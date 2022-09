LAUFT EST FIÈRE D'AVOIR OBTENU LE CONTRAT POUR OFFRIR DES SOLUTIONS D'ESPACE DE TRAVAIL SOUPLE AU GOUVERNEMENT DU CANADA





TORONTO , le 22 sept. 2022 /CNW/ - LAUFT Flexible Workspace (MYLAUFT Inc.) (« LAUFT » ou « l'entreprise ») est heureuse d'annoncer qu'elle s'est vue octroyer, le 30 août 2022, le contrat du gouvernement du Canada pour des solutions en milieu de travail à services complets, visant à offrir des espaces de travail modernisés dans la région de la capitale nationale. Ce contrat permettra à Services publics et Approvisionnement Canada d'offrir des lieux de travail efficaces, modernes, accessibles et écologiques.

LAUFT est déjà le fournisseur le plus polyvalent d'espaces de travail professionnels et cohérents sur le marché. L'entreprise offre un réseau éprouvé d'espaces pratiques activés grâce à une expérience mobile sur demande conçue pour les clients qui ont la possibilité de travailler de n'importe où. L'attribution de ce contrat valide encore davantage l'approche et l'objectif de LAUFT de bâtir le plus grand réseau mondial d'espaces de travail sur demande pour les organisations et les particuliers.

Il s'agit d'une nouvelle approche importante pour le travail dans un environnement de bureau professionnel après plus de deux ans de travail à domicile en raison de la pandémie mondiale. Les employés du gouvernement du Canada dans la région de la capitale nationale auront accès aux espaces de travail de marque grâce à la solution d'expérience de travail la plus harmonieuse et la plus souple qui soit aujourd'hui. Le projet a une durée initiale de trois ans et deux prolongations d'un an sont prévues, selon le succès du projet.

« L'obtention de ce contrat est digne de mention, non seulement parce qu'il s'agit du plus important de l'histoire de LAUFT, mais aussi parce qu'il valide davantage l'adoption et le soutien que notre modèle LAUFT a déjà obtenu de petites à grandes organisations. Nombreux sont ceux qui considèrent l'avenir du travail comme un éventail d'options visant à améliorer l'expérience globale des employés. Les employeurs avertis ont maintenant l'avantage d'offrir diverses options à leurs employés qui leur permettent d'atteindre un très haut niveau de liberté grâce à la conciliation travail-vie personnelle. Nous sommes très heureux d'appuyer le gouvernement du Canada dans son engagement à offrir ces options, a déclaré Graham Wong, chef de la direction de LAUFT. Nous sommes heureux de lancer le projet dans la région de la capitale nationale et nous préparons en vue de l'expansion de ce type d'offres à l'échelle du Canada et partout dans le monde. C'est un premier pas encourageant dans la bonne direction ».

À propos de LAUFT

LAUFT (« MYLAUFT Inc. ») a été fondée en 2017 et est le fournisseur le plus souple d'espaces de travail pratiques, cohérents et professionnels sur le marché. LAUFT offre un réseau d'espaces pratiques activés grâce à une expérience mobile sur demande conçue pour les clients qui ont la possibilité de travailler de n'importe où.

LAUFT continue d'élargir son réseau d'espaces de travail sur demande et étendra sa pénétration du marché à un plus large éventail de lieux grâce à des partenariats conclus sur divers marchés verticaux. Des aéroports aux centres de congrès, en passant par la vente au détail et l'entreposage, LAUFT propose une approche axée sur le client pour trouver des espaces hautement accessibles d'où travailler. Pour obtenir plus de renseignements sur LAUFT, consultez le site Web www.lauft.work .

