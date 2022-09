Emercell et Cell-Easy signent un accord stratégique pour la mise à échelle et la fabrication du NK-001





Emercell SAS (Emercell) et Cell-Easy SAS (Cell-Easy) ont aujourd'hui annoncé la signature d'un accord stratégique pour la mise à l'échelle et la fabrication du produit phare d'Emercell.

Emercell a développé une plateforme technologique pour produire des cellules tueuses naturelles (NK) prêtes à l'emploi. Les cellules NK sont des effecteurs du système immunitaire très puissants, utilisés en monothérapie ou en combinaison avec des anticorps thérapeutiques, ou encore génétiquement modifiés pour produire des cellules de type récepteur d'antigène chimérique (CAR)?NK pour le traitement des hémopathies malignes et des tumeurs solides. NK-001 est un produit de thérapie cellulaire optimisé composé de cellules NK allogéniques hautement activées et alloréactives. Son procédé de fabrication breveté permet une industrialisation complète en utilisant le même lot de cellules NK pour plusieurs patients.

Cell-Easy est un organisme de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) spécialisé dans la production de cellules génétiquement modifiées et de produits de thérapie cellulaire. Les installations de Cell-Easy se trouvent à Toulouse et comprennent des espaces à environnement contrôlé de pointe, optimisés pour le développement des processus de fabrication et d'analyse, le contrôle de la qualité de l'environnement et des matériaux, et la fabrication cGMP, le remplissage et la finition, le stockage à long terme des produits thérapeutiques avancés (ATMP), conformément à toutes les exigences des normes réglementaires et des directives cGMP.

Emercell a choisi Cell-Easy comme CDMO partenaire à long terme pour la mise à échelle et les opérations de fabrication de son produit allogénique à base de cellules NK, avec l'objectif de passer en phase clinique en 2023. Emercell a signé un accord stratégique avec Cell-Easy, entreprise spécialisée dans le développement et la production d'ATMP.

« Nous sommes particulièrement heureux de collaborer avec Cell-Easy sur les dernières étapes du développement et de la fabrication GMP de notre produit phare, le NK-001 », a déclaré Patrick Henno, président d'Emercell. « Nous nous réjouissons de cette collaboration fructueuse et durable, qui constitue un élément clé de notre stratégie de développement. De plus, Cell-Easy et Emercell sont implantés en Occitanie et ce partenariat s'inscrit parfaitement dans les objectifs de la région en matière de développement et de production de nouveaux produits dans le domaine des biothérapies, et notamment dans le domaine de l'immunothérapie. »

« Dans un environnement européen très compétitif, nous sommes ravis qu'Emercell nous ait choisis comme CDMO partenaire privilégié pour leur première approche d'immuno-oncologie utilisant les cellules NK?», a déclaré Guillaume Costecalde, président de Cell-Easy. « L'approche originale de Cell-Easy avec le CDMAO et la réactivité de l'équipe, combinées à nos installations de pointe, nous permettent une fois de plus de convaincre des développeurs d'ATMP ambitieux tels qu'Emercell de sécuriser leur développement. »

À propos d'Emercell

Emercell est une société spécialisée dans l'oncologie qui développe une plateforme technologique pour produire des cellules allogéniques tueuses naturelles (NK) prêtes à l'emploi. Les activités de R&D de la société sont basées à l'IRMB (Institut de médecine régénérative et biothérapies) du Centre hospitalier universitaire Saint-Éloi, Montpellier, France. L'un des principaux candidats-médicaments d'Emercell, NK-001, est destiné notamment au traitement de patients atteints de lymphomes réfractaires aux traitements conventionnels. C'est un procédé breveté de pré-activation et d'amplification de cellules allogéniques NK. Emercell collabore avec de nombreux partenaires industriels et académiques. L'entreprise a reçu le soutien de la Région Occitanie (ADI) et de Bpifrance, et a obtenu un FUI (financement). Emercell est membre d'Eurobiomed.

À propos de Cell-Easy

Cell-Easy a développé une vision unique du CDMO dédié à la production de produits de thérapie cellulaire et génique modifiés. Ce concept intégré est appelé CDMAO. Au-delà du CDMO, le CDMAO n'est pas seulement axé sur le développement et la fabrication. Le CDMAO se positionne comme un véritable partenaire pour aider Biotech & Pharma à combler le fossé entre le développement préclinique et clinique grâce à une expertise approfondie sur la mise à l'échelle et l'analyse des processus réglementaires.

Cell-Easy offre un développement de processus personnalisé, une mise à échelle du processus, une fabrication cGMP et des services analytiques uniques pour les cellules immunitaires (cellules CAR-T, NK, etc., et cellules non modifiées) et les cellules souches adultes (MSC, iPSC et Exosomes) dans les domaines de l'immuno-oncologie et de la médecine régénérative.

Cell-Easy est un partenaire de confiance et apporte aujourd'hui l'infrastructure et le savoir-faire tout en veillant à ce que vos projets soient livrés dans le respect des délais et du budget. Soutenu par des personnes hautement motivées et expérimentées dans le domaine de la thérapie cellulaire, Cell-Easy s'engage à promouvoir l'excellence du service et contribue activement à une culture «?Bench to Bedside?», plaçant les soins de santé des patients au centre de tout.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 septembre 2022 à 16:50 et diffusé par :