durant le deuxième trimestre de l'exercice 2023, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des coûts liés à la chaîne d'approvisionnement, notamment les coûts de transport des marchandises plus élevés, les perturbations que continue de subir le secteur de transport ayant nécessité le recours au transport de marchandises par la voie des airs et au transport maritime à prix fort pour répondre à la demande des clients.

Le bénéfice net lié aux activités poursuivies du deuxième trimestre de l'exercice 2023 s'est établi à 37,3 millions de dollars (bénéfice par action de base et dilué de 0,76 $), comparativement à un bénéfice net de 23,9 millions de dollars (bénéfice par action de base et dilué de 0,49 $) pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022.

Les résultats des activités d'exploitation ajustés pour le deuxième trimestre de l'exercice 2023 se sont chiffrés à 37,8 millions de dollars, comparativement à 12,9 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022, en hausse de 24,9 millions de dollars.

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2023, le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies s'est établi à 39,6 millions de dollars, comparativement à 16,2 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022, en hausse de 23,4 millions de dollars.

Période de 26 semaines close le 30 juillet 2022

Les ventes du premier semestre de l'exercice 2023 ont augmenté de 89,6 millions de dollars, ou 30,5 %, pour s'établir à 383,1 millions de dollars. Davantage de magasins de la société étaient ouverts en raison du fait qu'il n'y avait plus de mesures de confinement imposées par le gouvernement au premier semestre de l'exercice 2023, tandis que le réseau de magasins de la société avait été touché par un confinement partiel au premier semestre de l'exercice 2022. L'augmentation de l'achalandage en magasin, la hausse de la valeur moyenne des transactions et la diminution des démarques et des activités de promotion ont contribué à l'augmentation des ventes, et ce, malgré une réduction nette totale de 7 magasins. Les ventes en ligne de la société continuent d'être solides, représentant environ 27 % 1 du total des ventes pour le premier semestre de l'exercice 2023.

La marge brute du premier semestre de l'exercice 2023 a augmenté de 67,1 millions de dollars pour s'établir à 222,7 millions de dollars, comparativement à 155,6 millions de dollars pour le premier semestre de l'exercice 2022. La marge brute en pourcentage des ventes s'est accrue, passant de 53,0 % pour le premier semestre de l'exercice 2022 à 58,1 % pour le premier semestre de l'exercice 2023. L'accroissement à la fois de la marge brute et de la marge brute en pourcentage des ventes est essentiellement attribuable aux démarques et aux activités de promotion moindres durant le premier semestre de l'exercice 2023, conjugué à l'incidence favorable du cours de change sur les achats libellés en dollars américains comptabilisés dans le coût des biens vendus, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des coûts liés à la chaîne d'approvisionnement, notamment les coûts de transport des marchandises plus élevés, les perturbations que continue de subir le secteur de transport ayant nécessité le recours au transport de marchandises par la voie des airs et au transport maritime à prix fort pour répondre à la demande des clients.

Le bénéfice net lié aux activités poursuivies du premier semestre de l'exercice 2023 s'est établi à 35,6 millions de dollars (bénéfice par action de base et dilué de 0,73 $), comparativement à 23,9 millions de dollars (bénéfice par action de base et dilué de 0,49 $) pour le premier semestre de l'exercice 2022, en hausse de 11,7 millions de dollars.

Les résultats des activités d'exploitation ajustés pour le premier semestre de l'exercice 2023 se sont chiffrés à 36,8 millions de dollars, comparativement à une perte de 3,5 millions de dollars pour le premier semestre de l'exercice 2022, en hausse de 40,3 millions de dollars.

Pour le premier semestre de l'exercice 2023, le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies s'est établi à 42,7 millions de dollars, comparativement à 4,0 millions de dollars pour le premier semestre de l'exercice 2022, en hausse de 38,7 millions de dollars.

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

La société est un important détaillant de vêtements pour femmes qui compte des magasins de vente au détail dans l'ensemble du Canada. En date du 30 juillet 2022, la société exploitait 404 magasins, soit 236 Reitmans, 91 Penningtons et 77 RW&CO.

