RAPPORT : Selon Rapyd, près de 70 % des Européens préfèrent les virements bancaires directs comme méthode favorite pour être payé





Près de sept Européens sur dix (67 %) exigent que les virements bancaires directs soient leur méthode de paiement préférée, ce qui indique le besoin croissant des entreprises de fournir des paiements rapides et sécurisés dans les méthodes de paiement préférées des consommateurs.

C'est ce qu'a conclu un nouveau rapport publié par Rapyd, le principal partenaire fintech-as-a-service, après avoir mené des recherches pour comprendre les choix, les considérations et les préférences des consommateurs dans neuf pays européens, y compris des données sur la façon dont les consommateurs préfèrent payer et recevoir des paiements.

Le rapport de Rapyd sur l'état des versements en Europe révèle que l'accès et l'intérêt pour les applications de technologie financière sont très élevés parmi les consommateurs des neuf marchés européens étudiés. Les Européens adoptent les applications de services financiers à toutes fins, des opérations bancaires aux dépenses quotidiennes et à la gestion de leurs investissements. Les résultats montrent que 74 % des consommateurs européens utilisent une application de banque mobile, 50 % utilisent une application de portefeuille électronique, 50 % utilisent une application de carte de crédit ou de débit, environ un sur six (16 %) utilise une application de fonds d'investissement et environ un sur huit (12 %) utilise une application de gestion financière personnelle.

Le rapport de Rapyd sur le commerce électronique et les méthodes de paiement en Europe indique également que les Européens comptent de plus en plus sur les téléphones pour les paiements, la gestion financière et le commerce électronique. Plus de la moitié (52 %) des Européens déclarent avoir acheté des vêtements en ligne par l'intermédiaire d'un mobile au cours des trois derniers mois, contre 46 % via un ordinateur portable. De plus, l'écrasante majorité des Européens qui ont acheté des plats à emporter au cours des 3 derniers mois l'ont fait via leur mobile (70 %) par rapport à leur ordinateur portable (28 %).

Le rapport de Rapyd sur l'état des versements indique également que les Européens sont les premiers à adopter la technologie financière, donnant la priorité à la sécurité des données et à la réduction des coûts lors de la réception des paiements. Seuls 16 % sont hésitants ou en retard dans l'adoption de la technologie financière. Les données montrent que 82 % des répondants considèrent la protection de leurs informations personnelles comme la caractéristique la plus importante pour les paiements, et plus de 70 % des répondants ne veulent pas payer de frais de transaction.

Le rapport analyse et compare plus en détail les attitudes de chaque marché à l'égard de l'adoption de la technologie financière. Fait intéressant, l'Espagne comptait le plus grand nombre d'utilisateurs précoces ou de consommateurs plus susceptibles d'être ouverts aux nouvelles solutions de technologie financière (27 %), suivie de l'Islande (22 %) et de l'Allemagne (20 %). En revanche, le Danemark (54 %), la France (47 %) et le Royaume-Uni (44 %) comptaient le plus grand nombre de consommateurs qui s'identifient comme la « majorité tardive ». L'analyse note que ces consommateurs sont moins susceptibles d'explorer les nouvelles technologies financières, préférant plutôt utiliser les mêmes plateformes que la famille et les amis.

Plus de la moitié des transferts en ligne mondiaux sont actuellement effectués avec des méthodes de paiement locales ou alternatives. Le rapport note que cela, en plus de la croissance rapide des marchés en ligne et des modèles d'économie à la tâche, entraîne le besoin d'une nouvelle technologie de paiement en Europe.

Rapyd note également qu'avec la poursuite du déploiement de l'espace unique de paiement en euros (SEPA) et le déploiement de l'initiative de paiement P27 des pays nordiques, les paiements en temps réel en Europe sont là pour rester, soulignant la nécessité de se tenir au courant des réglementations spécifiques à chaque pays. En tant que telle, la société demande aux entreprises de s'assurer qu'elles disposent de l'infrastructure nécessaire pour garantir des paiements de masse fiables dictés par les préférences locales.

Concernant ces résultats, Arik Shtilman, PDG de Rapyd, déclare :

« Les entreprises qui résolvent les défis technologiques du versement de fonds en Europe vont prendre de l'avance sur leurs concurrents. Il est essentiel que les entreprises responsables des transactions financières en ligne aient des partenaires capables de les aider à fournir des solutions de paiement et de versement fiables, de se tenir au courant des réglementations locales et de rester au fait des préférences des consommateurs. Les entreprises qui investissent dans des solutions technologiques dynamiques pour garantir des paiements de masse fiables bénéficieront sans aucun doute d'une stabilité et d'une croissance grâce à un meilleur engagement, de la fidélité et la préférence des bénéficiaires. »

« De plus, compte tenu de la croissance des marchés en ligne et des plateformes d'économie à la tâche, il est essentiel de travailler avec des partenaires qui comprennent l'évolution du domaine de la technologie financière. Le versement de fonds à un vendeur ou à un travailleur est généralement lié à des ventes individuelles sur différentes plateformes. Cela peut être incroyablement complexe, car dans de nombreux cas, l'acheteur, le vendeur et le fournisseur de plateforme se trouvent tous à des endroits différents. Nous recommandons aux entreprises de s'assurer que les préférences locales orientent leur stratégie de paiement, en mettant particulièrement l'accent sur la rapidité, la sécurité et le choix, car ces facteurs contribuent à accroître l'utilisation et l'adoption et à renforcer la fidélité et la confiance. »

Le rapport 2022 de Rapyd sur le commerce électronique et les méthodes de paiement en Europe et le rapport sur l'état des versements en Europe 2022 sont disponibles ici.

Notes aux éditeurs :

Méthodologie de l'enquête

Rapyd a interrogé en ligne 4 286 adultes (18 ans et plus) au Danemark, en France, en Allemagne, en Islande, en Italie, aux Pays-Bas, en Suède, en Espagne et au Royaume-Uni en mars et avril 2022. Tous les répondants ont effectué un achat en ligne au cours du mois précédent et étaient représentatifs au niveau national sur l'échelle d'âge et de revenu.

À propos de Rapyd

Rapyd vous permet de vous développer audacieusement. Libérez le commerce mondial avec tous les outils dont votre entreprise a besoin pour créer partout des expériences de paiement, de versement et de technologie financière. Des entreprises du Fortune 500 aux start-ups ambitieuses en matière d'affaires et de technologie, notre réseau de paiement et notre puissante plateforme de technologie financière facilitent le paiement des fournisseurs et la rémunération des clients, localement ou internationalement.

Avec des bureaux dans le monde entier, dont Tel-Aviv, Dubaï, Londres, l'Islande, San Francisco, Miami et Singapour, nous savons ce qui est nécessaire pour rendre le commerce transfrontalier aussi simple que d'être sur place. Rapyd simplifie les paiements afin que vous puissiez vous concentrer sur le développement de votre entreprise.

Obtenez les outils pour vous développer à l'échelle mondiale sur www.rapyd.net. Suivez-nous : Blog, Instagram, LinkedIn, Twitter.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 septembre 2022 à 07:10 et diffusé par :