Le 5e sommet sur la Chine numérique a débuté à Fuzhou, dans la province du Fujian





FUZHOU, Chine, 23 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le 5e sommet sur la Chine numérique a débuté à Fuzhou, dans la province du Fujian, le 23 juillet dernier. Il est organisé conjointement par l'Administration du cyberespace de la Chine, la Commission nationale du développement et de la réforme, le ministère des Sciences et des Technologies, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, la Commission de supervision et d'administration des actifs d'État du Conseil d'État et le gouvernement populaire de la province du Fujian.

Avec pour thème « Nouvelle transformation axée sur l'innovation, nouveau modèle axé sur la numérisation », le sommet se veut une plateforme de publication des politiques de la Chine en matière de développement des applications informatiques, une plateforme de présentation des dernières réalisations en matière de développement de la Chine numérique, une plateforme d'échanges sur les théories, les pratiques et les expériences en matière de gouvernement électronique et d'économie numérique, et une plateforme de coopération pour la mise en commun des ressources internationales afin de promouvoir le développement de la Chine numérique. Il se compose de huit parties : la cérémonie d'ouverture, le forum principal, le communiqué sur la politique, les sous-forums, la présentation des réalisations, la présentation des produits numériques, le concours d'innovation de la Chine numérique, le DCIC 2022 et des événements parallèles tels que « Dialogue sur la rivière Min » et « Dialogue : perspectives pour Fuzhou », selon le département de la publicité du comité municipal de Fuzhou du PCC.

En tant qu'hôte du sommet pour la cinquième fois consécutive, Fuzhou participe à cet événement numérique avec tous les exposants pour témoigner du nouveau développement, des nouveaux progrès et de la nouvelle prospérité de la Chine numérique.