1 Mesures financières non conformes aux PCGR et mesures financières complémentaires

Le présent communiqué de presse fait mention de certaines mesures non conformes aux PCGR. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues selon les IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS. Il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt présentées à titre de renseignements supplémentaires, en complément des mesures conformes aux IFRS, pour permettre une compréhension plus poussée des résultats d'exploitation de la société du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées isolément ni en remplacement de l'analyse par la société de son information financière présentée en conformité avec les IFRS.

Mesures financières non conforme aux PCGR

Le présent communiqué de presse traite du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté lié aux activités poursuivies (le « BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies ») et des résultats des activités d'exploitation ajustés, qui sont considérés comme des mesures financières non conformes aux PCGR. Le présent communiqué de presse indique aussi le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies en pourcentage des ventes, qui est considéré comme un ratio non conforme aux PCGR. La présentation du BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies et des résultats des activités d'exploitation ajustés a pour but de fournir des informations additionnelles utiles aux investisseurs et aux analystes. Le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies se définit en tant que bénéfice net (perte nette) avant la charge ou le recouvrement d'impôt sur le résultat, les produits d'intérêts, les charges d'intérêts, les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, la dépréciation d'actifs non financiers, ajusté pour l'incidence de certains éléments, y compris la déduction des charges d'intérêts et de l'amortissement relatifs aux contrats de location comptabilisés selon l'IFRS 16, Contrats de location, les subventions fédérales et les coûts (recouvrements de coûts) de restructuration. La direction est d'avis que le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies est un important indicateur de la capacité de la société à générer des liquidités au moyen des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation pour financer les besoins en fonds de roulement et les dépenses d'investissement, et elle utilise cette mesure à ces fins. Selon la direction, le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies en pourcentage des ventes indique les liquidités dégagées pour chaque dollar de ventes. L'exclusion des produits et des charges d'intérêts, autres que les charges d'intérêts sur les obligations locatives, tel qu'il est expliqué plus loin, élimine l'incidence sur le bénéfice des activités autres que d'exploitation. L'exclusion des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et des charges au titre des pertes de valeur, sauf l'amortissement lié aux actifs au titre de droits d'utilisation, tel qu'il est expliqué plus loin, élimine l'incidence hors trésorerie, et l'exclusion des éléments de restructuration et des subventions fédérales présente les résultats des activités poursuivies. En vertu de l'IFRS 16, Contrats de location, les caractéristiques de certains contrats de location font en sorte que les paiements de loyers comptabilisés en résultat net au cours de la période où l'exécution ou l'utilisation se produit, tandis que d'autres contrats de location sont comptabilisés à titre d'actifs au titre de droits d'utilisation dont l'obligation locative correspondante est comptabilisée, ce qui donne lieu à l'amortissement de ces actifs et à une charge d'intérêts de ces passifs. La direction présente son BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies de façon à refléter de façon uniforme les paiements qu'elle a versés relativement à ses contrats de location visant les magasins et le matériel. Ainsi, la majoration initiale de l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation et des intérêts sur les obligations locatives est exclue du calcul du BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies, car cela reflète mieux l'incidence de ses contrats de location sur les flux de trésorerie d'exploitation.

Les résultats des activités d'exploitation ajustés sont définis en tant que résultats des activités d'exploitation excluant les subventions fédérales et les coûts (recouvrements de coûts) de restructuration. La direction est d'avis que les résultats des activités d'exploitation ajustés donnent un indicateur plus pertinent pour évaluer la performance opérationnelle actuelle de la société. L'exclusion des éléments de restructuration et des subventions fédérales présente la performance opérationnelle des activités poursuivies.

Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR

Les tableaux qui suivent présentent le rapprochement du bénéfice net lié aux activités poursuivies au BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies et des résultats des activités d'exploitation aux résultats des activités d'exploitation ajustés :



Pour les deuxièmes

trimestres de Pour les premiers

semestres de

2023 2022 2023 2022 Bénéfice net lié aux activités poursuivies 37,3 $ 23,9 $ 35,6 $ 23,9 $ Amortissements et pertes de valeur nettes des immobilisations corporelles et incorporelles 3,1

4,3

8,2

8,9

Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 7,3

7,5

13,1

15,2

Produits d'intérêts (0,2)

(0,1)

(0,2)

(0,1)

Charges d'intérêts sur les obligations locatives 1,3

1,0

2,3

2,2

Charges d'intérêts sur la facilité de crédit renouvelable 0,1

-

0,4

-

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat (0,5)

0,2

(0,5)

0,2

Incidence sur les loyers de l'IFRS 16, Contrats de location1 (8,6)

(8,5)

(15,4)

(17,4)

Subventions fédérales -

(6,2)

(1,2)

(16,5)

Coûts (recouvrements de coûts) de restructuration, montant net (0,2)

(5,9)

0,4

(12,4)

BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies2 39,6 $ 16,2 $ 42,7 $ 4,0 $ BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies en pourcentage des ventes 17,3 % 9,4 % 11,1 % 1,4 %



1 L'incidence sur les loyers de l'IFRS 16, Contrats de location, se présente comme suit :





Pour les deuxièmes

trimestres de Pour les premiers

semestres de

2023 2022 2023 2022 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 7,3 $ 7,5 $ 13,1 $ 15,2 $ Charges d'intérêts sur les obligations locatives 1,3

1,0

2,3

2,2

Incidence sur les loyers de l'IFRS 16, Contrats de location 8,6 $ 8,5 $ 15,4 $ 17,4 $



2 En raison de la définition actuelle du BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies, le chiffre comparatif a été retraité pour inclure l'incidence sur les loyers de l'IFRS 16, Contrats de location, de 8,5 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022 et de 17,4 millions de dollars pour le premier semestre de l'exercice 2022 et pour exclure les subventions fédérales de 6,2 millions de dollars comptabilisées au deuxième trimestre de l'exercice 2022 et de 16,5 millions de dollars pour le premier semestre de l'exercice 2022. La direction est d'avis que la définition actuelle du BAIIA ajusté donne une meilleure image des flux de trésorerie d'exploitation de la société.





Pour les deuxièmes

trimestres de Pour les premiers

semestres de

2023 2022 2023 2022 Résultats des activités d'exploitation 38,0 $ 25,0 $ 37,6 $ 25,4 $ Subventions fédérales -

(6,2)

(1,2)

(16,5)

Coûts (recouvrements de coûts) de restructuration, montant net (0,2)

(5,9)

0,4

(12,4)

Résultats des activités d'exploitation ajustés 37,8 $ 12,9 $ 36,8 $ (3,5) $

Mesures financières complémentaires

Le présent communiqué de presse indique les ventes nettes de la société provenant du commerce électronique en pourcentage des ventes nettes de la société, et sont définies comme étant les ventes nettes comptabilisées provenant du commerce électronique par rapport aux ventes nettes de la société. Cette mesure financière complémentaire n'a pas de définition normalisée aux termes des IFRS et peut ne pas être comparable à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. La direction utilise cette mesure pour analyser les tendances qui caractérisent le comportement des clients sur les différents canaux afin de faciliter la prise des décisions relatives à l'affectation des capitaux au financement de l'exploitation et des dépenses d'investissement.

Déclarations prospectives

À l'exception des déclarations de fait, lesquelles sont vérifiables indépendamment à la date des présentes, toutes les déclarations contenues dans ce communiqué sont prospectives. Toutes les déclarations, formulées d'après les attentes actuelles de la direction, comportent de nombreux risques et incertitudes, connus ou non, dont un nombre important est indépendant de la volonté de la société, notamment les déclarations qui concernent les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les activités, la situation financière et les activités d'exploitation de la société, et reposent sur plusieurs hypothèses qui entraînent la possibilité que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes de la société exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives et que les objectifs, les plans, les priorités stratégiques et les perspectives commerciales ne se concrétiseront peut-être pas. En conséquence, la société ne peut garantir que les déclarations prospectives se matérialiseront ni, le cas échéant, quels seront les avantages que la société en tirera. Les déclarations prospectives qui figurent dans les présentes visent à présenter de l'information sur les attentes et les plans actuels de la direction en date du présent communiqué de presse et à permettre aux investisseurs et autres intéressés de mieux comprendre le contexte opérationnel de la société. Le lecteur est toutefois prévenu que l'utilisation des déclarations prospectives pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Les déclarations prospectives sont fondées sur les estimations, les opinions et les hypothèses actuelles de la société, qui reposent sur la perception de la direction à l'égard des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs qu'elle juge appropriés dans les circonstances.

Le présent communiqué de presse renferme des déclarations prospectives au sujet des objectifs, des plans, des buts, des attentes, des aspirations, des stratégies, de la situation financière, des résultats d'exploitation, des flux de trésorerie, du rendement et des perspectives de la société, ainsi que des occasions qui s'offrent à elle et des questions d'ordre juridique et réglementaire qui la concernent. Les déclarations prospectives dans le présent communiqué de presse comprennent notamment des déclarations concernant les convictions de la société à l'égard de ses stratégies et de ses marques et leur capacité de générer une croissance rentable à long terme, les liquidités futures, les dépenses d'investissement planifiées, le montant des cotisations versées au régime de retraite, l'état et l'incidence de la mise en oeuvre de systèmes, la capacité de la société à mettre en oeuvre avec succès ses initiatives stratégiques et ses initiatives au chapitre de la réduction des coûts et de l'amélioration de la productivité ainsi que l'incidence de telles initiatives. Ces déclarations prospectives spécifiques se retrouvent dans l'ensemble du rapport de gestion de la société et comprennent celles qui sont mentionnées aux sections intitulées « Gestion des risques d'exploitation » et « Gestion des risques financiers » du rapport de gestion. Les déclarations prospectives se reconnaissent généralement à l'emploi de termes comme « prévoir », « s'attendre à », « croire », « pourrait », « estimer », « avoir l'intention de », « planifier », « chercher à », « s'efforcer » et d'autres expressions semblables et à l'utilisation du futur et du conditionnel en ce qui concerne la société et sa gestion.

De nombreux risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés, sous-entendus ou projetés dans les déclarations prospectives. Il y a lieu de se reporter à la section intitulée « Déclarations prospectives » du rapport de gestion de la société pour le deuxième trimestre de l'exercice 2023.

Cette liste de facteurs pouvant influer sur les déclarations prospectives de la société n'est pas exhaustive. D'autres risques et incertitudes que la société ne connaît pas à l'heure actuelle ou qu'elle ne juge actuellement pas importants pourraient également faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ses déclarations prospectives. Des risques et incertitudes supplémentaires sont analysés dans les documents que la société dépose à l'occasion auprès des autorités de réglementation canadiennes en valeurs mobilières. Les lecteurs sont avisés de ne pas accorder une confiance exagérée à toute déclaration prospective ci-incluse. Ces déclarations traitent seulement de la situation à la date où elles ont été exprimées et la société n'a aucune obligation et nie toute intention de mettre à jour ou de revoir de telles déclarations à la suite d'un quelconque événement, circonstance ou autre, sauf si les lois sur les valeurs mobilières qui s'appliquent l'y obligent.

Les états financiers complets de la société, ainsi que les notes y afférentes et le rapport de gestion pour le deuxième trimestre de l'exercice 2023, sont disponibles sur le Web, à l'adresse www.sedar.com .

Montréal, le 22 septembre 2022

Stephen F. Reitman

Le président et chef de la direction

Téléphone : (514) 384-1140

Site Web de la société : www.reitmanscanadalimitee.com

REITMANS (CANADA) LIMITÉE

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES RÉSULTATS

(non audité)

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)



Pour les périodes de

13 semaines closes les Pour les périodes de

26 semaines closes les

30 juillet 2022 31 juillet 2021 30 juillet 2022 31 juillet 2021

















Ventes 229 222 $ 172 298 $ 383 081 $ 293 548 $ Coût des biens vendus 90 549

76 546

160 445

137 935

Marge brute 138 673

95 752

222 636

155 613

Frais de vente et de distribution 88 207

68 103

161 464

125 256

Charges administratives 12 702

8 483

23 184

17 357

Restructuration (213)

(5 857)

407

(12 419)

Résultat des activités d'exploitation 37 977

25 023

37 581

25 419



















Produits financiers 147

90

227

853

Charges financières 1 357

1 030

2 718

2 167

Bénéfice avant impôt sur le résultat 36 767

24 083

35 090

24 105



















(Recouvrement) charge d'impôt sur le résultat (552)

162

(512)

186

Bénéfice net lié aux activités poursuivies 37 319

23 921

35 602

23 919

Bénéfice lié aux activités abandonnées, après impôt -

10 193

-

10 193



















Bénéfice net 37 319 $ 34 114 $ 35 602 $ 34 112 $

















Bénéfice par action















De base 0,76 $ 0,70 $ 0,73 $ 0,70 $ Dilué 0,76

0,70

0,73

0,70



















Bénéfice par action lié aux activités poursuivies















De base 0,76 $ 0,49 $ 0,73 $ 0,49 $ Dilué 0,76

0,49

0,73

0,49





















REITMANS (CANADA) LIMITÉE

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

(non audité)

(en milliers de dollars canadiens)



Pour les périodes de

13 semaines closes les Pour les périodes de

26 semaines closes les

30 juillet 2022 31 juillet 2021 30 juillet 2022 31 juillet 2021

















Bénéfice net 37 319 $ 34 114 $ 35 602 $ 34 112 $ Autres éléments du résultat global















Éléments qui sont reclassés dans le résultat

net ou qui sont susceptibles de l'être















Écarts de conversion (11)

(75)

(18)

123



(11)

(75)

(18)

123

Éléments qui ne seront pas reclassés dans le résultat net















Perte actuarielle nette au titre du régime à

prestations définies (après impôt de

838 $ pour les périodes de 13 et de

26 semaines closes le 30 juillet 2022) (1 040)

-

(129)

-



















Total des autres éléments du résultat global (1 051)

(75)

(147)

123



















Résultat global total 36 268 $ 34 039 $ 35 455 $ 34 235 $

REITMANS (CANADA) LIMITÉE

BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS

(non audité)

(en milliers de dollars canadiens)





30 juillet 2022 31 juillet 20211) 29 janvier 2022 ACTIFS













ACTIFS COURANTS













Trésorerie

38 173 $ 87 587 $ 25 502 $ Trésorerie soumise à des restrictions

2 765

-

-

Clients et autres débiteurs

4 947

5 318

7 606

Stocks

153 750

109 800

118 972

Charges payées d'avance et autres actifs

31 215

37 616

42 590

Total des actifs courants

230 850

240 321

194 670

















ACTIFS NON COURANTS













Trésorerie soumise à des restrictions

-

2 755

2 757

Immobilisations corporelles

61 735

62 578

65 970

Immobilisations incorporelles

3 469

7 894

5 613

Actifs au titre de droits d'utilisation

71 533

41 559

44 978

Actif au titre des retraites

664

-

100

Impôt sur le résultat différé

186

151

186

Total des actifs non courants

137 587

114 937

119 604

















TOTAL DES ACTIFS

368 437 $ 355 258 $ 314 274 $















PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES













PASSIFS COURANTS













Facilité de crédit renouvelable

- $ - $ 29 634 $ Fournisseurs et autres créditeurs

57 098

37 612

34 478

Produits différés

11 961

11 289

13 490

Impôt sur le résultat à payer

816

475

537

Partie courante des obligations locatives

27 299

25 511

20 888

Passifs pouvant faire l'objet d'une transaction

-

193 440

-

Total des passifs courants

97 174

268 327

99 027

















PASSIFS NON COURANTS













Obligations locatives

51 790

27 552

31 419

Passif au titre des retraites

-

3 459

-

Total des passifs non courants

51 790

31 011

31 419

















CAPITAUX PROPRES













Capital social

27 406

27 406

27 406

Surplus d'apport

10 485

10 295

10 295

Résultats non distribués

182 453

18 950

146 980

Cumul des autres éléments du résultat global

(871)

(731)

(853)

Total des capitaux propres

219 473

55 920

183 828

















TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES

368 437 $ 355 258 $ 314 274 $



1) Au 31 juillet 2021, la trésorerie soumise à des restrictions de 2 755 $ a été classée dans les actifs non courants afin de refléter adéquatement la présentation de cet élément.

REITMANS (CANADA) LIMITÉE

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

(non audité)

(en milliers de dollars canadiens)





Capital

social Surplus

d'apport Résultats

non distribués

(déficit) Cumul des

autres éléments

du résultat

global Total des

capitaux

propres























Solde au 30 janvier 2022

27 406 $ 10 295 $ 146 980 $ (853) $ 183 828 $























Bénéfice net

-

-

35 602

-

35 602

Total des autres éléments du résultat global

-

-

(129)

(18)

(147)

Résultat global total pour la période

-

-

35 473

(18)

35 455

























Charge de rémunération fondée sur des actions

-

190

-

-

190

Total des apports des propriétaires de la société

-

190

-

-

190

























Solde au 30 juillet 2022

27 406 $ 10 485 $ 182 453 $ (871) $ 219 473 $







































































Solde au 31 janvier 2021

27 406 $ 10 295 $ (15 162) $ (854) $ 21 685 $























Bénéfice net

-

-

34 112

-

34 112

Total des autres éléments du résultat global

-

-

-

123

123

Résultat global total pour la période

-

-

34 112

123

34 235

























Solde au 31 juillet 2021

27 406 $ 10 295 $ 18 950 $ (731) $ 55 920 $

























REITMANS (CANADA) LIMITÉE

TABLEAUX CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

(non audité)

(en milliers de dollars canadiens)





Pour les périodes de

13 semaines closes les Pour les périodes de

26 semaines closes les



30 juillet 2022 31 juillet 2021 30 juillet 2022 31 juillet 2021



















FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

















Bénéfice net

37 319 $ 34 114 $ 35 602 $ 34 112 $ Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :

















Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et pertes de valeur nettes des immobilisations corporelles et incorporelles

3 130

4 327

8 210

8 893

Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation

7 282

7 516

13 093

15 248

Charge de rémunération fondée sur des actions

190

-

190

-

Perte (profit) de change

1 262

(569)

(585)

1 455

Profit à la réévaluation de contrats de location découlant de la restructuration

-

(1 553)

-

(5 002)

Intérêts sur les obligations locatives

1 258

1 030

2 273

2 167

Intérêts sur la facilité de crédit renouvelable

99

-

445

-

Produits d'intérêts

(121)

(86)

(155)

(136)

(Recouvrement) charge d'impôt sur le résultat

(552)

162

(512)

186





49 867

44 941

58 561

56 923

Variations dans ce qui suit :

















Clients et autres débiteurs

-

4 226

2 666

5 353

Stocks

(16 245)

(7 882)

(34 778)

(13 678)

Charges payées d'avance et autres actifs

5 463

(3 828)

11 375

(5 516)

Actif au titre des retraites

(449)

181

144

367

Fournisseurs et autres créditeurs

3 843

3 974

24 074

6 020

Passifs pouvant faire l'objet d'une transaction

-

(8 730)

-

(10 354)

Produits différés

(189)

(26)

(1 529)

(1 173)

Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation

42 290

32 856

60 513

37 942

Intérêts payés

(165)

-

(481)

-

Intérêts reçus

97

70

148

133

Impôts sur le résultat payés

-

(4)

(46)

(1 168)

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation

42 222

32 922

60 134

36 907





















FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

















Entrées d'immobilisations corporelles et incorporelles, montant net

(774)

(1 914)

(3 250)

(2 850)

Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement

(774)

(1 914)

(3 250)

(2 850)





















FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

















Trésorerie soumise à des restrictions

(6)

(1)

(8)

(2)

Remboursement net de la facilité de crédit renouvelable

(34 439)

-

(29 634)

-

Paiements d'obligations locatives

(7 714)

(10 776)

(15 078)

(20 265)

Sorties de trésorerie liées aux activités de financement

(42 159)

(10 777)

(44 720)

(20 267)





















(PERTE) PROFIT DE CHANGE SUR LA TRÉSORERIE DÉTENUE EN DEVISE

(1 326)

265

507

(1 365)





















(DIMINUTION) AUGMENTATION NETTE DE LA TRÉSORERIE

(2 037)

20 496

12 671

12 425





















TRÉSORERIE À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE

40 210

67 091

25 502

75 162





















TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

38 173 $ 87 587 $ 38 173 $ 87 587 $

